Популярные статьи

Свежие комментарии

Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

В любом, даже самом аккуратном жилище вещи имеют особенность накапливаться и тихо захватывать жилое пространство. Порой количество квадратных метров в квартире не позволяет нам хранить все необходимое. А выбрасывать предметы просто потому, что места для вместительного шкафа нет, не выход.
Мы просмотрели пользовательские посты и взяли на заметку несколько неплохих идей по организации пространства.
«Придумала отличную штуку для хранения ванных принадлежностей. Просто повесила специальный карниз, а к кольцам прицепила пластиковые корзинки»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Сделала во встроенном шкафу уютный уголок для своей дочери»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Чтобы из глубины холодильника проще было доставать нужные продукты, достаточно поставить на полку крутящийся поднос»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Придумали симпатичное спальное место для собаки»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

В маленькой спальне, где некуда поставить шкаф, можно разместить множество вещей под кроватью
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Если в ванной нет пространства для полок, достаточно купить пару карнизов и установить их в любом удобном месте. Кстати, этот способ и для других комнат подходит»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Не люблю, когда принадлежности для уборки находятся на полу или загромождают шкаф. Поэтому повесил крючки и держатели на стены»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Моей девушке не нравилось, как у нас были сложены ножи.

Придумал такую систему. Я не слишком организованный, так что ужасно горжусь своей идеей»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Очень раздражало, что расчески, резинки и заколки для волос валялись по всему дому. Собрала их в один чемоданчик»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Муж сделал для меня такую стенку. Раньше специи находились в разных шкафах, и это было ужасно неудобно»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Наконец-то придумала, как разместить специи. Использовала клеевой пистолет и прищепки»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

Хранилище для вешалок из держателя для кухонных полотенец
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Придумала, как использовать дверцу шкафчика под раковиной»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«У моего отца очень маленький гараж. Для хранения он использует старые банки. Их крышки папа привинтил к потолку»

Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Сломала голову, придумывая, как организовать полку со специями. Купила баночки и прикрепила крышки двусторонним скотчем к нижней части верхней полки»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Подарок от моего мужа. Теперь все сковородки под рукой и не занимают лишнее место в шкафу»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Получила эту полку в подарок. Теперь мой фен, насадки и всевозможные средства по уходу под рукой»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Для тех, кто, как и я, обожает разнообразные аксессуары, такие шкафчики с зеркалом просто дар богов»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Мама моего сына живет в маленькой однушке. Попросила сделать для ребенка спальное место»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Сделал компьютерный столик, чтобы спрятать трубу»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«У нас маленький домик, и мы долго придумывали, как разместить растения. Эти колбы можно повесить где угодно»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

«Мне нравится, как я организовала все в маленькой ванной. Просто купила книжные полки из акрила»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище
«У нас маленькая ванная, так что дополнительные полочки для косметики там не поместятся. Поэтому я купила поднос и расставила все средства на нем»
Находчивые люди, которые нашли применение каждому сантиметру в своем жилище

Ссылка на первоисточник
идеиДом
Обсудить

Картина дня

наверх