Как королевы, которыми пренебрегли мужья, отомстили своими венценосными супругами

1. Екатерина Великая

Екатерина Великая в юности.

Великая русская имперарица Екатерина.

2. «Французская волчица» - королева Изабелла

Изабелла была невероятно красива.

Эдуард и Пирс Гавестон.

Таким Хью ле Диспенсера изобразили в кино.

Эдуард II.

Изабеллу погубила собственная страсть.

3. Четвёртая жена Генриха VIII - Анна Клевская

Портрет Анны Клевской.

Генрих VIII.

4. Грузинская царица Тамара

Прекрасная царица Тамара.

5. Каролина Брауншвейгская - некоронованная королева

Каролина Брауншвейгская.

Портрет Георга.

6. Принцесса Диана - народная принцесса

С самого начала их брак был обречён.

Камилла Паркер-Боуллз.

Диана нашла в себе силы жить дальше.