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Современный гараж

Суперсовременный гараж

Брюнете Фраккароли (Brunete Fraccaroli) решил сделать гараж не только для автомобиля, но и для его обладателя.

Пятнадцать вариантов с разного рода дополнениями и исправлениями понадобилось мастеру для создания этого архитектурного идеала. Гараж расположен на 120 кв.м., функциональность максимально расширена, это и гостиная, и столовая, и офис, и домашний кинотеатр, и даже мойка.

Несмотря на то, что дизайн гаража был создан ещё в 2001 году, он остается современным и сегодня.

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

Суперсовременный гараж

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