Как выглядит украинская девушка, которая гуляет по городу в винтажных нарядах XIX века

В современном мире мода настолько стремительно меняется, что мало кому действительно удается угнаться за ней. Девушка из Украины, героиня сегодняшней нашей публикации, решив нарушить все правила марафона за модными новинками, сделала ход конем: вместо того, чтобы бежать в ногу со временем, она решила развернуться на 180 градусов и вернуться во времена прошлой эпохи. И, признаться откровенно, игра стоила свеч. Ибо результат оказался непредсказуемо ошеломительным и заразительным.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Прекрасная леди на фото - Мила Поворознюк (в девичестве Шеремета) из Винницы. Благодаря своему необычному выбору стиля в одежде, она стала известным блогером в Инстаграм. У нее почти 93 тысячи подписчиков, которые являются не только ее искренними почитателями, а некоторые из них и покупателями ее Инстаграм-магазина.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Молодая девушка практически отказалась от современной повседневной одежды и стала одеваться как барышни 19 века. У нее нет, ни джинсов, ни футболок. Позабыты давным-давно кросcовки... Ее гардероб до отказа набит изысканными винтажными платьями, корсетами, юбками и милыми шляпками, соответствующими периоду позапрошлого века. Их, «винтажная леди» - Мила Поворознюк в основном мастерит сама, выискивая подходящие материалы и аксессуары по барахолкам и секонд-хендам.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Наверное, не стоит говорить о том, насколько перевоплощенный образ девушки изумляет горожан, когда они видят гуляющую по улицам города барышню в длинных платьях необычного кроя со старинными аксессуарами. Хотя сама Мила, из-за повышенного к ней внимания не комплексует. Говорит, что такой стиль вовсе не вычурный, а "удобный и комфортный, как раз для женщины, которая имеет вкус и хочет его проявить".
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Нужно отметить, что тяга к старинным вещам у Милы проявилась еще с детства: «Меня привлекало все, что хранилось на чердаках или в сундуках. И, как только у меня начали появляться собственные средства, стала вкладывать их в такую одежду... Имею в коллекции 12 древних вышиванок и других старинных элементов одежды, которые время от времени надеваю на праздники. Сейчас в гардеробе более сотни вещей. Среди них праздничные — для балов, фестивалей и вечеринок, и повседневные — блузы, юбки, корсеты и шляпки, которые вытеснили своей оригинальностью и изысканностью из моего гардероба однотипные джинсы и футболки... Каждая вещь в моем гардеробе имеет собственную историю и ценность.»
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
По специальности она украиновед. Больше десятка лет тому назад, будучи студенткой, она специализировалась на исследовании украинского женского наряда. Во время учебы она и попала в клуб исторической реконструкции, члены которого увлекались средневековыми рыцарскими боями. Именно там Мила научилась шить костюмы для различных фестивалей и боевых реконструкций, используя в качестве наглядности всевозможные старинные книги, гравюры и картины.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Такая практика и позволила девушке не только досконально познакомиться с историей моды, но и научиться самой мастерски создавать всевозможные костюмы. Немногим позже, ставя исторические танцы, организовывая балы и винтажные пикники, ей также пригодилось швейное дело, которое за последние годы переросло из хобби в серьезное занятие.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
А вот когда такой неординарной одежды в гардеробе Милы стало предостаточно, она начала компоновать ее с привычными современными вещами, чем не мало удивляла окружающих. Но вскоре ретростиль и вовсе начал доминировать, пока полностью не вытеснил из гардероба и футболки, и джинсы, и бейсболки.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Хотя, по правде говоря, когда нужно очень быстро куда-то из дома выбежать, несколько вещей «из прошлой жизни», как признается сама девушка, в ее шкафу все же можно найти. Так как одеться в ретроодежду требуется немало времени: только пуговиц на сорочках насчитывается иногда до нескольких десятков. И это, не говоря о белье — панталонах, сорочке, перчатках и чулочках.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Для нашей героини весьма важно, чтобы выбранный ею образ, был целостным и совершенным, потому приходится позаботиться и о соответствующей прическе, и утонченном макияже. Тем не менее, последних несколько лет она одевается почти исключительно в вынтажные наряды, создавая соответствующий имидж.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Мало того, следуя всем правилам моды позапрошлого века, девушка исправно носит даже корсет. Правда, сознается, что сделала его по индивидуальному эскизу, поэтому он вполне удобен для ежедневной носки. Стоит также отметить, что в настоящее время винтажный гардероб винничанки насчитывает более 100 предметов, относящихся к разным историческим периодам, но большинство из них - к моде конца 18 - начала 19 века.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Как говорилось выше, Мила ведет свой блог в сети Инстаграм, где пишет о жизни женщин в минувшие века, а также о себе и своих увлечениях. К слову сказать, "винтажная леди" вместе с подругой создали общественное объединение «Винницкое общество любителей винтажа». Девушки периодически организовывают винтажные пикники в своем городе, а также вечеринки в ретростиле. А еще Мила говорит, что подобные движения сейчас очень популярны за рубежом, а особенно в Америке.
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
Помимо своего винтажного хобби, Мила Поворознюк является экоактивисткой, давно отказавшейся от вредных полимеров. На данный момент она имеет собственный Инстаграм-магазин из экотоваров, которые в будущем должны будут заменить пластик и полиэтилен в быту. А в более далекой перспективе она мечтает о собственном экодоме для своей семьи в уютном месте в пределах Винницы.
Мила Поворознюк с супругом. ¦ Фото: instagram.com.
P.S.И в заключение хотелось бы вспомнить о близком человеке Милы, ее супруге, с которым они прожили семь лет. И по этому поводу у нее есть также, что сказать: "В первую очередь я хочу поблагодарить мужа за терпение. Мы далеко не идеальная пара – у нас также бывают ссоры и обиды. Но мы очень стараемся сохранить нашу семью. Мы идем на компромиссы, обсуждаем наши проблемы и стараемся их решать. Я не знаю, что будет дальше, но я точно знаю – так меня любить больше не будет никто..."
Винтажные наряды в стиле XIX века. Мила Поворознюк. | Фото: instagram.com.
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