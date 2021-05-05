5 советских дворовых игр,которым теперь дети обучаются у нейропсихологов,чтобы справляться со школой

Учителя бьют тревогу: современным детям не хватает концентрации внимания, умения следовать правилам и даже навыка безопасного падения с высоты своего роста. Исправить всё можно на специальных занятиях у нейропсихологов. Но те, кто их наблюдал, с удивлением делают вывод: все эти упражнения были известны советскому ребёнку как дворовые игры. Так вот чего не хватает современным детям для развития! Вот только несколько супер-упражнений, которые теперь детям доступны только на специальных занятиях.
«Море волнуется»
Одна из самых популярных игр, если нельзя бегать или играть с мячом, а компания довольно большая и в «Города» играть не хочет. Ведущий произносит считалочку: «Море волнуется, раз! Море волнуется, два! Море волнуется, три! Морская фигура, замри!» Пока ведущий считает дети причудливо двигаются на месте, пританцовывают или – самый популярный вариант – кружатся на месте, чтобы задача стала сложнее. А на последнем слове дети должны замереть, изображая или что-то, что водится в море, или, если ведущий объявил «тему», фигуру, соответствующую этой теме.
Ведущий подходит к каждой «фигуре» по очереди. Когда он «включает» её прикосновением, ребёнок в фигуре должен изобразить пантомиму, раскрывающую его персонажа. Ведущий должен угадать с трёх попыток, что или кого видит перед собой. Кто показывает хуже всех, становится ведущим.
Традиционно эту игру представляют как развивающую артистизм и поощряющую любознательность (ведь чтобы хорошо сыграть, надо знать о жизни и работе в море довольно много). На самом деле, у неё есть и другие полезные свойства. По мнению нейропсихологов, она развивает саморегуляцию ребёнка – его способность следовать правилам (что скажется потом на оформлении тетрадей) и терпение, когда надо не двигаться либо сделать несколько попыток решить задачу (разгадать фигуру), когда первая попытка провалилась.
В СССР поощрялись коллективные игры и занятия.
Игры с хлопками в ладоши
Как известно, игры «с плесканием», как назывались они в старину, хорошо развивают координацию и реакцию (ведь они обычно ускоряются). Даже самые простые «Ладушки» с ускорение становятся веселее. Но со стороны они выглядят «неинтеллектуально», ведь ребёнку в игре не предлагается проявить эрудицию или решить какую-то логическую задачку, и потому родители ими пренебрегают, а во дворе дети знакомятся с ними всё реже – просто потому, что всё реже гуляют компаниями.
Тем не менее, эти игры значительно влияют на развитие ребёнка, в том числе на то, как он будет справляться в школе. «Игры с плесканием» требуют умения сосредотачиваться, тренируют умение соблюдать последовательность (что важно для чтения и математики), а ещё дают быстро стряхнуть стресс, например, на перемене – тактильный контакт, двигательная активность, переключение мозга помогают ребёнку успокоиться и не зацикливаться на школьных тревогах.
Без сомнения, то, что ребёнок никогда не играл в игры, где надо хлопать в ладоши под ритмичный текст, не означает, что он не справится со чтением и математикой и не сможет научиться произвольно концентрировать внимание на задаче. Но с играми ему будет легче – раньше и лучше созреют нужные участки мозга.
Кроме «Ладушек», к таким играм относится, например, «Летела ворона». Если играть с грамотным взрослым или начитанным ребёнком, то эта игра позволяет лучше запомнить написание разных слов. В начале игры ведущий становится с другими игроками в круг (всего круг должен состоять из чётного количества людей, в крайнем случае ведущий становится в его центр). Они хлопают в ладоши соседей: сначала правой рукой по чужой левой сверху, а левой по чужой правой снизу, потом наоборот, и всё это под говорилку: «Летела! Ворона! Ляпнула! Слово! Какое? Любое! Слово!» - и называется слово, например, «ботинок». Дальше игроки хлопают в ладоши по очереди перед собой и с соседом то справа, то слева (для этого рассчитываются перед игрой, кто начинается направо, кто налево). На хлопок перед собой надо промолчать, на хлопок с соседом надо выкрикнуть букву, перебирая все буквы слова по очереди: «Бэ! О! Тэ! И! Эн! О! Ка!» (хотя чаще озвучивают «бэ-о-тэ-и-нэ-о-кэ»). Есть и другие вариации этой игры, где, например, важно уклониться от последнего хлопка.
Огромному количеству игр дети учились просто во дворе.
Резиночки и скакалочки
Групповые игры на координацию со строгими правилами тоже нешуточно помогают ребёнку безопасно двигаться и ориентироваться позже в собственной тетради. В конце двадцатого века во дворе каждого дома и каждой школы можно было увидеть компании девочек (к которым иногда примыкали мальчики), прыгающих по специальным правилам через скакалку или натянутую ногами подруг замкнутую резинку.
В скакалочках могло быть важно постепенное ускорение или умение долго прыгать на высокой скорости, а можно было прыгать «с переворотиками», со сменой ноги – то правой, то левой, вдвоём «за ручки» и с другими простыми трюками. В резиночках был свой набор фигур, которые надо было образовать ногами из резинки и выпрыгнуть в определённую позицию. Он мог незначительно меняться от региона к региону, но в общем и целом каждый бывшей советской девочке что-то говорят такие слова, как «пешеходы» или «конфетка». Особенностью прыжков в резиночку было то, что названия фигур надо было ритмично проговорить в такт движениям, не сбиваясь. Это очень помогает потом на уроках, когда на доске надо не только решить пример, но и одновременно вслух озвучить каждое действие.
В резиночки играли буквально везде.
Текст: Лилит Мазикина.
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