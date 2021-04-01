Деревянные игрушки Кая Бойсена: Как вешалка в форме обезьянки стала символом скандинавского дизайна

Игрушки Кая Бойсена, забавные обезьянки, стойкие деревянные солдатики и очаровательные зебры, стали эталоном скандинавского дизайна. Несколько поколений детей играли с его милыми деревянными зверьками, а производство игрушек по всему миру ориентировалось на творения Бойсена – наивные, экологичные и безупречно качественные. Однако поначалу его идеи отказывались принимать – с весьма забавным аргументом…
Самая известная игрушка Дании.
Кай Бойсен появился на свет в 1886 году, в семье Эрнста Бойсена – издателя датского сатирического журнала «Осьминог». Старший Бойсен уделял немало времени развитию творческого начала у своих детей. Вместе они вырезали из дерева и собирали игрушки, обобщенные по форме, простые и изобретательные одновременно.
Кай, как того желал отец, действительно рос творческим мальчиком. С юных лет он всерьез мечтал о карьере ювелира и был настроен решительно. В 1910 году в Копенгагене он окончил курс по ювелирному делу, затем учился в Германии, после постигал тайны мастерства в Париже… Там Кай Бойсен и работал мастером по металлу несколько лет, создавая столовые приборы, чайники и серебряные кубки. Молодому мастеру был не по вкусу уже отживающий свое, но все еще востребованный ар нуво с его сложными текучими формами. Он хотел чего-то новаторского и с радостью приветствовал появление новых, чистых и рациональных, форм.
Бойсен всегда тяготел к рациональным формам.
Он был неравнодушен к судьбе датской промышленности и стоял у истоков датского дизайна – в те годы, когда этого слова в современном значении еще не существовало. Вместе со своими коллегами Бойсен организовал союз Den Permanente – ассоциацию, объединяющую художников и ремесленников. Вплоть до 1981 года Den Permanente была местом, где скандинавские дизайнеры обменивались опытом, открывали выставки, заключали творческие договоренности…
Деревянные игрушки Кая Бойсена.
В 1919 году Бойсен стал счастливым мужем и отцом. До его карьеры в качестве мастера игрушек оставалось еще десять лет, однако уже с рождением сына дизайнер задумался о смене деятельности. Сын подрастал, и Бойсен решил поэкспериментировать. В конце концов, у него был лучший в мире тестировщик игрушек – маленький ребенок.
Деревянный слоник.
Деревянный заяц.
С начала 1920-х Бойсен начал конструировать деревянные игрушки, обычно от шести до десяти дюймов в высоту, с подвижными конечностями. В их число входили обезьяна из тика и лимба, дубовый слон, медведь и заяц из дуба и клена, лошадка-качалка из бука, попугай, такса и игрушечные солдатики датской королевской гвардии – барабанщик, рядовой с винтовкой и знаменосец. Постепенно к ним добавились фигурки мальчиков и девочек, лыжников и танцоров…
Деревянные солдатики в датской форме.
Солдатики.
Фигурки в национальных костюмах и лыжник.
Бойсен в своих работах сочетал принципы народной игрушки и функционализма – гладкие формы, подвижные элементы, прочные материалы, твердые поверхности, «улыбающиеся», по его собственным словам, линии… Никаких лишних деталей – ведь эти деревянные фигурки должны быть безопасными. Игрушки не должны повторять реальность – они должны вдохновлять, развивать творческое воображение ребенка.
Деревянный бегемот с открывающимся ртом.
Он открыл свой небольшой магазин-мастерскую, где продавались игрушки, посуда и мебель. Там он работал в своем белом халате на глазах у покупателей, а его супруга стояла за прилавком, принимая и выдавая заказы.
Собственными руками Бойсен создал больше двух тысяч экземпляров деревянных игрушек, пользовавшихся в странах Скандинавии большой популярностью. Соотечественники называли его «человеком, который любит играть». Из множества моделей и вариаций его игрушек самой знаменитой стала обезьянка, способная цепляться своими длинными лапками за все доступные поверхности – мастер предоставлял детям самостоятельно решить, будет она висеть на люстре или держать в лапках букет цветов. Она появилась на свет в 1951 году и не имела точного сходства ни с одним из существующих видов обезьян, получив от каждого понемногу. Она задумывалась как вешалка – прочная и эргономичная, но Бойсен решил добавить функциональному изделию немного игры. Деревянной обезьянке, наряду с лошадкой-качалкой, предстояло стать символом скандинавского дизайна, но ее путь к славе был нелегок.
Знаменитая обезьянка и ее друзья.
Бойсен, уже известный и титулованный мастер, предложил ее на рассмотрение официальной комиссией страны по выбору лучших национальных сувенирных изделий. Строгие эксперты возмутились: «Обезьяна? Вы с ума сошли – в Дании обезьяны не водятся!». Бойсен лишь усмехнулся: «Русалок тоже никто воочию не видел!». Вскоре после этого он получил заказ на тысячу экземпляров – правда, не от государства, а от директора той самой Den Permanente. А затем деревянная обезьянка попала… в музей. Она стала частью постоянной экспозиции Музея Виктории и Альберта в Лондоне в 1950-х годах.
Деревянные птички Кая Бойсена.
Несмотря на то, что Бойсен остался в истории мирового дизайна как «игрушечных дел мастер», спектр его интересов оставался достаточно широким. Одновременно с этим Бойсен трудился над созданием детской мебели, не прекращал делать украшения и предметы домашнего обихода. Все в том же 1951 году он получил Гран-при на Миланском триеннале вовсе не за деревянных зебр и обезьянок, а за функциональный набор столовых приборов из нержавеющей стали. Этот набор, также названный «Гран-при», был передан для постоянного использования датскому королевскому двору. Однако Бойсен говорил: «Все имеют право на хороший дизайн!». Вот потому-то «Гран-при» и был доступен не только королям, но и людям из среднего класса...
Кай Бойсен всю жизнь оставался жизнерадостным, по-детски непосредственным человеком, способным очаровать буквально каждого. Он скончался в 1972 году, а его творения обрели вечную жизнь. Сохранением наследия мастера занимаются его потомки. В 2011 году младшая внучка Бойсена, Сус Бойсен Розенквист, с детства проявлявшая большой интерес к дизайну, возродила предприятие своего деда. С тех пор игрушки Бойсена регулярно перевыпускаются и доступны покупателям во всему миру, образцы хранятся в музеях, а имя «игрушечных дел мастера» навсегда вписано в историю мирового дизайна.
Текст: Софья Егорова.
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