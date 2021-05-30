17 ярких примеров, что бывает, когда доверяешь онлайн-переводчику

1. Вроде названия блюд должны пробуждать аппетит, но тут что-то пошло не так...

Какое чудовищное название. | Фото: LiveJourna.

2. «А ведь я никогда не пробовал нажать на голубя...»

Сразу стало интересно, что будет, если на него нажать. | Фото: Пикабу.

3. «А у колбасы весьма интересная жизнь...»

Увлекательные приключения колбасы на Novate.ru. | Фото: News24.pro.

4. «Обалдеть» - вместо тысячи слов...

Коротко и по существу. | Фото: Пикабу.

5. «Скользкий пол - это не йога!»

Кто такой «йоха»? | Фото: Пикабу.

6. Сначала все было неплохо, но потом переводчика понесло...

Что тут думать, мне «Суп из бульдозера»! | Фото: Ридус.

7. Все из-за креветок!

Креветки с креветками из-за креветок. | Фото: Pressa.tv.

8. Это будет актом каннибализма!

По мнению Novate.ru, хлеб, которые ест хлеб - это жестоко. | Фото: Пикабу.

9. «Это блюдо дня или карточка того, кто заказал столик?»

«Только не принимайте на свой счет!» | Фото: Усадьба Урсы.

10. Только бессердечное бурение, только хардкор. ..

Способ бурения. | Фото: Onedio.

11. Это перевод через переводчик, тут каждое слово само за себя!

Никакого согласования. | Фото: Пикабу.

12. Хотелось бы узнать, что за «траво»?

Какое-то «траво» из Китая. | Фото: Pure.

13. «Я извиняюсь, а как дверная эмаль сочетается с рыбой?»

Рыба и дверная эмаль. | Фото: БигПикча.

14. «Не волнуйтесь, у каждого свои недостатки...»

Чистосердечное признание. | Фото: 4tololo.ru.

15. «Вообще, прыгать запрещено, но русским можно, если не спеша!»

«Прыгать запрещено, но русским можно!» | Фото: Позитив для всех.

16. Звучит очень аппетитно...

Повара после выходных подташнивает... | Фото: Общенет.

17. «Скажите, какие именно пупырышки вы устраняете?»

Салон узкого профиля. | Фото: БигПикча.

Видео-бонус:

Доводилось ли вам, находясь в другой стране, наблюдать странные переводы на русский местных товаров или услуг? Если да, тогда вы точно оцените весь юмор нашей сегодняшней подборки. Всем хорошего настроения!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: