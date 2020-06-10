Книги, которые лучше всего продаются

Есть книги, которые будут переиздаваться во все времена. Конечно, сразу на ум нам приходит Библия или Коран. Но есть и художественные книги, которые вызывают постоянный читательский спрос. Оцените список книг, которые лучше всего продавались по всему миру. Возможно, многое вы из этого списка уже прочли. А может, какая-то книга станет для вас открытием.







1. Алхимик



65 миллионов

Благодаря продажам в размере более 65 миллионов экземпляров, роман «Алхимик», опубликованный в 1988 году, является самой продаваемой бразильской книгой. Главный герой романа Пауло Коэльо — андалузский пастух Сантьяго, который стремится в Египет к пирамидам, чтобы найти сокровища.







2. Над пропастью во ржи



65 миллионов

Книга «Над пропастью во ржи», в которой повествуется о проблемах подросткового мышления и неприятием подростками современной действительности, стала одной из самых спорных книг 20-го века. Эту книгу часто включают в школьную программу на западе.







3. Думай и богатей



70 миллионов

«Думай и богатей» — пособие по самосовершенствованию, написанное американцем Наполеоном Хиллом в разгар Великой Депрессии (1937 год). Хилл, опубликовавший свою книгу, в которой были описаны 13 принципов достижения успеха, считается родоначальником «пособий для начинающих миллионеров».

80 миллионовКнига, которая была опубликована всего 12 лет назад, уже вошла в десятку самых читаемых книг в мире, «Код да Винчи» произвел настоящий фурор в 2003 году, вызвав шквал критики со стороны церкви. Детективно-мистический роман, написанный Дэном Брауном, повествует о расследовании убийства в Лувре. Впоследствии главные герои оказываются вовлеченными в более глубокие (а с точки зрения церкви – кощунственные) тайны о судьбе Святого Грааля и Марии Магдалины.85 миллионовФантастический роман Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» является первой книгой из цикла «Хроники Нарнии». Речь в книге идет о четырех английских детях, которые попали в страну говорящих животных и мифических существ.100 миллионовЕдинственная китайская книга, которая попала в перечень самых продаваемых в мире, — роман писателя Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме». Книга, в которой рассказывается о китайской семье, жившей во времена династии Цин, считается одним из четырех великих классических романов Китая. Также «Сон в красном тереме» является одним из самых сложных романов за всю историю – в нем есть почти 40 главных персонажей и около 500 второстепенных персонажей.100 миллионовЭтот роман известен тем, что его цитировали в своих трудах такие знаменитые психоаналитики, как Зигмунд Фрейд и Карл Юнг. «Она: История приключений» является самой известной работой Генри Хаггарда. В книге повествуется о путешествии двух мужчин в затерянное королевство в глубинных областях Восточной Африки. Там они обнаруживают племя дикарей, которым руководит загадочная белая королева Аэша, обладающая мистическими способностями.100 миллионовЛегендарная английская писательница детективных романов Агата Кристи в 1939 году написала роман «Десять негритят, который стал пятым по продажам бестселлером за всю историю книгопечатания. Примечательно, что когда детективный роман был выпущен в Соединенных Штатах, то из соображений политкорректности название изменили на «И никого не стало».107 миллионовХотя в перечень самых продаваемых книг должны были попасть и другие романы о приключениях Гарри Поттера, они были исключены из списка, чтобы не сделать его слишком однообразным (каждая книга о юном волшебнике продавалась примерно в количестве 50-65 миллионов экземпляров). Первая книга (всего вышло семь частей) британской писательницы Джоан Роулинг появилась на свет в 1997 году.140 миллионов«Маленький принц» — знаменитая аллегорическая повесть 1943 года, написанная французским аристократом Антуаном де Сент-Экзюпери. Третья по количеству продаж в мире книга была переведена более чем на 250 языков и диалектов. В ней рассказывается о юном одиноком принце с другой планеты, который путешествует по Вселенной. Хотя книжка является детской, в ней поднимаются на удивление взрослые темы.150 миллионовТрилогия Джона Рональда Руэла Толкиена изначально была написана как единый огромный роман, но затем издатели разделили его на три отдельных книги — «Братство Кольца», «Две башни» и «Возвращение короля». Опубликованный отдельно «Хоббит» также был продан в количестве 140,6 миллионов экземпляров, но был исключен из списка по той же причине, что и 6 книг о Гарри Поттере. Серия книга стала так популярна в Великобритании, что была признана «самым любимым романом всей нации».200 миллионовНаиболее продаваемым романом в истории стала «Повесть о двух городах английского автора Чарльза Диккенса. Автор в своем романе критикует английское общество, а также исследует причины классовой борьбы и Французской революции. Британец первым в литературе заявил, что революционеры часто гораздо более жестоки, чем ненавидимые ими аристократы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)