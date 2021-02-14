Невыносимая легкость бытия в румынской деревеньке

21-летняя Фелисия Симион фотографирует своего пятилетнего двоюродного брата Феликса, который живет в маленькой румынской деревеньке в доме их дедушки и бабушки. Брат рассказывает ей истории о своей жизни — а она запечатлевает их в черно-белых снимках: вот собаки, вот соломенная шляпа, вот маленькая светлая девочка, подружка Феликса.



«Глядя на его свободу и безусловную радость, я снова влюбилась в место, где бывала ребенком. Войти в зрелость — не так сложно, если время от времени на секунду останавливаться и учиться у детей», — пишет Фелисия.















































































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