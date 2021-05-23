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Мороженое «Эскимо» – когда и кем создавался символ СССР, который обожали взрослые и дети


Мороженое «Эскимо» – когда и кем создавался символ СССР, который обожали взрослые и дети

Продажа любимого лакомства всех детей и взрослых, мороженого, стартовала в 1936 году. Именно в этот период один из представителей министерства по продовольственной части вернулся из зарубежной командировки в Соединенные Штаты и внес предложение заняться производством продукции на территории всего огромного государства. Основная задача заключалась в доступности продукта, чтобы все без исключения граждане страны могли его приобрести.

Мороженое - любимое лакомство детей и взрослых / Фото: tochek.net

Мороженое - любимое лакомство детей и взрослых / Фото: tochek.net

 

Так, спустя год в магазинах стало появляться удивительное лакомство. Оно тут же стало востребованным, так как всем пришлось по вкусу. Делалось оно согласно государственному стандарту, что стало причиной отсутствия большого ассортимента. Вне зависимости от региона, области, люди могли приобрести только один вид продукта.

«Эскимо»


Мороженое Эскимо считается символом СССР / Фото:avsr.com.ua

Мороженое Эскимо считается символом СССР / Фото:avsr.com.ua

 

Для многих это мороженое является символом СССР. В те времена оно пользовалось у народа огромнейшим спросом.
Большое количество финансовых средств было затрачено на рекламу. В качестве узнаваемого символа специалистами было принято решение изобразить пингвина. Во-первых, он ассоциируется с холодом, во-вторых, с чем-то новым.


В самом начале создание этого мороженого было ручным процессом. Работники производства каждую отдельную порцию упаковывали в специальную бумагу. На заключительном этапе добавлялась палочка. Автоматизация произошла только в 1947-м году, после установления на производстве инновационного оборудования. Соответственно, количество выпускаемого продукта значительно увеличилось. В СССР он стал производиться во всех регионах и областях.

«Лакомка»


Мороженое Лакомка обязано своим появлением слесарю / Фото: kp.ru

Мороженое Лакомка обязано своим появлением слесарю / Фото: kp.ru

 

Появился этот вид мороженого намного позже, только в семидесятых годах. Стоило оно, по сравнению с другими аналогичными продуктами, достаточно дорого. Поэтому приобрести его могли не все, во всяком случае не ежедневно. Покупали лакомство детям обычно на различные праздники или День рождения.
Ассортимент мороженого расширялся с каждым годом / Фото: yandex.ua

Ассортимент мороженого расширялся с каждым годом / Фото: yandex.ua

 

Изготавливалась продукция исключительно в столице, только на одном предприятии. Отличалось мороженое тем, что окуналось в специальную глазурь. Методика стала возможной благодаря одному отечественному слесарю. Специалист изобрел практичную насадку, позволяющую выполнять эту манипуляцию. Лакомство было в двух вариантах – с шоколадной или белой начинкой. И в том, и в другом случае глазурь делали одного типа – шоколадную белую.
Также производитель выпускал мороженое «Щелкунчик». Оно было полностью аналогичным «Лакомке», но имело одно отличие. Поверх глазури продукт посыпался орешками, что его вкус более ярким.

Мороженое по цене 48 копеек


Мороженое Пломбир - вкус детства / Фото: www.k1.ua

Мороженое Пломбир - вкус детства / Фото: www.k1.ua

 

В советское время пломбир считался наиболее натуральным продуктом из всех существующих сладостей этого типа. Выпуск его начался в сорок первом году двадцатого века по государственному единому стандарту.
Самой дорогой продукцией считалось мороженое, стоимость которого была почти пятьдесят копеек. Зависело это не от состава продукта, а от размера его порции, в которой было 250 гр. Хотя производители и решили, что этого достаточно на целую семью, они были очень далеки от действительности. Порции мороженого покупались из расчета одна на человека. Чтобы улучшить вкусовые качества, его по желанию посыпали тертым шоколадом или поливали сверху вареньем домашнего приготовления.

Фруктово-ягодное


Фруктово-ягодное мороженое было самым дешевым / Фото: otvet.mail.ru

Фруктово-ягодное мороженое было самым дешевым / Фото: otvet.mail.ru

 

Это лакомство нравилось детям меньше других. Оно было очень дешевым – всего семь копеек. Покупалось оно тогда, когда у ребенка не было в кармане большей суммы денег. Купить это мороженое было довольно нелегко. Кто-то считает, что его выпускали небольшими партиями из-за низкого спроса, другие же уверены, что продукт слишком быстро раскупался, так как был дешевым.
Желтое мороженое вызвало восторг у школьников / Фото: pinterest.ru

Желтое мороженое вызвало восторг у школьников / Фото: pinterest.ru

 

Изначально его выпускали в водном варианте – внутри мороженое было красным. Постепенно стали появляться и другие вкусы, соответственно менялся и цвет. Когда в продажу поступило ярко желтое мороженое, у советских школьников это вызвало восторг. Детям был важен не столько его вкус, сколько внешние характеристики.

Два в одном


Сливочное мороженое - лучший подарок после операции / Фото: myrussia.life

Сливочное мороженое - лучший подарок после операции / Фото: myrussia.life

 

В СССР очень популярной была операция по удалению миндалин. Множество детей прошло через эту манипуляцию. Мало того, государство предоставляло каждому ребенку после процедуры бесплатную порцию мороженого (в наше время такой подход – настоящая фантастика). Зато дети относились к операции очень спокойно, и это удивляло многих взрослых.
Благодаря этому и родители имели возможность попробовать дефицитный продукт. В основном завозилось сливочное мороженое, которое нельзя назвать дешевым. Цена в магазинах на него была двадцать копеек.

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Мороженое «Эскимо» – когда и кем создавался символ СССР, который обожали взрослые и дети

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