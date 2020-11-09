Кому Климт посвятил свои малоизвестные портреты, вокруг которых и сегодня витают догадки и споры

Некоторые из портретов Климта уже приобрели статус знаковых, например, его портрет Адель Блох-Бауэр, выполненный с элементами золота. Тем не менее, прежде чем в 1897 году Климт стал главой движения Венского сецессиона, он писал в очень условном стиле, как того требовали его заказчики. Большинство представленных ниже работ - это неизвестные портреты Климта или, по крайней мере, гораздо менее известные, чем те, которые безошибочно узнают даже далёкие от искусства люди.
Жизнь Густава была яркой и насыщенной. Он никогда не сидел без дела и постоянно совершенствовал свои навыки и мастерство, экспериментируя то с одним, то с другим направлением и формой. И совсем неудивительно, что в ранние годы он был удостоен стипендии от школы искусств, которая располагалась в Вене, где проходил обучение в качестве архитектурного художника.
Древо жизни. \ Фото: copiamuseo.com.
В скором времени, Густав и его брат Энрст ,который мечтал пойти по стопам отца и заниматься гравюрой, а также друг Франц Мачшем решили заниматься творчеством совместно. Благодаря этому к 1880 году молодые люди получили уйму заказов, которые заключались в создании фресок специально для Художественного венского исторического музея.
После столь колоссального успеха они открыли студию, специализирующуюся на отделке интерьеров, в частности, театров, украшая их по всей Австро-Венгерской империи. И многие их работы до сих пор можно увидеть там.
Поцелуй. \ Фото: artbup.com.
Спустя пять лет им было поручено украсить загородную резиденцию императрицы Елизаветы, виллу Гермес близ Вены (Сон в летнюю ночь). А ещё через год художников попросили украсить Венский Бургтеатр, фактически признав их передовыми декораторами Австрии.
Портрет Адели Блох-Бауэр I. \ Фото: wikipedia.org.
Когда работа была завершена, художники были награждены золотым крестом службы Verdienstkreuz, а Климту было поручено нарисовать зрительный зал старого Бургтеатра - работа, которая прославила его на весь мир.
Эта картина с её почти фотографической точностью считается одним из величайших достижений в живописи натуралистов. В результате Густав был удостоен Императорской премии и стал модным портретистом, а также ведущим художником своего времени. Парадоксально, но именно в этот момент, когда перед ним развернулась сказочная карьера художника-классициста, он начал обращаться к радикально новым стилям искусства.
Яблочное дерево 1. \ Фото: passionforpaintings.com.
В последующие несколько лет артистическое трио распалось. Франц хотел заняться портретной живописью, что он и сделал с некоторым успехом. Между тем, изменившийся стиль Густава не позволял им работать вместе над каким-либо проектом. Кроме того, Эрнст умер в 1892 году, вскоре после смерти их отца.
Поражённый этой двойной трагедией, Густав отошёл от общественной жизни, сосредоточившись на экспериментировании и изучении современных стилей искусства, а также исторических стилей, которые игнорировались в рамках истеблишмента, таких как японское, китайское, древнеегипетское и микенское искусство.
Дама с веером. \ Фото: amazon.in.
Но в скором времени он приступил к работе над своей последней общественной комиссией: картинами «Философия, Медицина и Юриспруденция» для Венского университета. Три из них будут завершены только в начале 1900-х годов, и они будут подвергнуты суровой критике за их радикальный стиль и то, что было, согласно нравам того времени, непристойностью. К сожалению, картины были уничтожены во время Второй Мировой Войны, и от них остались только чёрно-белые репродукции.
Картины для университета. \ Фото: litobozrenie.com.
Художник был не одинок в своём противостоянии австрийскому художественному истеблишменту того времени. В 1897 году он вместе с сорока другими известными венскими художниками вышел из Академии художеств и основал «Союз австрийских художников», более известный как Сецессион, где тут же был немедленно избран главой. Хотя у Союза не было чётко определённых целей или поддержки определённых стилей, он был против классицистического истеблишмента.
Зрительный зал Старого Бургтеатра. \ Фото: google.com.
В начале 1900-х годов художник завершил «Бетховенский фриз», что был представлен в результате на четырнадцатой сепаратистской выставке в городе Вена. Она должна была стать особым торжеством в честь известного композитора, а потому включила в себя многие работы, вдохновленные им, в том числе и полихромную скульптуру, которую создал Макс Клингер.
Несмотря на свою популярность, художник предпочитал проводить время наедине с собой, собственными мыслями и работой, а также ему доставляло удовольствие отдыхать летом с семьёй Флеге на берегу Аттерзее, где, предаваясь вдохновению, он писал великолепные пейзажи.
Садовая дорожка с курицей. \ Фото: passionforpaintings.com.
Картины Густава в Аттерзее заслуживают отдельной оценки и поистине достойны восхищения, ведь большую часть из них он написал, глядя в телескоп.
«Золотая фаза» художника была воспринята на ура, как публикой, так и со стороны критики. Многие из его картин этого периода были созданы с использованием сусального золота, что делало каждую работу уникальной в своём роде.
Музыка. \ Фото: amazon.com.
Несмотря на то, что художник мало путешествовал, именно посещение таких мест, как Венеция и Равенна, вдохновили его на создание его уникальной золотой техники с оттенком византийского стиля.
Ко всему прочему, он приложил немало усилий в совместном труде над созданием оформления Дворца Стокле, что в конечном итоге будет признан достоянием и одним из главных исторических ценностей модернизма.
Шуберт за роялем. \ Фото: commons.wikimedia.org.
Помимо всего этого, Густав написал пять картин с изображением светских дам, которые были одеты в меховую одежду. В этих работах проявлялся его восторг и тяга к деталям, что особенно ярко демонстрируется в изображении одежды и костюмов. Некоторые из них, так называемые одежды для моделирования, он создал специально для своей возлюбленной Эмилии Флёге.
Его слава позволяла ему быть придирчивым и избирательным, поэтому он очень тщательно проводил отбор своих моделей, работая усердно и кропотливо над каждым портретом, требуя максимальной сосредоточенности или раскованности от своих клиентов.
Девственницы. \ Фото: art.livejournal.com.
Ближе к 1910 году Густав окончательно отошёл от своего золотого стиля, создав напоследок финальную картину «Смерть и жизнь», которая была представлена на международной выставке в Риме, где заняла первое место. Однако, несмотря на это, художник остался недоволен данным произведением искусства и ровно через год заменил фон с золотого на синий.
Портрет Сони Книпс. \ Фото: muzei-mira.com.
Перенеся инсульт и воспаление лёгких, Густав умер ровно через три года со дня гибели его любимой матери. Его похоронили на территории кладбища Хетцинг в городе Вена, соответственно, он так и не успел закончить большую часть своих картин. Его работы зачастую отличаются элегантным золотым или цветным декором, спиралями и завитками, а ещё фаллическими формами, используемыми для сокрытия более эротических положений рисунков, на которых основаны многие из его картин.
Портрет Амалии Цукеркандль (незавершенное). \ Фото: museumexhibitions.wordpress.com.
Историки искусства отмечают эклектичный диапазон влияний, способствующих отличительному стилю Климта, включая египетское, минойское, классическое греческое и византийское вдохновение. Он также был вдохновлён гравюрами Альбрехта Дюрера, а его более поздние работы характеризуются отказом от ранних натуралистических стилей и используют символы или символические элементы для передачи психологических идей и подчеркивания свободы искусства от традиционной культуры. Впрочем, каждая созданная им картина считается уникальной, даже те, о которых мало кто знает.
Портреты Эмилии Флеге
Эмили Флеге, 1891 год.\ Фото: blogspot.com.
В 1891 году, когда эта картина была закончена, был заключён союз между семьями Климта и Флеге. Брат Густава, Эрнст, женился на сестре Эмили, Элен. Эмили было тогда семнадцать лет, Густав был на двенадцать лет старше, и это была их первая встреча, которая впоследствии привела к дружбе на всю жизнь. Три года спустя он нарисовал её снова, на этот раз в определённом месте. Стоит также отметить тот факт, что данная работа предназначалась для Бургтеатра в Вене, а не для семейного салона.
Портрет Эмилии Флеге, 1893 год.\ Фото: amazon.com.
Портрет Мари Брейниг
Мари Брейниг, 1894 год. \ Фото: pinterest.com.
Мари Брейниг родилась в скромных условиях, но вышла замуж за успешного бизнесмена. Это позволяло ей часто бывать в венском обществе. Она подружилась с сёстрами Флеге и стала клиенткой их модного салона.
Несмотря на то, что многие искусствоведы и историки знали об этом портрете, тем не менее, он до сих недоступен для всеобщего просмотра, так как владельцы хотят сохранить свою анонимность. Ко всему прочему, это единственный портрет, оставшийся в первоначальном семейном владении, который всё ещё висит на своём предназначенном месте.
Портрет неизвестной женщины
Фрау Хейман. \ Фото: pictify.saatchigallery.com.
Картина была описана как «Портрет неизвестной женщины», но некоторые интерпретируют эту даму как Фрау Хейман, поскольку музей приобрёл картину у коллекционера доктора августа Хеймана по завещанию. Если вы посмотрите на фон портрета, вы заметите простые и довольно стереотипные цветочные узоры, которые предвещают стилистические изменения, которые сепаратистская «Ver Sacrum» введёт через три года.
Портрет сидящей молодой девушки
Сидящая молодая девушка, 1894 год. \ Фото: arthistoryproject.com.
Несмотря на размер репродукции, этот портрет на самом деле очень мал: 14 на 9 см и написан на дереве, а не на холсте. Композиция напоминает портрет Марии (вверху). Незнакомая девушка одета в модное платье и смотрит прямо на зрителя. Есть идеи, кто бы это мог быть?
Портрет Элен Климт
Элен Климт, 1898 год. \ Фото: unsognoamaranto.tumblr.com.
Элен было всего два месяца, когда её отец, брат Густава, скончался. Густав взялся за опекунство над девочкой и пообещал её матери помощь. Девочка стала гордостью семьи, и когда она выросла, она присоединилась к модному дому Floge, помогая с администрацией, бухгалтерией и консультируя клиентов. В этом портрете доминирует чёткая стрижка боб-каре девушки, которая затем дополняется импрессионистическим изображением Климтом её белой блузки всего в нескольких штрихах.
Испокон веков жизнь и творчество художников было у всех на слуху и виду. Одних боготворят, вознося до небес, других – осуждают, обвиняя во всех смертных грехах, а третьих – обсуждают, приписывая то, чего зачастую не было на самом деле. Исключением не стал и Модильяни, вокруг которого бушевали не утихающие страсти со стороны общественности, желающей узнать, а что же его на самом деле связывало с Ахматовой, и что стало причиной смерти Жанны Эбютерн.
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