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Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

Германия - страна, которая славится своими идеальными дорогами. Кто не слышал о знаменитых немецких автобанах, на которых можно законно гонять до 250 км/ч? И в то же время местные дорожные службы не обходятся без курьезов. На фото показана новая дорога в Баварии, при взгляде на которую возникает уйма вопросов. Поначалу даже не верится, что столь странную вещь могли сделать педантичные немцы.

Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

Выглядит странно. Увидеть вот такую дорогу можно в немецкой коммуне Кирхдорф-ан-дер-Ампер, которая расположена на территории Баварии. Поначалу можно подумать, что проложенный путь предназначен для каких-то спортсменов или любителей экстремальной езды. Особенно ярко дорожка контрастирует на фоне располагающейся рядом автомобильной дороги, которая выглядит идеально ровной.

Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

Коммуна Кирхдорф-ан-дер-Ампер. /Фото: ya.ru. Столь необычное асфальтное покрытие, идущее волнами, сделано для местных велосипедистов. Местные власти уверяют, что велосипедная дорожка именно такой и была задумана. Создавалась она вместе с новой автомобильной дорогой. Построенный участок протяженностью в 2 километра обошелся коммуне почти 3.3 млн евро. Власти подчеркнули, что если бы они поставили задание подрядчику сделать идеально ровной еще и велодорожку, то проект обошелся бы еще дороже.


Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

Вот такая дорожка. /Фото: Deutsche Welle. Помимо этого, чиновники указали на то, что такая форма велосипедной дорожки позволяет местным фермерам без лишних проблем съезжать на сельскохозяйственной технике к своим угодьям с целью выполнения тех или иных работ (каким образом все это связано, чиновники уточнять журналистам не стали).

Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

Обошлась в 3.3 млн евро. /Фото: Deutsche Welle. В результате необычная велодорожка очень быстро стала чем-то вроде местной достопримечательности. Немецкие журналисты из Кирхдорфа сделали о ней репортаж, иронично подметив, что волнообразное полотно - не такая уж проблема для велосипедистов на фоне той горки, которая идет за участком с неровностями. Учитывая общую стоимость проекта, остается только отметить, что по всей видимости воровство на строительстве дорог как автомобильных, так и велосипедных, - явление действительно интернациональное.

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Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровных

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Кто и зачем строит в Баварии кривые дороги вместо идеально ровныхПодписаться на мой Instagram
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