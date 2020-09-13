Как живётся людям с суперспособностями

Трудно отыскать человека, который отказался бы от суперспособностей. Фантастические фильмы, книги о супергероях, заставляют нас задуматься о том, как бы было здорово обладать супердаром. А ведь эти суперлюди со сверхъестественными способностями не такая уж и выдумка! В мире есть немало таких необычных людей, чьи навыки и способности выходят за рамки нашего восприятия мира. Прочтите о семерых людях, обладающих самыми настоящими сверхвозможностями.









1. Женщина, которая помнит всё

2. Человек, который «видит» с помощью звуков

3. Мальчик-гений

4. Человек-фотоаппарат

5. Человек, который может долго не дышать

6. Самый выносливый человек в мире, бегущий без сна

7. Человек-гидрант