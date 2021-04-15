10 байопиков о гениях, которые позволяют узнать их совершенно с другой стороны

Неординарный ум и созидательные возможности гениев редко находили признание при жизни. Лишь спустя время человечество по достоинству смогло оценить их уникальные умственные и творческие способности. В этом обзоре подборка фильмов о великих умах человечества, и каждый из этих фильмов увлекает буквально с первых кадров.
«Жизнь Леонардо да Винчи»
режиссер Ренато Кастеллани, 1971 год
Необыкновенный фильм об уникальной личности Леонардо да Винчи. Талантливый художник и скульптор, гениальный инженер и исследователь, великий философ и музыкант – это все гармонично сочеталось в одном человеке. В картине повествуется и о других гранях жизни одаренного художника, многие из которых стали настоящей сенсацией.
«Вся правда об Эйнштейне»
режиссер Питер Джонс, 1996 год
Познавательный биографический фильм о жизни и работе великого ученого Альберта Эйнштейна. Его научные исследования являются колоссальным вкладом в мировую науку. Благодаря архивным документам и анимационным сценам в фильме мастерски рассказывается про теорию относительности, природу света и другие грандиозные открытия.
«Архимед: Повелитель чисел»
режиссер Тарас Шаповал, 2013 год
Документальный фильм о математическом гении, который изменил виденье законов физики. Знакомство с жизнью и открытиями Архимеда, которые переданы в картине, позволят максимально приблизить зрителя к феномену величайшего ученого и его необыкновенной личности.
«Бетховен. Дни жизни»
режиссер Хорст Земан, 1976 год
Фильм-биография о выдающемся композиторе Людвиге Ван Бетховене, который трудился на музыкальном поприще, не покладая рук. Проникновенная картина о взлетах и падениях в творчестве, нужде и старости, а также о неразделенной любви великого музыканта.
«Ван Гог: Портрет, написанный словами»
режиссер Эндрю Хаттон, 2010 год
Этот фильм является реальным примером того, что при жизни гениев не только игнорируют, но и считают немного неадекватными. Картина повествует о жизненных тяготах одаренного художника Винсента Ван Гога и его эмоциональной и творческой натуре, гениальность которой оценили только после смерти.
«Вселенная Стивена Хокинга»
режиссер Джеймс Марш, 2014 год
Удивительный фильм, в основе которого лежит любовь, преданность и поддержка в семейных отношениях. Биографическая картина о талантливом ученом Стивене Хокинге, который несмотря на тяжелую болезнь не опустил руки, а продолжал работать над открытиями в сфере физики. Благодаря поддержке жены и упорному труду он достиг неимоверных результатов, сделав множество открытий.
«Паганини: Скрипач Дьявола»
режиссер Бернард Роуз, 2013 год
Захватывающая картина об итальянском скрипаче Николо Паганини, который обладал феноменальными музыкальными способностями. Хотя творчество музыканта было признано по достоинству еще при жизни, его слава сыграла с ним злую шутку – вслед за восхищением толпы, он потерял душевный покой. Сможет ли ему помочь юная Шарлотта, к которой у Паганини возникают чувства?!
«Конфуций»
режиссер Ху Мэй, 2010 год
Интересный фильм о китайском философе Конфуции, который славился своей мудростью и рассудительностью. Когда жизнь при дворе, во времена существования царства Лу, подвергается политическим интригам, мудрец принимает решение покинуть правителя. Хотя он и становится странником, но свобода и убеждения для Конфуция остаются наивысшими ценностями.
«Прожить жизнь с Пикассо»
режиссер Джеймс Айвори, 1996 год
Биографическая драма о нелегкой судьбе гениального художника, который остался верным своим холостяцким принципам. Женщины для Пабло Пикассо являлись только музами, которые вдохновляли его, а затем терпели поражение в попытках завоевать его сердце. Великий художник оставался верным лишь своему творчеству.
«Стив Джобс: Империя соблазна»
режиссер Джошуа Майкл Штерн, 2015 год
Биографический фильм о жизни основателя величайшей корпорации. Стив Джобс совершил невероятный шаг в технологической революции в цифровой сфере. Необычайный талант, совершенствование своих способностей и громадный труд помогли Стиву Джобсу войти в историю гениальным руководителем компании, которая изменила весь мир.
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