Чем отличаются поколения Х, У и Z , и Почему им так сложно друг друга понять

У каждого поколения свои ценности.

История теории поколений и ее особенности

У каждого поколения свои ценности и идеология.

Несмотря на различия, общение между поколениями очень важно.

Молчуны и беби-бумеры

Поколение молчунов все смогло, и все стерпело.

Беби-бумеры и сейчас на лидирующих позициях.

Поколение Х или поколение 13

У поколения Икс молодость была весьма насыщенной.

Несмотря на близость, представители двух поколений всегда будут разными людьми.

Поколение У, миллениалы или поколение Next

Они не похожи на своих родителей.

Первое несоветское поколение.

Поколение получилось немного депрессивным, но зато думающим.

Поколение Z или чего нам ожидать?

Этим ребятам еще только предстоит показать на что они способны.

То, чему их родители учились, они знают с рождения.

У каждого поколения свои сильные стороны.