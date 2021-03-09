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Три недели в европейских Альпах

Три недели в европейских Альпах

Европейские Альпы – это настоящий рай для любого, кому ценит первозданную красоту природы, любит путешествия и отдых на свежем воздухе. Именно поэтому начинающий биолог по имени Ханнеке Ван Камп, которая помимо тяги к путешествиям, имеет также страсть к фотографии, решила провести целых три недели, путешествую по Альпах, вместе со своим парнем. Они побывали в Германии, Австрии и Словении, привезя с собой массу незабываемых впечатлений, а также эти замечательные фотографии.


Три недели в европейских Альпах

Замок Нойшванштайн, Германия.

Три недели в европейских Альпах

Озеро Оберзее, Германия.

Три недели в европейских Альпах

Озеро Вайсензее, Германия.

Три недели в европейских Альпах

Замок Блед, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Китцбюэлер-Хорн, Австрия.

Три недели в европейских Альпах

Национальный парк Берхтесгаден, Германия.

Три недели в европейских Альпах

Озеро Оберзее, Германия.

Три недели в европейских Альпах

Зальцбург, Австрия.

Три недели в европейских Альпах

Семейство сурков в Тироле.

Три недели в европейских Альпах

Хинтерсее, Германия.

Три недели в европейских Альпах

Высокогорная дорога Гросглокнер, Австрия.

Три недели в европейских Альпах

Дружелюбный сурок вблизи дороги Гросглокнер.

Три недели в европейских Альпах

Ущелье Винтгар, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Национальный парк Триглав,Словения.

Три недели в европейских Альпах

Долина семи озер, Национальный парк Триглав,Словения.

Три недели в европейских Альпах

Бабочка в Национальном парке Триглав.

Три недели в европейских Альпах

Толминское ущелье, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Водопад Козяк, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Река Соча, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Пиран, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Пещеры Шкоцьян, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Любляна, самый зеленый город Европы.

Три недели в европейских Альпах

Закат на озере Бохинь, Словения.

Три недели в европейских Альпах

Озеро Бохинь, Словения

Три недели в европейских Альпах

В путешествии хорошо, когда есть тот, кто понесет тебя, когда ноги сильно устали…

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