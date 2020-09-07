Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

Роскошные частные особняки хорошо сочетаются с советскими зданиями в этом южном городе.











1. Здание городской думы. Это замечательное здание было разработано Александром Померанцевым, известным русским архитектором, который спроектировал собор Александра Невского в болгарской столице Софии.







2. Особняк Маргариты Черновой. Этот великолепный жилой дом был построен в 1899 году. Главной особенностью здания является бельведер, украшенный миниатюрным куполом. Фасад здания поражает внешностью, украшен скульптурами и массивным балконом.







3. Особняк Парамонова. Еще одно жилое здание из нашего списка было построено в 1914 году для миллионера Николая Парамонова, которого только что амнистировали после трехлетнего тюремного заключения, за «неуважение к властям и призыв к свержению государственного строя» в царской России.







4. Центральный банк Российской Федерации. Построенный в 1915 году, он был построен как замена гораздо меньшему зданию, занимаемому офисом Государственного банка Российской империи.







5. Дом братьев Мартын. Местный архитектор спроектировал это здание, строительство которого было завершено в 1893 году. Первым владельцем здания был британский подданный Иван Мартын и его семья. Его необычный архитектурный стиль сочетал русские и немецкие влияния: в двухэтажном здании также есть небольшая башня.

6. Особняк Петрова . Это здание было построено в конце 19-го века.7. Здание школы домоводства и кулинарии . Николай Токарев, богатый ростовский купец, использовал свои средства для открытия школы, в которой учеников учили экономике и кулинарии в 1898 году. Два года спустя, в 1901 году, купец финансировал строительство двухэтажного здания, в котором будет размещаться его школа. По завершении Токарев передал здание в дар городу.8. Ростовский академический театр драмы им. М.Горького. Во время строительства в 1935 году это здание было жемчужиной конструктивистского архитектурного стиля в СССР , целью которого было отразить современное индустриальное общество путем отказа от декоративной стилизации и привлечения промышленного прогресса.9. Свято-Иверский Женский Монастырь. Легенда гласит, что богатый ростовский купец Самуил Федоров поручил этот монастырь своей дочери, которая хотела стать монахиней. Монастырь был завершен и освящен в 1908 году.10. Церковь Армянского Монастыря Сурб-Хач. Эта армянская церковь Сурб Хач 18-го века также известна как Церковь Святого Креста. Построенная между 1786 и 1792 годами , ее часто называют самым старым зданием в городе, которое сохранилось до наших дней.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: