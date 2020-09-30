Сколько можно пить молока без вреда для здоровья

С детства нам внушали, что молочные продукты полезны и делают нас красивее и здоровее. Но последние исследования, проведенные российскими учеными, показали, что все хорошо в меру, в том числе и молоко во всех его видах. Так сколько молока нужно употреблять, чтобы оно шло на пользу, а не во вред?







Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина сообщила, что для того, чтобы получать от молочных продуктов пользу, взрослому человеку нужно употреблять их в количестве не более 200 грамм в сутки.







Такое количество употребляемого молока и его производных снижает вероятность смерти от всех известных естественных причин. В то же время, увеличивая количество потребления этой продукции сверх 400 грамм, вы рискуете получить обратный эффект и нанести ущерб своему организму. Доктор Халтурина рассказала и о том, что вопреки бытующему мнению, продукты из молока, особенно ферментированные, такие как йогурт, кефир, творог и сыр, полезнее для организма чем само молоко. Это связано с тем, что далеко не все люди хорошо переносят лактозу. Пожилым людям вообще не рекомендуется употреблять молоко в чистом виде, так как оно принесет организму лишь вред.

Проводили исследования влияния молока на человека и в Испании. В Университете Гранады и Мадридском университете Комплутенсе определили , что регулярно включая в свой рацион молочные продукты, человек существенно снижает риск заболеть сахарным диабетом или раком. Такой вывод был сделан на основе анализа 12 статей, посвященных этой теме.В российском Минздраве согласились с коллегами из Европы о пользе умеренного потребления этого продукта, но поставили под сомнение способность молока влиять на развитие онкологических заболеваний. Вне всякого сомнения, говоря о пищевых продуктах, не стоит забывать и об их качестве. Современное молоко, приобретенное в супермаркете , существенно отличается от того, что продавали в магазинах советской эпохи, при этом не в лучшую сторону.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: