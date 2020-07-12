Простые советы, которые помогут дожить до зарплаты

После праздников, застолий и моря подарков у большинства людей образовались дыры в бюджете. Возможно, вы приняли решение экономить? Тогда читайте наши советы. Они помогут дожить до конца месяца.





Во-первых, отнеситесь к экономии без лишних эмоций и паники. Мы не стараемся лишить вас всех радостей жизни и не пытаемся заставить голодать. Мы говорим о перераспределении средств личного или семейного бюджета.



1. Забудьте о спонтанных покупках

2. Мелочь в карманах

3. Проверьте, что лежит в морозилке и в кухонных шкафах

4. Оформите кредитную карту

5. Покупайте продукты по специальной цене

6. Установите дни, когда вы не будете тратить деньги

7. Отказаться от общепита

8. Продать ненужное

9. Не нашли покупателей? Устройте своп!

10. Просмотрите свои подписки

11. Магазины с фиксированной ценой

Ходите в магазин только со списком того, чего вам действительно не хватает. Мечтаете о чем-то очень важном и нужном прямо сейчас? Установите в календаре смартфона напоминание через 30-дней. Уверяем вас, что период ожидания даст вам точный ответ, нужна ли вам эта вещь или, быть может, это еще одна бессмысленная трата.Пришло время проверить мелочь в куртках, пиджаках мужа и копилках детей. Нашли монетки? Оплачивайте ими проезд в метро или автобусе, чтобы добраться до любимой работы.Пельмени, замороженные овощи и мясо, а в шкафу пачка риса или макарон? Так зачем идти в магазин за новыми продуктами?Если денег совсем не осталось, можно оформить кредитную карту с продолжительным беспроцентным периодом.Некоторое время назад появились новые предложения о беспроцентных кредитах в течение 100, 120 и даже 180 дней! Решите проблему сейчас, а подумаете о том, как отдавать деньги, летом. Есть только два нюанса. С кредитки лучше снимать небольшую сумму на жизненно важные расходы. После зарплаты стоит погашать долг и забыть о карте до следующей сложной ситуации. Проще говоря, не тратьте больше, чем вы готовы погасить за одну зарплату, иначе, по истечении беспроцентного периода, вам придется платить 50% сверху. Второе — с кредитки не выгодно снимать наличные или делать переводы, возьмут большой процент. Это только для покупок (коммунальные платежи тоже считаются покупками).Видели желтые или оранжевые ценники в магазинах? Пришло время их замечать. Скорее всего, это товары, срок хранения которых подходит к концу. Мы не призываем покупать вас мясо или сыр со скидками, но крупы, чай, муку или стиральный порошок покупать выгодно.Дни без трат — это один или два дня в неделю, в которые вы обещаете себе не покупать снова продукты, а готовить из того, что есть (ну а зачем еще нужна фантазия), также ходить пешком туда, куда возможно, и забыть о возможности заказывать еду на дом.Даже если у вас дома нет утром готового обеда, овощи, мюсли и йогурт заменят поход в столовую рядом с работой. Вставайте на 15 минут пораньше, чтобы приготовить обед на работу, зайдите в ближайший магазин за продуктами, которые заменят еду из ближайших кафе. Полезно не только для семейного бюджета, но и для фигуры.Еще раз проверьте свои балконы, шкафы, антресоли и пространства под кроватью на предмет не нужных вещей. Правда, как подсказывает опыт, товары «сэконд хэнд» все реже находят покупателя. Выход один — снижайте цену, сопровождайте посты на «Авито» и «Юле» подробными описаниями и делайте качественные фотографии.Соберите подруг, их родственников, мам и сестер и обменяйтесь одеждой, которая им больше уже не нужна. Уверяем вас, вы найдете уйму прекрасных новинок, о которых даже не мечтали. Хватит до конца сезона точно!Самые обидные и неожиданные траты — это пробные подписки на приложения, которые никогда не пригодятся. Заведите правило, подписались, зайдите в настройки смартфона и немедленно удалите строку «автопродление подписки». Отписывайтесь сразу! Подписаться всегда успеете, а вот об остальном успеете забыть. Не получается — звоните в службу поддержки, иначе не удивляйтесь, почему с вас списали 300−500 рублей в следующем месяце.Когда речь идет об экономии, не нужно проходить мимо магазинов с фиксированной ценой. Что там покупать? Туалетную бумагу, мешки для мусора, средство для мытья рук, средство для мытья посуды, чай в пакетиках ну и еще много всего. Удивитесь, что это все может стоить небольших денег.