Чем отличаются поколения Х, У и Z , и Почему им так сложно друг друга понять

Вряд ли кто-то станет спорить, что у людей разных возрастов – разные жизненные ценности и приоритетные ориентиры. Пресловутый конфликт «отцов и детей», причем в самом широком смысле этого понятия оказывается весьма логически обоснованным, если рассматривать его через призму теории поколений. Почему она возникла, что собой представляет, и насколько поколения отличаются друг от друга? А главное, чем же грозит нам поколение Z, готовящееся вступить во взрослую жизнь?
Мама уверена, что на даче нужно работать: сажать овощи, ухаживать за ними, сделать заготовки на зиму. Сын не понимает для чего упахиваться все лето, если все овощи можно купить в магазине круглый год. При этом мама не забывает упрекнуть сына, дескать, не хотите помогать, а вот закрутки едят все! Причем последние всучиваются едва ли не силой, мол, берите, я же старалась. На лицо конфликт интересов, хотя правильнее будет сказать, что люди разных поколений просто имеют разные приоритеты и более того, это нормально!
У каждого поколения свои ценности.
Теория поколений, которая оправдывает многие разногласия между людьми разных возрастов, имеет прямую связь с государственными периодами развития: подъем, устойчивость, спад, кризис, затем выход из кризиса. Мир не стоит на месте, меняются технологии, вместе с ними меняются бытовые привычки поколений, появляются новые специальности, но понятие исторических витков представляет собой константу и не видоизменяется даже при соблюдении всех этих факторов. Все периоды развития оказывают влияние на ценности, присущие людям данного поколения.
История теории поколений и ее особенности
У каждого поколения свои ценности и идеология.
Впервые на цикличность истории обратили внимание Нейл Хоув и Вильям Штраус, именно их принято считать основоположниками теории поколений. Ими были изучены истории различных государств за 5 и более веков. Они пришли к выводу, что один виток составляет 20 лет, причем у каждого государства своя собственная хронология, поэтому где-то в настоящее время кризис, а где-то период стабильности.
Если говорить о России, то периоды в ней поделены по временам года, где зима – кризис, весна – подъем, лето – устойчивость, осень – спад. Но и это еще не все, люди, которые рождены в определенный промежуток времени, несут определенный набор качеств, которые позволяют им существовать во время зимы или лета, а главное провоцировать их наступление, за счет своей системы координат ценностей.
Несмотря на различия, общение между поколениями очень важно.
Да, не стоит считать, что личность характеризуется лишь поколениями и разницей в них, на ее формирование воздействует огромное количество факторов – это и семья, обстановка, профессия, место обитания. Но, тем не менее, для людей одного поколения характерны некие общие ценности, особенно если вести речь о каких-то фундаментальных и масштабных величинах.
На те или иные привычки поколения особенно заметное влияние оказывают значимые исторические события. К примеру, те, кто пережили войну и голод, очень трепетно относятся к еде и не позволяют ее выбрасывать, предпочитают иметь запас продуктов в доме те, кто жил во времена дефицита. Базовые ценности закладываются в человеке до 20-21 года, и они являются базовыми, то есть не меняются на протяжении жизни и во многом определяют сознание.
Молчуны и беби-бумеры
Поколение молчунов все смогло, и все стерпело.
Для того, чтобы понять как работает система, лучше рассмотреть пять последних поколения России, ведь большинству приходилось взаимодействовать именно с теми, кто был рожден за последние 100 лет.
Те, кто рождены с 1923 по 1943 год называют поколением молчунов, их поколение относится к периоду «зима» или кризису. Если вспомнить исторические события, то становится понятно, что главной их задачей становится выживание любой ценой. Они были рождены перед самой войной, после революции и смены власти. Именно их семьи страдали от репрессий.
Беби-бумеры и сейчас на лидирующих позициях.
Молчуны, стиснув зубы, пережили все сложности, зная, что вслед за зимой придет весна и их детей ожидает лучшая доля. Так и вышло, поколение 1943-1963 годов или поколение беби-бумеров, весеннее поколение, росло в период идеологического подъема, восстановления после войны и «оттепели». Они уже жили с ощущением того, что они – победители.
Советское воспитание вложило в качестве их базовых потребностей чувство коллективизма, желание трудится, негативное отношение к слишком легкой и веселой жизни. Не это ли объясняет ситуацию, описанную в самом начале материала, когда большинство людей старшего поколения живут по принципу «чем бы не занимался – лишь бы заколебался». Причем чувство коллективизма не позволяет им страдать в одиночку, поэтому они рьяно привлекают к труду всех, хотят они того или нет.
Поколение Х или поколение 13
Годы – 1963-1983 (+- несколько лет).
У поколения Икс молодость была весьма насыщенной.
Родители представителей этого поколения восстанавливали страну после войны, потому их дети во многом были предоставлены сами себе или воспитывались в детских садах, школах или улицах. Иксы рано стали самостоятельными, они ставят перед собой масштабные, но простые цели и ценности – учеба, затем работа и семья. Готовы много работать, для того чтобы получить желаемое.
Хотя те, кто родился в этот период, отличаются и некоторой инфантильностью, поскольку их базовые потребности закладывались в период лета и относительной стабильности. Уверенность в завтрашнем дне сделала их весьма требовательными. Для них были бюджетные места в учебных заведениях, трудоустройство по распределению после учебы, предоставление жилья. Это было для них минимумом и базой, которой особо и гордиться то нечего. Тем более, что для этого то всего лишь следовало быть добропорядочным гражданином.
Несмотря на близость, представители двух поколений всегда будут разными людьми.
Но в то же время именно в этот период намечается волна распространения наркотиков, говорят о ВИЧ и СПИДе, оставляет свой след Афганская война. Причем если после Великой Отечественной пошел подъем, то здесь такого не было. Все это неизменно сказывается на институте семьи, женщины стремятся развестись и не хотят сохранять семьи, все чаще дети воспитываются в неполных семьях. Этот и другие факторы привели к сокращению рождаемости.
Поколение иксов очень самостоятельны и все стараются держать под контролем, особенно достается детям. Вероятно, что они помнят собственное детство, которое они провели весело на улице, за гаражами и на стройках, пока родители поднимали страну, а потому не склонны доверять и собственным детям, чрезмерно их опекая. Хотя с другой стороны, они справедливо полагают, что детям нужно главное – внимание родителей и щедро дарят то, чего когда-то недополучили сами. Кстати, именно это желание дарить кому-то свою любовь отчасти оправдывает рост числа разводов, люди стремились создать семью, и мало внимания уделяли выбору партнера, спешив заключить брак с первым, кто казался подходящей партией.
Характер: трудолюбивы, самостоятельны, карьеристы. В отличие от их родителей не склонны верить в то, что будущее будет светлым и радужным, их беспокоит не коллективизм (хотя полностью избавиться от него все равно не получилось), а исключительно собственное благосостояние и успех, консервативны. Готовы соблюдать правила и жить по ним, ценят свое время и высоко ценят статус.
Поколение У, миллениалы или поколение Next
Годы – 1983 – 2000 (+- несколько лет).
Они не похожи на своих родителей.
Если их родители существовали на трех столпах – доме, карьере и семье, то миллениалы разрушают эти стереотипы и для них жизнь в ритме «дом-работа, работа-дом» - сродни тюрьме. Они уже не так зависят от государства как их родители и не ждут от него поддержки, в них гораздо больше личного, чем коллективного.
90-е, распад страны, терроризм, иранская и чеченская войны, экономический кризис вкупе с развитием поп-культуры, мобильной связи и интернета, породившего целые культуры стало частью их базовых ценностей. В отличие от родителей игреки готовы учиться всю свою жизнь, для них новые знания доступны на порталах и сайтах, они проще относятся к этому, поскольку им не приходится выискивать в библиотеках нужную информацию. Они не воспринимают учебу как что-то тяжелое и обязательное, для них это модное и необходимое «саморазвитие», остановиться в котором – значит потерять себя как личность.
Первое несоветское поколение.
При этом игреки куда проще относятся к образованию в принципе, они уходят из институтов, когда понимают, что ошиблись в выборе. Вообще они не готовы заниматься тем, что им не нравится и работать в профессии, которая не доставляет удовольствия. Игреки не боятся менять сферу деятельности, именно среди них появились свободолюбивые художники – мастера, работающие на самих себя: фотографы, кондитеры, портные, визажисты, музыканты и другие. Их родители слишком высоко ценили пресловутую стабильность, для того чтобы променять завод на любимое занятие. А их дети так не хотят.
Они больше склонны работать по гибкому графику и такой же системе оплата труда, очень свободолюбивы и ценят собственный комфорт. В отличие от иксов, игреки не спешат рано обзаводиться семьей, этому же способствует нестабильность, если молодой семье негде жить, ведь государство уже сняло с себя эту обязанность, то зачем торопиться становиться родителями?
Поколение получилось немного депрессивным, но зато думающим.
Миллениумы не хотят стареть, именно им свойственно стремление к вечной молодости любой ценой. С одной стороны это желание оттянуть момент взросления и ни в коем случае не становится похожими на своих родителей, которых не интересует ничего кроме работы и каких-то бытовых моментов. Гораздо проще относятся к еде, в отличие от их родителей и гораздо больше знают о ней. Иксы вряд ли бы могли разложить на калораж свой обед, тогда как многие игреки не видят в этом ничего сложного.
Говоря о поколении Некст, невозможно не затронуть социальные сети, именно они первыми принялись их осваивать и именно они создали те или иные нормы общения в виртуальном мире. Они могут примерять на себя чужие образы, которые создают в сети, позиционировать себя как совершенно иного человека, создавая себе иную систему ценностей в глазах окружающих.
Характер: не боятся перемен и считают их благом, легкие на подъем, больше путешествуют, легко отказываются от прежних привычек (но в определенных моментах могут быть крайне консервативны, называя какие-то бытовые моменты признаками вечных ценностей). Практически все представители имеют хобби и уделяют ему время и ресурсы, тогда как их родители такую роскошь себе позволить не могли. Хотят получать от жизни удовольствие и удовлетворение, а не просто отживать свой срок, отыгрывая родительский сюжет. Ценят свою личность гораздо больше, чем коллективизм.
Поколение Z или чего нам ожидать?
Годы: 2000 – по настоящее время.
Этим ребятам еще только предстоит показать на что они способны.
Поскольку зеты еще не вышли на арену в полной своей красе, в силу слишком юного возраста, уже можно делать предположения о том, какие люди вольются не только в трудовые коллективы, но и выйдут на политическое и общественное поле интересов.
И старшие, и младшие представители поколения родились в период глобализации, как принято говорить «со смартфоном в руках», то, что для представителей двух предыдущих поколений было новым этапом обучения, для них просто привычный гаджет, который был всегда, с самого их рождения. Немудрено, что у них нет страха в управлении ими, многое они умеют и знают чисто интуитивно, не имея страха «нажать куда-то не туда».
Что мы еще знаем о зетах, кроме того, что они научились разблокировать телефоны раньше, чем говорить? Вероятнее всего, они меньше предыдущего поколения командные игроки, а типичные индивидуалисты, для них проще работать в одиночку, выполняя весь объем работы, чем делая ее часть, являться элементом системы.
То, чему их родители учились, они знают с рождения.
Они могут усваивать огромные объемы информации, легко учатся всему новому, но совершенно не понятно, что является для них главное жизненной ценностью. Дом-семья-карьера как для иксов? Удовольствия и впечатления как для игреков? Скорее, нет. Понятно одно, что они еще более свободолюбивы, чем игреки и растут в период разрушения ценностей. Разрушение стереотипов, размытие гендеров и бодипозитив не могут не оказать влияния на их базовые ценности, с большой долей вероятности, они будут уважительно относиться к чужим особенностям и предпочтениям.
Они креативны и многозадачность для них не является для них стрессовой. При этом эгоистичны и капризны, именно представители этого поколения активно пользуются селфи-палками (чтобы удобнее фотографировать себя-любимого), скачивают и пользуются приложениями, где нужно снимать себя и двигаться под музыку.
Понятно то, что поколение Z очень восприимчиво к мнению окружающих и будет постоянно требовать одобрения и поддержки, не зря же они с самого детства ведут странички в социальных сетях, где политика «много лайков – значит ты лучший», а блогерство считают профессией.
Характер: любопытны, а скорее даже любознательны, также как и предыдущее поколение ценят знания и саморазвитие, эгоцентричны, пытаются выразить свою личность через внешние атрибуты, в равенстве не видят уравниловки, многие уверены, что приносить пользу миру в целом и обществу и есть высшая цель. Они очень привязаны к благам цивилизации и их пугает финансовая нестабильность, хуже разве что нестабильный вафай. Универсальный ответ на все: «погугли» как нельзя лучше выражает их отношение к проблемам – где-то должно быть уже готовое решение, нужно только хорошо поискать.
У каждого поколения свои сильные стороны.
Теория поколений отлично работает, когда нужно обратиться к целевой аудитории примерно одного возраста, проработать рекламный проект или внедрить какой-то товар или услугу. Об этом же желательно помнить руководителям крупных коллективов, разделяя задачи. А главное, помнить о том, что мы разные в силу своего возраста нужно близким и родным, мягче относясь к каким-то мелочам бытового характера. Сделать это куда проще, когда изначально принимается разница. От икса нельзя требовать навыков зета, а игрек, вряд ли сможет стать иксом.
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