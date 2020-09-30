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Сколько можно пить молока без вреда для здоровья

С детства нам внушали, что молочные продукты полезны и делают нас красивее и здоровее. Но последние исследования, проведенные российскими учеными, показали, что все хорошо в меру, в том числе и молоко во всех его видах. Так сколько молока нужно употреблять, чтобы оно шло на пользу, а не во вред?

Сколько можно пить молока без вреда для здоровья

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина сообщила, что для того, чтобы получать от молочных продуктов пользу, взрослому человеку нужно употреблять их в количестве не более 200 грамм в сутки.

Сколько можно пить молока без вреда для здоровья

Такое количество употребляемого молока и его производных снижает вероятность смерти от всех известных естественных причин. В то же время, увеличивая количество потребления этой продукции сверх 400 грамм, вы рискуете получить обратный эффект и нанести ущерб своему организму. Доктор Халтурина рассказала и о том, что вопреки бытующему мнению, продукты из молока, особенно ферментированные, такие как йогурт, кефир, творог и сыр, полезнее для организма чем само молоко. Это связано с тем, что далеко не все люди хорошо переносят лактозу. Пожилым людям вообще не рекомендуется употреблять молоко в чистом виде, так как оно принесет организму лишь вред.



Сколько можно пить молока без вреда для здоровья

Проводили исследования влияния молока на человека и в Испании. В Университете Гранады и Мадридском университете Комплутенсе определили, что регулярно включая в свой рацион молочные продукты, человек существенно снижает риск заболеть сахарным диабетом или раком. Такой вывод был сделан на основе анализа 12 статей, посвященных этой теме.

Сколько можно пить молока без вреда для здоровья

В российском Минздраве согласились с коллегами из Европы о пользе умеренного потребления этого продукта, но поставили под сомнение способность молока влиять на развитие онкологических заболеваний. Вне всякого сомнения, говоря о пищевых продуктах, не стоит забывать и об их качестве. Современное молоко, приобретенное в супермаркете, существенно отличается от того, что продавали в магазинах советской эпохи, при этом не в лучшую сторону.

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