С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad14 апреля, 10:55
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad14 апреля, 10:53
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...
  • Нина Усольцева8 апреля, 5:22
    Шутка для первого апреля.Как усложнить себ...

10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

Неординарный ум и созидательные возможности гениев редко находили признание при жизни. Лишь спустя время человечество по достоинству смогло оценить их уникальные умственные и творческие способности. В этом обзоре подборка фильмов о великих умах человечества, и каждый из этих фильмов увлекает буквально с первых кадров.

10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

«Жизнь Леонардо да Винчи»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Ренато Кастеллани, 1971 год

Необыкновенный фильм об уникальной личности Леонардо да Винчи. Талантливый художник и скульптор, гениальный инженер и исследователь, великий философ и музыкант – это все гармонично сочеталось в одном человеке. В картине повествуется и о других гранях жизни одаренного художника, многие из которых стали настоящей сенсацией.

«Вся правда об Эйнштейне»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Питер Джонс, 1996 год

Познавательный биографический фильм о жизни и работе великого ученого Альберта Эйнштейна. Его научные исследования являются колоссальным вкладом в мировую науку. Благодаря архивным документам и анимационным сценам в фильме мастерски рассказывается про теорию относительности, природу света и другие грандиозные открытия.

«Архимед: Повелитель чисел»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Тарас Шаповал, 2013 год

Документальный фильм о математическом гении, который изменил виденье законов физики.
Знакомство с жизнью и открытиями Архимеда, которые переданы в картине, позволят максимально приблизить зрителя к феномену величайшего ученого и его необыкновенной личности.

«Бетховен. Дни жизни»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Хорст Земан, 1976 год

Фильм-биография о выдающемся композиторе Людвиге Ван Бетховене, который трудился на музыкальном поприще, не покладая рук. Проникновенная картина о взлетах и падениях в творчестве, нужде и старости, а также о неразделенной любви великого музыканта.

«Ван Гог: Портрет, написанный словами»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Эндрю Хаттон, 2010 год

Этот фильм является реальным примером того, что при жизни гениев не только игнорируют, но и считают немного неадекватными. Картина повествует о жизненных тяготах одаренного художника Винсента Ван Гога и его эмоциональной и творческой натуре, гениальность которой оценили только после смерти.

«Вселенная Стивена Хокинга»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Джеймс Марш, 2014 год

Удивительный фильм, в основе которого лежит любовь, преданность и поддержка в семейных отношениях. Биографическая картина о талантливом ученом Стивене Хокинге, который несмотря на тяжелую болезнь не опустил руки, а продолжал работать над открытиями в сфере физики. Благодаря поддержке жены и упорному труду он достиг неимоверных результатов, сделав множество открытий.

«Паганини: Скрипач Дьявола»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Бернард Роуз, 2013 год

Захватывающая картина об итальянском скрипаче Николо Паганини, который обладал феноменальными музыкальными способностями. Хотя творчество музыканта было признано по достоинству еще при жизни, его слава сыграла с ним злую шутку – вслед за восхищением толпы, он потерял душевный покой. Сможет ли ему помочь юная Шарлотта, к которой у Паганини возникают чувства?!

«Конфуций»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Ху Мэй, 2010 год

Интересный фильм о китайском философе Конфуции, который славился своей мудростью и рассудительностью. Когда жизнь при дворе, во времена существования царства Лу, подвергается политическим интригам, мудрец принимает решение покинуть правителя. Хотя он и становится странником, но свобода и убеждения для Конфуция остаются наивысшими ценностями.

«Прожить жизнь с Пикассо»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Джеймс Айвори, 1996 год

Биографическая драма о нелегкой судьбе гениального художника, который остался верным своим холостяцким принципам. Женщины для Пабло Пикассо являлись только музами, которые вдохновляли его, а затем терпели поражение в попытках завоевать его сердце. Великий художник оставался верным лишь своему творчеству.

«Стив Джобс: Империя соблазна»


10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

режиссер Джошуа Майкл Штерн, 2015 год

Биографический фильм о жизни основателя величайшей корпорации. Стив Джобс совершил невероятный шаг в технологической революции в цифровой сфере. Необычайный талант, совершенствование своих способностей и громадный труд помогли Стиву Джобсу войти в историю гениальным руководителем компании, которая изменила весь мир.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх