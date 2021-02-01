Как богатые люди на Руси крестьян развлекали и какие праздники для них устраивали

Пиво от Апраксина и приём графа Потёмкина в Таврическом дворце

Граф Потемкин провел знаменитый прием в Таврическом дворце. /Фото: live.staticflickr.com

Кусковские гуляния и возможность попробовать экзотические фрукты

Усадьбы Кусково была излюбленным местом москвичей. /Фото: ratanews.ru

Чудесный сад купца Ганина: только для честных и добрых

В саду Ганина стояли бюсты древнегреческих мыслителей. К сожалению, парк не сохранился. /Фото: history-doc.ru

Праздники графа Орлова: публичный ипподром, цыгане и уличные бои

Граф Орлов был любителем скачек, кулачных боев и цыганского пения. /Фото: sun9-17.userapi.com

Сенокос от графа Разумовского

Во время праздника мужчины устраивали соревнования по косьбе. /Фото: souzveche.ru