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Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии

Австралию по праву можно назвать «сокровищницей» Земли. Это по части удивительного течения эволюции и сохранения до наших дней многих видов животного царства, существование которых в других местах было бы попросту невозможно. Еще 50 000 лет назад, до того, как Австралия была заселена первыми людьми, в ней уже обитал наш герой. Ехидна — один из ярчайших представителей фауны, краткий, но яркий и емкий портрет которой можно составить на основе интересных фактов.

«Особая шевелюра»

Покрытие ехидны — это особые волосы, состоящие, кстати, как и волосы с ногтями у человека — из кератина. Более длинные волосы ехидны по мере взросления особи превращаются в иглы, служащие защитой от хищников, при встрече с которыми ехидна благоразумно сворачивается в шарик, пряча мягкое голое брюшко. А короткие — служат мехом, необходимым для поддержания температуры. На фоне отсутствия потовых желез, удается это не очень хорошо.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

Когда становится знойно — ехидна может впасть в спячку до сезона дождей на 4 месяца.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

«Самостоятельный ехиднята»

Ехидна — яйцекладущее животное, но в отличии от птиц, ее яйцо имеет мягкое покрытие. Через 10 дней вынашивания в материнской сумке из него появляется детеныш весом всего 11 г.

Следующие 1,5 месяца он проводит в сумке, питаясь молоком. Однако, у ехидны, в отличии от иных млекопитающих, молоко детеныш слизывает прямо с шерстки! Обретя немножко самостоятельности, детеныш порядка 7 месяцев находится под материнской опекой, в частности, его учат охотиться.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

Растет ехидна быстро — к 60 дню жизни увеличивая свой вес почти в 37 раз — до 400 г.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

«Всё слышу, всё чую»

Когда в Австралии идут дожди, это не только пробуждает природу со всеми ее цветущими растениями и поспевающими плодами, но и создает паводки. Поэтому ехидны ищут безопасные возвышенности, а добираются до них — вплавь, держась в воде с легкостью и уверенностью, на которые не способны больше никакие австралийские звери. Отсутствие хорошего зрения не мешает ей жить полной жизнью — ведь превосходно развиты слух и обоняние. Ушами ехидна может гордиться почти как летучая мышь.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

Чтобы ухаживать за иглами, в процессе эволюции ехидна обзавелась подвижными суставами в лаках и особо длинными когтями на вторых пальцах.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

Даже без способности к эхолокации она слышит на глубине более 1 метра в земле, как шуршат термиты и муравьи.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

«Игольчатый силач»

Основу рациона ехидны составляют насекомые и их личинки, для сбора которых природа наградила этого зверя липким и гибким, словно мармеладная лента, языком длиной 18 см. Только им и остается орудовать со скоростью до 100 движений в минуту — ведь у ехидны верхняя челюсть соединена с нижней и ротовое отверстие совсем крохотное, а зубов вообще нет. В поисках заветной добычи, ехидна может переворачивать камни тяжелее собственного веса в 2 раза.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

Ехидна всегда ест жадно — поддерживая запас подкожного жира.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

«Невольный долгожитель»

Семейство ехидн возникло 180 миллионов лет назад. За это время зверек успел нажить себе врагов в естественной среде. Еще пару веков назад на нее охотились местные жители — считая деликатесом таким же, каким жителем Европы находят кроликов и фазанов. Культура питания изменилась, но сегодня ехидне угрожают дикие собаки и кошки, орлы, да и цивилизация наступает на природу.

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост

Вот почему в природе зверек живет не более 15 лет, а в неволе — до 50 лет!

Ехидна: несколько интересных фактов о необычном животном из Австралии Ехидна, Животные, Австралия, Яндекс Дзен, Длиннопост
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