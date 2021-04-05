Как королевы, которыми пренебрегли мужья, отомстили своими венценосными супругами

Каждая девочка мечтает о принце. На самом же деле на протяжении веков человеческой истории совместная жизнь с королём не всегда была такой сказкой, как всем кажется. Королевам приходилось бороться с пьяными мужьями, терпеть брак не просто без любви, а и без малейших признаков симпатии. Этим женщинам выпадала нелёгкая участь. Венценосные дамы часто руководили переворотами, иногда убивали своих благоверных или просто тихо выжидали, когда удача им наконец улыбнётся. Эти женщины взяли судьбу в свои руки и победили. Месть была настолько сладкой, насколько жестокой и беспощадной.
1. Екатерина Великая
Когда будущая императрица была представлена своему супругу, она была ещё подростком. Девочка очень переживала, какой будет её жизнь с человеком, которого она никогда раньше не видела. Екатерина, увидев Петра, немного успокоилась. Ведь он на первый взгляд был красивым и статным. Также будущий царь был дружелюбным и застенчивым. К сожалению, вскоре всё пошло совсем не так, как мечталось девушке.
Екатерина Великая в юности.
Пётр III, став старше, погрузился в беспробудное пьянство. Потом его стало одолевать психическое расстройство. Монарх был просто одержим военными играми, армией и пруссаками. Пётр мог часами тренировать своих игрушечных солдатиков. Он полностью игнорировал жену. Кроме этого, супруг ещё и издевался над Екатриной, выставляя напоказ свои грязные дела. В порядке вещей были жестокие вакханалии, длившиеся неделями. Не выдерживала даже императрица Елизавета, которая избрала Петра своим наследником. Она стала его презирать. Что уж говорить о самой Екатерине.
Девушка провела свои ранние годы при русском дворе в терпеливом ожидании, старательном обучении и скромном послушании. Ситуация достигла своего апогея, когда в 1761 году умерла Елизавета, и Пётр взошёл на престол. То, что новоиспечённый, умственно неполноценный монарх совершенно непригоден для правления, было ясно абсолютно всем.
На сцену вышла Екатерина. После долгих лет прилежного ожидания, она весьма ревностно взялась за дело. Царица сговорилась с верхушкой Православной Церкви и Императорской гвардией. Екатерина лично помогла организовать государственный переворот. Недрогнувшей рукой взяв страну под свой полный контроль. Ненавистного Петра она посадила в тюрьму. Вскоре после этого он был по-тихому убит.
Великая русская имперарица Екатерина.
22 сентября 1761 года стало началом долгого и славного правления императрицы Екатерины. Продлилось оно до её смерти в 1796 году. Екатерина свой выбор в жизни сделала, пройдя трудный путь, переступив через собственного супруга и кровь.
2. «Французская волчица» - королева Изабелла
Юная дочь короля Филиппа Красивого покинула свою родную и любимую Францию в весьма нежном возрасте. Ей было всего двенадцать, когда её выдали замуж за наследника английского престола Эдуарда.
Изабелла была невероятно красива.
Первая брачная ночь королевы Изабеллы стала настоящим кошмаром. В целом же, брак совершенно неожиданно был какое-то время довольно счастливым. Несмотря даже на то, что прямо на брачном пиру муж, не стесняясь, оказывал знаки внимания своему фавориту. Им был надменный и подлый, хотя и невероятно привлекательный молодой дворянин, Пирс Гавестон. Гавестону даже подарили драгоценности, предназначенные для новой королевы. Поскольку Изабелла была ещё ребенком, это пренебрежение не особо её цепляло.
Эдуард и Пирс Гавестон.
Любовник Эдуарда был убит политическими оппонентами в 1312 году. Некоторое время брак венценосных супругов ничего не омрачало. В сохранившихся письмах муж и жена называли друг друга «сердце моё» и «мой дорогой и любимый повелитель и друг». Так что без сомнения, некая форма любви и привязанности имела место между ними. Кроме того, Изабелла родила Эдуарду четверых детей.
Счастье было омрачено появлением на горизонте Эдуарда нового любовника. Им стал Хью ле Деспенсер, весьма жестокий и амбициозный человек. Он очень быстро захватил большую часть власти в государстве.
Таким Хью ле Диспенсера изобразили в кино.
Нет никаких сомнений в том, что королеве это очень сильно не понравилось. Также нет никаких сомнений, что Изабелла терпеть не могла тогдашнего фаворита своего мужа Хью Диспенсера-младшего, и его папашу, которого тоже звали Хью. Главная ошибка короля Эдуарда II заключалась в том, что ссорясь с женой он совершенно забыл о том, что она не просто женщина. Изабелла была дочерью, сестрой и женой короля! Она была столь же горда, сколь и невероятно красива.
После того как муж отобрал у неё часть земель и дохода, она в ярости уехала на родину к своему брату, королю Франции Карлу IV. Королева забрала с собой своего младшего сына. Изабелла потребовала от Эдуарда полного изгнания Диспенсеров, иначе она не вернётся. Супруг отказал. Униженная и оскорблённая королева погрузилась в пучину страстного романа с заклятым врагом своего мужа, Роджером Мортимером. Любовник уговорил обиженную женщину свергнуть Эдуарда II. Эти двое собрали армию и направились в Англию. Изабелла символически облачилась во вдовьи одежды.
Эдуард II.
Поднятое любовниками восстание увенчалось абсолютным успехом. 24 января 1327 года Эдуарда II вынудили отречься от престола. Вскоре после этого он был убит. Младший сын Изабеллы, Эдуард III, стал королём, а Изабелла и сэр Мортимер, граф Марч, правили вместо него как регенты.
Изабеллу погубила собственная страсть.
К сожалению, граф оказался столь же жестоким, как Гавестон и Ле Деспенсер, вместе взятые. Эдуард III, который не любил свою мать и был недоволен властью Мортимера, устроил переворот. Он сверг свою безрассудную мать и её любовника в 1339 году. Сэр Мортимер был казнён. Изабеллу отправили в изгнание. После сын возвратил её ко двору. Сердце королевы обратилось к религии и благотворительности. По собственному желанию она ушла в монастырь. Там она и скончалась в 1358 году. По просьбе Изабеллы в её гроб было помещено сердце убитого супруга.
3. Четвёртая жена Генриха VIII - Анна Клевская
Анна была, наверное, одной из самых несчастливых женщин за всю историю. Её высмеивали и отвергали, называли «Фландрской кобылой». Анна считалась тусклой, бездарной и уродливой. Долгое время её считали обречённой постыдно закончить свою жизнь в качестве старой девы.
Портрет Анны Клевской.
Казалось, что ей неожиданно удалось вытащить счастливый билет, когда на неё обратил внимание Генрих VIII. Английский король был восхищён весьма лестным идеализированным портретом, который написал написанным Ганс Гольбейн. Со стороны Генриха это был чисто политический брак. В 1539 году Анна покинула родную Германию и отправилась на встречу, как ей хотелось надеяться, счастливой судьбе.
В Англии её отправили в Рочестерский замок в графстве Кент. В канун Нового года, предвкушающий знакомство с привлекательной невестой, Генрих бросился навстречу Анне… Его поразила её совершенно несоответствующая портрету некрасивая внешность. Кроме того, Анна вообще не владела английским. Король был невероятно разочарован. После того, как он вышел из комнаты будущей супруги, то взорвался негодованием перед своими министрами: «Она мне не нравится!»
Однако они всё же поженились 6 января 1540 года. Неудивительно, что первая брачная ночь не удалась совсем. На следующее утро Генрих в своём бессилии обвинил Анну. Наивная новоиспечённая королева же считала, что брак состоялся. Она рассказывала своим фрейлинам: «Когда он ложится спать, он целует меня, берет за руку и говорит: «Спокойной ночи, дорогая». Утром целует меня со словами «до свидания, дорогая». Разве этого недостаточно?»
Генрих VIII.
У любвеобильного Генриха VIII быстро завязался горячий и страстный роман на стороне с юной красавицей Кэтрин Ховард. Он начал искать законные способы аннулировать свой брак с Анной. Королеву сослали в Ричмондский замок. Анна прекрасно знала о судьбе других королев, которые не удовлетворили Генриха. Она всецело подчинилась его желаниям, не проявив ни тени возражений. Брак был расторгнут 12 июля 1540 года.
Может Анна и была совсем некрасивой, но в уме и прозорливости ей не откажешь. Она во всём поддерживала Генриха. У них были даже весьма тёплые отношения, или она чрезвычайно умело составляла видимость оных. Она отлично справилась с этой ролью. Анна Клевская получила почётное звание «сестра короля», а также замки, прочую собственность и весьма щедрое содержание.
В своём доме в замке Хевер и при дворе сердечная, дружелюбная женщина неизменно впечатляла всех своим спокойным и невозмутимым лицом. Она была очень близка со своими бывшими падчерицами Елизаветой и Марией. Тихая Анна пережила и короля Генриха, и всех его жён. Она занималась благотворительностью, её все любили. Умерла женщина в 1557 году, оставив всё своё состояние бедным. Её почитали, ею восхищались. Достойная месть без злобы и крови.
4. Грузинская царица Тамара
Тамара (также известная как Тамар) была единственной дочерью царя Грузии Георгия. В 1178 году он короновал Тамару, «сияние очей своих», как соправительницу. Когда он умер в 1184 году, она стала единственным «царём» Грузии. Её даже называли царём Тамар.
Прекрасная царица Тамара.
В 1187 году Тамара уступила настоятельным уговорам своей могущественной тёти и вышла замуж. Избранником царицы стал киевский князь Юрий Боголюбский. Брак обернулся полной катастрофой. Супруг оказался беспробудным пьяницей. Кроме того Юрий обладал просто взрывным характером и был весьма склонен к насилию. После того, как он публично унизил Тамару за то, что она не может забеременеть, она развелась с ним. Царица была чрезвычайно великодушна, отправив супруга в ссылку и назначив ему щедрое содержание. Вскоре Тамара снова вышла замуж и родила двоих прекрасных здоровых детей.
Юрий оказался злопамятным. Он был неудовлетворён своим положением и не желал оставить бывшую жену в покое. В попытках уничтожить женщину, он поднял восстание. Оно было подавлено, а мятежный бывший муж вновь отправлен в ссылку. В 1200 году Юрий во главе армии турецких солдат снова вторгся в Грузию, и снова он был разбит на голову и изгнан. После этого следы Юрия теряются в истории, а звезда Тамары разгорается всё ярче. Её запомнили как одну из величайших правителей, которых когда-либо знала Грузия. Она умерла в 1213 году и была причислена к лику святых Православной церковью. По сей день её пример продолжает вдохновлять женщин-политиков по всему миру.
5. Каролина Брауншвейгская - некоронованная королева
Будущий король Георг IV , принц Уэльский, сильно отличался от своего отца Георга III. Денди и мот, он был умён и хитёр. К женитьбе мпо расчёту его сподвигла нужда в деньгах. По слухам Георг был тайно (и незаконно) женат на миссис Фицхерберт. Эта элегантная, полная изящества дама, была вдовой. Также у принца была масса других любовниц.
Каролина Брауншвейгская.
Брак должен был спасти его плачевное материальное положение. В 1795 году было принято решение, что он женится на Каролине Брауншвейгской. Первая встреча будущих супругов произошла в Сент-Джеймсском дворце. Это была просто комедия ошибок. «Она попыталась очень правильно… стать перед ним на колени», - вспоминал очевидец, лорд Малмсбери. «Он поднял её (достаточно грациозно) и обнял. Не проронив ни слова, он повернулся, удалился в дальнюю часть комнаты, подозвал меня к себе и сказал: «Харрис, мне нехорошо, прошу, принеси мне стакан бренди».
Каролина была совершенно сбита с толку и обижена. Кроме того, Георг её тоже совсем не впечатлил. Принц был совсем непохож на свой портрет. В жизни он был очень толстым и совсем не таким красивым, как на картине.
Портрет Георга.
На свадебной церемонии дела пошли не лучше. Брачная ночь в Карлтон-Хаусе была ещё хуже. Георг с горя так напился, что валялся возле кровати без чувств. Примечательно, что паре удалось именно в первые дни брака зачать единственную дочь Шарлотту. Уже через пару недель королевская чета стала жить отдельно друг от друга. Каролина держала собственный двор в своём доме в Блэкхите. Она усыновила детей-сирот и стала заводить бесконечные романы на стороне. Принцессу пытались лишить титула, оградили от общения с собственной дочерью. Несмотря на аморальный образ жизни, народ очень сочувствовал «брошенной» женщине. Георг пытался оформить развод, всячески очернить супругу, но ему ничего не удавалось.
В 1820 году умер король Георг III. Георг IV был в ужасе от того, что Каролина станет королевой. Во что бы то ни стало он хотел этого избежать. Каролине даже было запрещено являться на коронацию. Георг затеял судебный процесс и попытался доказать в суде, что она совершенно не годится на роль королевы из-за своего безалаберного образа жизни. Суд стал сенсацией, общественность твёрдо приняла сторону Каролины. Однако Палата лордов встала на сторону короля. Только вот в Палату общин законопроект так и не был внесён.
19 июля 1821 года Каролина попыталась сорвать коронацию своего мужа, стоя у дверей Вестминстерского аббатства. Каролине пришлось отправиться оттуда не солоно хлебавши. Она умерла через месяц, так и не успев побыть королевой. Но она отомстила. Во время правления Георга IV как только не ругали за это. На надгробии Каролины было написано: «Здесь покоится Каролина, раненная королева Англии».
6. Принцесса Диана - народная принцесса
С самого начала их брак был обречён.
Леди Диана Спенсер присоединилась к королевской семье как застенчивая, неуверенная в себе 19-летняя девушка. Было впечатление, что она находится в плену у своего старшего и более искушённого мужа.
Народная принцесса была безнадёжным романтиком. Она нуждалась в любви. Такой, которая наполнила бы её жизнь, дала ей смысл и цель. То, что Чарльз не был такой большой любовью, было очевидно с самого начала. Во время их первого интервью в качестве пары их спросили, влюблены ли они. «А что на самом деле значит «влюблён»? - иронично ответил Чарльз, а Диане лишь оставалось беспомощно хихикнуть. Прямо перед «свадьбой века» Диана засомневалась. Она была убеждёна, что Чарльз всё ещё одержим своей бывшей любовницей Камиллой Паркер Боулз. Будущая народная принцесса спросила своих сестёр, следует ли ей отменить свадьбу. «Твоё лицо на кухонных полотенцах, так что уже слишком поздно что-то менять», - ответили они.
Камилла Паркер-Боуллз.
Интуиция Диану не подвела. Через год Чарльз снова стал встречаться с Камиллой. «В этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно», - скажет позже Диана. Они были безнадёжно несовместимы. Чарльз, в свою очередь, не только игнорировал свою жену, но и ужасно ругал. Он, казалось, завидовал её популярности.
Диане было тяжело. Она постоянно была обеспокоена, страдала булимией и послеродовой депрессией. Её сердце страстно жаждало любви, которую она искала всю свою недолгую и несчастливую жизнь.
Диана нашла в себе силы жить дальше.
Постепенно Диана обрела силу и нашла в этой жизни опору. Когда её брак окончательно распался, она использовала все свои сильные и слабые стороны. Диана была звездой - и она это знала. Принцесса тайно дала интервью Эндрю Мортону для его взрывного материала «Диана: её правдивая история». Это могло очень серьёзно повредить репутации Чарльза.
Даже через двадцать лет после её смерти наследие Дианы очень важно для Чарльза и королевской семьи. Звёзды семьи - дружелюбные и приветливые сыновья Дианы. Постоянно появляются слухи, что после смерти королевы Елизаветы, очередь Чарльза пропустят. Наследником станет их с Дианой сын, Уильям. Опрос жителей Великобритании в 2017 году показал, что только 14 % населения считают, что Камилла может быть королевой. Только 36 % считают, что сам Чарльз приносит хоть какую-то пользу монархии.
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