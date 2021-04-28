Шедевры Эллиотта Эрвитта в цвете

Фотографы любят говорить, что они повсюду носят с собой фотоаппараты, чтобы не упустить какой-нибудь хороший кадр. Похоже, знаменитый фотограф Эллиотт Эрвитт вообще никогда не выпускал камеру из рук, потому что его снимки — это настоящие шедевры.







Эллиотт известен в основном своими черно-белыми фотографиями. Однако в недавно выпущенной книге под названием «Цвет» можно увидеть и цветные снимки, достойные восхищения и внимания. В этом выпуске опубликовано несколько фото из новой книги. Подписи также взяты из книги — Эллиотт не любит многословных комментариев, он хочет, чтобы картинка говорила сама за себя.







Нью-Йорк, 1976 год. Арнольд Шварценеггер. Выставка «Артикуляция мышц: искусство мужского тела» в Музее американского искусства Уитни.



Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк, 1987 год.





Сент-Тропе, Франция, 1978. Гунтер Сакс со своей подружкой-моделью.





Калифорния, 1956 год.





Саламанка, Испания, 1964 год. Урок в женской школе.





Ченстохова, Польша, 1964 год.





Нью-Йорк, 1989 год. Модная фотосессия.





Братск, Сибирь, СССР, 1967 год.





Кони-Айленд, Нью-Йорк, 1997 год.





Париж, Франция, 1963 год. Реклама французского турагентства.



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