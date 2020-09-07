С нами не соскучишься!

7 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

Роскошные частные особняки хорошо сочетаются с советскими зданиями в этом южном городе.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

1. Здание городской думы. Это замечательное здание было разработано Александром Померанцевым, известным русским архитектором, который спроектировал собор Александра Невского в болгарской столице Софии.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

2. Особняк Маргариты Черновой. Этот великолепный жилой дом был построен в 1899 году. Главной особенностью здания является бельведер, украшенный миниатюрным куполом. Фасад здания поражает внешностью, украшен скульптурами и массивным балконом.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

3. Особняк Парамонова. Еще одно жилое здание из нашего списка было построено в 1914 году для миллионера Николая Парамонова, которого только что амнистировали после трехлетнего тюремного заключения, за «неуважение к властям и призыв к свержению государственного строя» в царской России.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

4. Центральный банк Российской Федерации. Построенный в 1915 году, он был построен как замена гораздо меньшему зданию, занимаемому офисом Государственного банка Российской империи.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

5. Дом братьев Мартын. Местный архитектор спроектировал это здание, строительство которого было завершено в 1893 году. Первым владельцем здания был британский подданный Иван Мартын и его семья. Его необычный архитектурный стиль сочетал русские и немецкие влияния: в двухэтажном здании также есть небольшая башня.



Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

6. Особняк Петрова. Это здание было построено в конце 19-го века.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

7. Здание школы домоводства и кулинарии. Николай Токарев, богатый ростовский купец, использовал свои средства для открытия школы, в которой учеников учили экономике и кулинарии в 1898 году. Два года спустя, в 1901 году, купец финансировал строительство двухэтажного здания, в котором будет размещаться его школа. По завершении Токарев передал здание в дар городу.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

8. Ростовский академический театр драмы им. М.Горького. Во время строительства в 1935 году это здание было жемчужиной конструктивистского архитектурного стиля в СССР, целью которого было отразить современное индустриальное общество путем отказа от декоративной стилизации и привлечения промышленного прогресса.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

9. Свято-Иверский Женский Монастырь. Легенда гласит, что богатый ростовский купец Самуил Федоров поручил этот монастырь своей дочери, которая хотела стать монахиней. Монастырь был завершен и освящен в 1908 году.

Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

10. Церковь Армянского Монастыря Сурб-Хач. Эта армянская церковь Сурб Хач 18-го века также известна как Церковь Святого Креста. Построенная между 1786 и 1792 годами, ее часто называют самым старым зданием в городе, которое сохранилось до наших дней.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Самые красивые здания в Ростове-на-Дону

И не забудьте:
Самые красивые здания в Ростове-на-ДонуПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

В Омской области «заплесневела» больница

Читать
Как снять квартиру в Турции?
Материал, выбранный редакторами МиртесенРеалика

Как снять квартиру в Турции?

Правовая неопределенность мешает застройщикам реализовывать апартаменты
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Правовая неопределенность мешает застройщикам реализовывать апартаменты

Когда и кому не могут отключить электричество
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Когда и кому не могут отключить электричество

Полезный пикник: 5 кето-рецептов на майские праздники
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Полезный пикник: 5 кето-рецептов на майские праздники

Ремонт нового 12,9-дюймового iPad Pro стоит, как новенький iPhone 12 mini
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Ремонт нового 12,9-дюймового iPad Pro стоит, как новенький iPhone 12 mini

Простой расчет вентиляции офиса.
Материал, выбранный редакторами МиртесенРеалика

Простой расчет вентиляции офиса.

Внимание ! От 18.00 02.05.2021 до 18.00 03.05.2021 сильный дождь,гроза, местами порывы ветра 13-18 м/с.
Материал, выбранный редакторами Миртесенivanovonews

Внимание ! От 18.00 02.05.2021 до 18.00 03.05.2021 сильный дождь,гроза, местами порывы ветра 13-18 м/с.

9 нюансов в ремонте, чтобы не наступать на одни и те же грабли
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

9 нюансов в ремонте, чтобы не наступать на одни и те же грабли

Леонид Агутин объяснил, почему спит отдельно от Анжелики Варум
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Леонид Агутин объяснил, почему спит отдельно от Анжелики Варум

Супруге погибшего пожарного подарили квартиру в Павлодарской области
Материал, выбранный редакторами МиртесенKaztag

Супруге погибшего пожарного подарили квартиру в Павлодарской области

От котла к минимализму: дизайнеры показали, как менялся интерьер кухни в течение 500 лет
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

От котла к минимализму: дизайнеры показали, как менялся интерьер кухни в течение 500 лет

Ялуторовские строители проводят капремонт здания ПФР в Голышманово
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

Ялуторовские строители проводят капремонт здания ПФР в Голышманово

3 старейшие жилые постройки на планете
Материал, выбранный редакторами МиртесенТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

3 старейшие жилые постройки на планете

Просторная скандинавская квартира с яркой мебелью
Материал, выбранный редакторами МиртесенХвастунишка

Просторная скандинавская квартира с яркой мебелью

Видео: Турецкий историк рассказал о дисциплине в гареме султана Сулеймана
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Видео: Турецкий историк рассказал о дисциплине в гареме султана Сулеймана

Недорогие уловки смогут защитить жилье от "домушников"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Недорогие уловки смогут защитить жилье от "домушников"

"Единственный плюс – вид из окна": В Париже продают квартиру площадью 5 квадратных метров
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

"Единственный плюс – вид из окна": В Париже продают квартиру площадью 5 квадратных метров

Цены на апартаменты могут дорасти до стоимости квартир
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Цены на апартаменты могут дорасти до стоимости квартир

Самый красивый вокзал России после реставрации
Материал, выбранный редакторами Миртесен☭КОМПАС

Самый красивый вокзал России после реставрации

Массовое строительство многоэтажек для бедных в России. Надолго ли их хватит?
Материал, выбранный редакторами МиртесенФинансовый анализ

Массовое строительство многоэтажек для бедных в России. Надолго ли их хватит?

Почему ласточки строят гнёзда именно под крышей?
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Почему ласточки строят гнёзда именно под крышей?

Квартирный вопрос, который "всех" испортил...
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЖАКА

Квартирный вопрос, который "всех" испортил...

Как сделать стильный столик на кухню своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Как сделать стильный столик на кухню своими руками

В этом году планируется открытие обновленного кинотеатра «Саяны»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В этом году планируется открытие обновленного кинотеатра «Саяны»

Недостатки в новых жилых комплексах, о которых не говорят блогеры и риэлторы
Материал, выбранный редакторами МиртесенРеалика

Недостатки в новых жилых комплексах, о которых не говорят блогеры и риэлторы

Москвича убило током, когда он ремонтировал печь-СВЧ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Москвича убило током, когда он ремонтировал печь-СВЧ

Декор балкона: популярные и нестандартные варианты оформления (56 фото)
Материал, выбранный редакторами Миртесенcozyblog

Декор балкона: популярные и нестандартные варианты оформления (56 фото)

Чем удалить известковый налет в унитазе
Материал, выбранный редакторами МиртесенУборка в доме

Чем удалить известковый налет в унитазе

5 случайных находок в заброшенных домах: в стене прятали резервуар с водой
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

5 случайных находок в заброшенных домах: в стене прятали резервуар с водой

За 350 миллионов продается приборостроительный завод в Тюмени
Материал, выбранный редакторами Миртесенnashgorod

За 350 миллионов продается приборостроительный завод в Тюмени

Крышу школы в Калязине приведут в порядок до конца лета
Материал, выбранный редакторами МиртесенТверьлайф - Новости Твери и Тверской области

Крышу школы в Калязине приведут в порядок до конца лета

Дом культуры имени Островского капитально отремонтируют в Донском в 2021 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Дом культуры имени Островского капитально отремонтируют в Донском в 2021 году

Картина дня

наверх