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Поклейка обоев: устраняем дефекты

Поклейка обоев: устраняем дефекты

При оклеивании поверхностей могут возникнуть определенные проблемы. Казалось бы, все делали по технологии, но где-то обои отклеились, где-то заметны швы, где-то «выглядывают» старые обои. Важно сразу заметить эти дефекты и произвести «работу над ошибками» до окончания ремонта.

Поклейка обоев: устраняем дефекты

Инструкция
1. Отслаивание обоев около карниза. Причиной этого дефекта чаще всего является сквозняк или, напротив, повышенная влажность помещения. Чтобы устранить неприятность, нужно отогнуть отклеившуюся часть обоев, промазать ее клеем, дождаться набухания и наклеить снова, тщательно прижав. Избегайте сквозняков!
2. Отслаивание обоев около плинтусов и наличников возникает вследствие того, что эти места не были достаточно промазаны клейстером. Устраняется этот дефект так же, как и предыдущий, только вместо клея нужно использовать клейстер.
3. Наличие пузырей или морщин. Обычно это возникает вследствие небрежного разглаживания или по причине того, что обои были недостаточно долго выдержаны после обмазывания клея и, как следствие, клей долго высыхал. Способов решения проблемы два. Первый реализуем, если обои достаточно тонки и вам не важна идеальная красота. С помощью иголки или булавки делаете проколы в центре пузырей и разглаживаете их.

Второй – радикальный: переклеивание обоев с учетом ошибок.
4. Утолщенный шов. Причин этого дефекта может быть две: если вы недостаточно хорошо очистили швы или же клеили плотные обои внахлест. Придется переклеивать обои, предварительно очистив швы. А плотные обои клеят встык.
5. Слишком заметные швы. Это возникает при оклеивании обоев внахлестку против света. Устранить дефект можно, если слегка отклеить края обоев и переклеить их в направлении от оконного проема.

Правильная поклейка обоев своими руками: 5 этапов

6. Из-под новых обоев видны старые. Как правило, это следствие того, что вы поклеили некачественные обои – либо слишком тонкие (прозрачные), либо изготовителем были применены анилиновые красители. Выход только один – заменить обои.


7. Видны твердые вкрапления под обоями. Либо вы недостаточно хорошо вычистили поверхность стены перед оклейкой, либо в клейстер замешали посторонние частицы: опилки, пыль, волоски и т.д. Придется переклеивать обои, зачищать стену и процеживать клейстер.         

 

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