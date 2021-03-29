Как сделать уборку без химии

Современная бытовая химия – это агрессивные чистящие средства. Не зря пользоваться многими из них рекомендуют только в защитных перчатках и респираторах. Опасные химические соединения губят природу и провоцируют развитие болезней – а ведь их можно заменить простыми средствами, которые всегда есть под рукой.
1. Очистить слив с помощью цитрусовой корки
Не выбрасывайте корки от лимонов и апельсинов. Цедра цитрусов поможет очистить слив кухонной раковины – просто вылейте ее и промойте сильной струей воды. Вместо жирного налета у вас будет чистота и приятный аромат.
2. Обработать металл пастой из соли и лимонного сока
Смешайте соль и сок лимона до пастообразной кондиции. Возьмите старую зубную щетку и наведите лоск на все металлические детали в кухне и ванной комнате. Вместо налета и ржавчины – блеск и сияние.
3. Применить пасту из пищевой соды и воды для нержавеющей стали
Быстро и эффективно очистить кухонные поверхности и посуду из нержавеющей стали можно пастой из воды и соды. Ее мягкие абразивные свойства помогут справиться с жирными пятнами и нагаром.
4. Использовать соль для чистки духовки
Убрать жир и налет с днища духовки и противней поможет обычная соль. Сразу после готовки рассыпьте соль по горизонтальным поверхностям и оставьте на полчаса. Вымойте теплой водой и вытрите насухо.
5. Помыть окна с помощью уксуса, воды и черно-белой газеты
Так мыли окна наши бабушки – и они сверкали без всякой химии. Смешайте столовый уксус с водой (1:2), распылите на стекло с помощью пульверизатора. Через пару минут смойте и насухо вытрите газетой.
6. Очистить серебро пастой из пищевой соды и воды
Столовое серебро после этой процедуры украсит праздничный стол. Сделайте кашицу из соды с водой, нанесите на изделие минут на 15, аккуратно почистите и ополосните водой. Высушите и натрите до блеска шерстяной тканью.
7. Применить оливковое масло и лимон для блеска мебели
Даже антикварную мебель без опаски можно довести до совершенства смесью оливкового масла и лимонного сока. Смешайте их в пропорции 2:1 и натрите поверхность до блеска.
8. Поместить базилик на подоконник с целью отпугивания мух
Замучили мухи дома? Начните выращивать базилик в ящиках на подоконниках и балконах. Этот натуральный репеллент и в салатах пригодится.
9. Очистить наружный бетон большим напором воды с перекисью водорода
Наружные бетонные полы можно очистить с помощью воды и мойки высокого давления. Если застарелые пятна не поддаются, добавьте в воду перекись водорода.
10. Обработать сайдинг раствором из воды и уксуса
Легко отмыть фасад из сайдинга от грязи и пыли поможет раствор из воды и уксуса в пропорции 7:3. Вдобавок это средство послужит профилактикой от грибка и плесени.
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Воспользуйтесь этими простыми рецептами и сделайте свой дом чище, не причиняя вред здоровью и окружающей среде.
А какими лайфхаками привыкли пользоваться вы? Напишите в комментариях, с какими трудностями вам приходилось столкнуться.
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