Превращение невзрачной квартиры в стильное жилье

Преображать старое жилище всегда очень сложно, ведь в нем не только устарела мебель и вся отделка, в большинстве случаев приходится менять все, начиная от оконных рам и заканчивая коммуникациями. Но когда появляется возможность выбраться из съемного жилья, большинство с радостью соглашается на любые условия, лишь бы иметь собственную крышу над головой. Как это сделала супружеская пара из Любляны, решившаяся на покупку квартиры в старом здании с неприглядным интерьером.



Молодая супружеская пара из Любляны решилась на покупку старой квартиры, чтобы превратить ее в стильное комфортное жилье. | Фото: odprtakuhinja.delo.si. Ранее молодая супружеская пара Нина Шема и Ян Яворник жили в квартире-студии, которую они снимали в одном из районов Любляны (Словения). Естественно, когда появилась возможность приобретения собственного жилья, они ею воспользовались не задумываясь, даже несмотря на то, что квартира имела потрепанный интерьер, требующий полной реорганизации и находилась она в старом доме. Такой вид кухни новоиспеченных владельцев совсем не устраивал. | Фото: odprtakuhinja.delo.si/ dominvrt.si. Дом был построен в сороковых годах прошлого века, а сама 3-комнатная квартира видела ремонт лет 30-40 назад.

Но несмотря на это, молодым людям она очень понравилась, ведь в ней были большие и светлые комнаты. А привести их в надлежащий вид можно и самим и сделать это по своему вкусу.Ремонт решили начать с полной заменой коммуникаций и проводки на кухне. | Фото: lemurov.net. Особенно радовал ребят тот факт, что они смогут реализовать свою мечту и самостоятельно создать дизайн квартиры в скандинавском стиле, ведь помещение это позволяло сделать. Творческая натура Нины всегда требовала реализации, еще проживая на съемной квартире она начала собирать интересные предметы кухонной утвари и всевозможные милые безделицы, которые теперь можно будет использовать при обустройстве собственного жилья. А Яна всегда привлекали оригинальные идеи, которые можно воплотить в жизнь собственными руками.Милые вещицы для своей будущей кухни Нина начала покупать задолго до приобретения квартиры. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Чтобы все свободное можно было посвящать ремонту, молодые люди жили в этой квартире. Спали на обычном матрасе на полу, перемещая его в ту комнату, которая была более чище, ведь старую мебель вынесли на балкон, чтобы не мешала работе. Поскольку кухня требовала первостепенного внимания молодые люди принялись за ее обустройство. До тех пор, пока длился ремонт на кухне, им приходилось готовить на примитивной печке, которую обычно используют для отдыха на природе.Стену возле рабочей зоны облицевали белой глянцевой плиткой, швы которой сделали решили сделать контрастными. | Фото: odprtakuhinja.delo.si/ dominvrt.si. Для начала пришлось убрать всю мебель, которую они предусмотрительно не выбросили, а вынесли на балкон, чтобы привести ее со временем в порядок. Поскольку кафель и стены были не в лучшем виде оббили штукатурку и облицовочную плитку, заодно провели новые коммуникации и электропроводку.Угрюмые навесные шкафы заменили одной открытой полкой из массива натурального дерева. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. С последним вопросом пришлось обращаться к специалистам, хотя со всем остальным прекрасно справлялись сами, правда иногда ребятам помогали друзья и родители. Несмотря на довольно тяжелый график жизни: работа-ремонт-работа у ребят был такой творческий подъем, что когда на работе они обнаруживали раствор или краску в волосах, не очень-то расстраивались, а спешили снова домой и брались за дело.Холодильник пристроили в нишу, расположенную у входа в кухню. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Молодой человек очень хотел, чтобы в кухне были полы из натурального дерева, но оказалось, что это дорогое удовольствие, да и не всегда доски можно установить из-за маленькой глубины стяжки. Но когда Ян начал снимать старое верхнее покрытие оказалось, что под ним находится дощатый пол с прекрасно сохранившейся древесиной. И самое интересное между покрытием были разложены газеты, датируемые 1954-1956 гг., так что теперь ребята точно знали, когда на кухне делался последний грандиозный ремонт.Чтобы привести пол в надлежащий вид, молодой человек потратил 3 недели. | Фото: odprtakuhinja.delo.si. Оставалось только освободить его от толстого слоя краски, отшлифовать и вскрыть лаком. Это очень нудная и тяжелая работа, но молодой человек был настолько воодушевлен находкой, он даже не огорчился, что потратил 3 недели, чтобы привести его в порядок. Белоснежная кухня стала намного просторней и уютней, чем была прежде. | Фото: odprtakuhinja.delo.si. Поскольку ребята уже давно мечтали о скандинавском минимализме, то не стало удивлением, что интерьер кухни был выполнен в белых тонах. Хотя многие считают, что это очень практично, зато соответствует выбранному стилю, свежо и воздушно. Чтобы не загромождать пространство установили лишь напольные тумбы Ikea с выдвижными системами. Старый кухонный гарнитур, который был довольно громоздким и угрюмым они приберегли для переделки и установки в других комнатах.Обеденный уголок расположили у окна. | Фото: lemurov.net. Для столешницы было выбрано специально обработанное натуральное дерево, от навесных шкафов отказались в пользу открытой полки для самой необходимой посуды и закрепили рейлинги, на которых наконец-то Нина смогла повесить приобретенные ранее медные ковшики и различные ложки-поварешки. Благодаря тому, что в квартире оказалась кладовка, все невостребованные предметы и техника просто перекочевали в шкафчики и полки, которые после реставрации там установили.Обеденный стол и стулья оставили от прежних хозяев. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Обеденную зону решили сделать у окна, которое тоже пришлось приводить в порядок. На металлопластиковые рамы его не стали менять, потому что молодым людям хотелось больше натуральности, также они оставили старый стол и стулья. Поскольку старая мебель была достаточно добротная, руки не поднялись ее выбросить на помойку. Конечно же их отмыли, где надо подкрасили или вскрыли лаком и организовали прекрасный обеденный уголок.Минимализм во всем – главный принцип дизайна обновленной квартиры. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Таким образом получился интерьер уже в эклектическом стиле, но несмотря на это, в дизайне прекрасно сочетаются вещи и ровесники новоиспеченных владельцев и современная мебель с техникой . А самое главное, что находиться в обновленной кухне молодым людям довольно комфортно, да и устраивать вечеринки с друзьями или посиделки с родственниками теперь есть где.Во время ремонта с гостиной было меньше всего проблем. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. После ремонта в кухне остальные комнаты показались просто раем, ведь в них не нужно было менять коммуникации , да и паркет на полу довольно хорошо сохранился. Им оставалось только снять старую краску на окнах и дверях и лак на паркете, все освежить и создать ту обстановку, о которой мечтали.Ванная комната при покупке была в неплохом состоянии, поэтому ее ремонтом занялись в последнюю очередь. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Обновленная ванная комната. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Учитывая то, что ванная комната была в более и менее нормальном состоянии, ее преобразованием занялись в последнюю очередь. При ее оформлении придерживались все того же минимализма и отдали предпочтение белым тонам, правда в случае с ванной его решили разбавить черным цветом. Но такое решение придало особенный шарм интерьеру. Спальня после ремонта преобразилась до неузнаваемости. | Фото: dominvrt.si. Кардинально изменилась и спальная комната, массивные шкафы были выброшены, темные жуткие обои сняты, а стены перекрашены в любимый белый цвет. Из мебели оставили верхнюю часть кровати, зеркало, винтажную тумбочку и кресло. Главным украшением спальни стали оригинальные светильники, черно-белый этюд и живые цветы.От спального гарнитура оставили только тумбу, которую тоже покрасили в белый цвет. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. В основном молодые супруги не тратились на приобретение современной мебели. Они постарались привести в порядок ту что осталась от прежних хозяев. Некоторые предметы почистили и вскрыли лаком, другие покрасили в белый или черный цвет, а то, что совсем не вписывалось в обновленный интерьер выбросили, чтобы не загромождать пространство.Нине удалось создать интерьер, в котором гармонично сочетается старая мебель и современный дизайн. | Фото: dominvrt.si. Единственное для чего не жалеет ни места, ни времени молодая хозяйка, так это для живых цветов, которыми украшена вся квартира. Также ни в чем не отказывают домашнему любимцу Сабу, который может занять не только любимое кресло, но и развалиться на хозяйской кровати и белоснежному коту. Домашним питомцам в доме Нины и Яна позволено все. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. На такие грандиозные преобразования пара потратила больше двух лет жизни, но ни о чем не жалеет, ведь им удалось осуществить мечту и обустроить свой собственный дом так как хотелось именно им. Познавательно: Когда молодые люди решились на покупку старомодной квартиры Нина начала вести блог в Сетях под ником Huda lukna, теперь это профиль в Instagram, где вы можете увидеть полностью преображенный дом молодых супругов.Живые цветы стали главным украшением обновленного дома. | Фото: instagram.com/ © hudalukna. Несмотря на занятость, современные люди охотно делают ремонты своими руками и не всегда они идут на такие грандиозные преобразования ради экономии семейного бюджета . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: