10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

Неординарный ум и созидательные возможности гениев редко находили признание при жизни. Лишь спустя время человечество по достоинству смогло оценить их уникальные умственные и творческие способности. В этом обзоре подборка фильмов о великих умах человечества, и каждый из этих фильмов увлекает буквально с первых кадров.









«Жизнь Леонардо да Винчи»

«Вся правда об Эйнштейне»

«Архимед: Повелитель чисел»

«Бетховен. Дни жизни»

«Ван Гог: Портрет, написанный словами»

«Вселенная Стивена Хокинга»

«Паганини: Скрипач Дьявола»

«Конфуций»

«Прожить жизнь с Пикассо»

«Стив Джобс: Империя соблазна»