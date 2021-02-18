Современный гараж
Брюнете Фраккароли (Brunete Fraccaroli) решил сделать гараж не только для автомобиля, но и для его обладателя.
Пятнадцать вариантов с разного рода дополнениями и исправлениями понадобилось мастеру для создания этого архитектурного идеала. Гараж расположен на 120 кв.м., функциональность максимально расширена, это и гостиная, и столовая, и офис, и домашний кинотеатр, и даже мойка.
Несмотря на то, что дизайн гаража был создан ещё в 2001 году, он остается современным и сегодня.
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