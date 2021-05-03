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5 супервкусных блюд на скорую руку, которыми не стыдно угостить гостей


5 супервкусных блюд на скорую руку, которыми не стыдно угостить гостей


После праздничного застолья так хочется чего-то лёгкого и ненавязчивого, но при этом вкусного, ведь душа требует продолжения банкета. Но как правило, в такие моменты совершенно лень готовить что-то существенное и выдающееся. Так почему бы не потратить от силы 20 минут своего времени и не попробовать приготовить закуски, салаты, сладости и вторые блюда на скорую руку, которыми нисколько не стыдно угостить гостей.

1. Нарезка из овощей с фасолевым дипом


Овощи для нарезки. \ Фото: google.com.

Овощи для нарезки. \ Фото: google.com.

 

Несмотря на то, что на улице царит зимнее время года, тем не менее, овощи никто не отменял. Захотелось разнообразия? Тогда смело берите на вооружение данный рецепт. Дип из фасоли станет отличным дополнением к овощной нарезке, которая украсит любой стол.

Ингредиенты:

• Белая консервированная фасоль - 2 банки;
• Лимонный сок - 2 ч.л;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Оливковое масло - 6 ст.л;
• Острый красный перец - 1 щепотка;
• Чёрный молотый перец и соль - по вкусу.
Дип из белой фасоли. \ Фото: gurmechef.com.

Дип из белой фасоли. \ Фото: gurmechef.com.

 

Способ приготовления:

• Фасоль и чеснок переложить в чашу блендера;
• Слегка взбить;
• Добавить оливковое масло и лимонный сок;
• Посолить и поперчить;
• Перебить до однородной массы;
• И переложить в глубокую миску;
• Сдобрить маслом и приправить острым красным перцем;
• Овощи нарезать соломкой и выложить на большое блюдо;
• Подавать дип с овощной нарезкой и ломтиками белого свежего хлеба.

2. Куриное филе с ананасами и брокколи


Куриное филе с ананасами и брокколи. \ Фото: edinstvennaya.ua.

Куриное филе с ананасами и брокколи. \ Фото: edinstvennaya.ua.

 

На приготовление этого блюда у вас уйдёт примерно 20-25 минут. Всё что вам понадобится, так это немного терпения. Сочные, ароматные кусочки куриного филе, обжаренные до золотистой корочки со всех сторон в сочетании с ананасами и брокколи прекрасно подойдут для ужина как в кругу семьи, так и друзей.

Ингредиенты:

• Куриное филе - 2 шт;
• Консервированные ананасы - 3-4 кружка;
• Брокколи - 400 г;
• Растительное масло для жарки;
• Соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Ароматное и сочное куриное филе. \ Фото: anews.com.

Ароматное и сочное куриное филе. \ Фото: anews.com.

 

Способ приготовления:

• Куриное филе тщательно вымыть;
• Переложить на бумажное полотенце;
• Дать хорошо просохнуть;
• Затем нарезать мясо равномерными полосками или кубиками;
• Обжарить на разогретой сковородке, слегка смазанной растительным маслом, примерно 7-10 минут;
• Брокколи разобрать на соцветия;
• Ананасные кольца нарезать кубиками;
• После добавить их вместе с брокколи к куриному филе;
• Слегка перемешать и жарить ещё около 5-7 минут;
• Подавать с белым отварным рисом, спагетти или как самостоятельное блюдо с кусочками подсушенного хлеба.

3. Спагетти с помидорами


Паста с сочными помидорами черри. \ Фото: eda.ru.

Паста с сочными помидорами черри. \ Фото: eda.ru.

 

Что можно приготовить вкусное и сытное за 10-15 минут, кроме бутерброда? Правильно, спагетти с помидорами. Блюдо, которое по своим вкусовым качествам не уступит ни одному ресторанному.

Ингредиенты:

• Спагетти - 400 г;
• Помидоры крупные - 3-4 шт или можно заменить черри 10-15 шт;
• Сладкий перец -2 шт;
• Сметана - 3 ст.л;
• Чеснок - 3 зубчика;
Базилик - 1 пучок;
• Петрушка - 1 пучок;
• Соль и перец - по вкусу;
• Масло подсолнечное для жарки.
Спагетти с помидорами. \ Фото: arborio.ru.

Спагетти с помидорами. \ Фото: arborio.ru.

 

Способ приготовления:

• Спагетти отварить до полуготовности в слегка подсоленной воде;
• Перец и помидоры нарезать соломкой или среднего размера кубиком;
• Масло разогреть в глубокой сковороде и обжарить овощи до тех пор, пока они не станут мягкими;
• Чеснок натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс;
• Сметану смешать с чесноком, перцем, солью, любыми другими специями и мелко рубленной зеленью;
• Получившуюся смесь отправить в сковороду к овощам;
• Перемешать и обжарить ещё около 2-5 минут;
• Спагетти переложить на большое блюдо;
• Сверху полить томатным соусом и подавать к столу.

4. Чернослив с грецкими орехами и сметаной


Десерт с черносливом и грецкими орехами. \ Фото: google.ru.

Десерт с черносливом и грецкими орехами. \ Фото: google.ru.

 

Какой стол и без сладостей? Да вот только что делать, если устал от магазинных тортов и пирожных, а также от домашней выпечки? Приготовить самостоятельно вкусную, а главное полезную сладость из грецких орехов и чернослива, заправив их сметаной.

Ингредиенты:

• Чернослив без косточки - 300 г;
• Грецкие очищенные орехи - 1 стакан;
• Сметана - 200 г;
• Сахар - 3 ст.л;
• Ванилин на кончике ножа.
Чернослив с орехами и сметанным соусом. \ Фото: photorecept.ru.

Чернослив с орехами и сметанным соусом. \ Фото: photorecept.ru.

 

Способ приготовления:

• Чернослив замочить в горячей воде;
• Сметану взбить с сахаром и ванилином;
• Размокший чернослив переложить на бумажное полотенце;
• Грецкие орехи, если они крупные, разломать на половинки;
• После нафаршировать чернослив орехами;
• Перед подачей полить сметаной.

5. Запечённые апельсины с мёдом и орехами


Запечённые апельсины с мёдом и орехами. \ Фото: commerage.ru.

Запечённые апельсины с мёдом и орехами. \ Фото: commerage.ru.

 

Ещё один десерт, перед которым практически невозможно устоять. Сочные, ароматные и потрясающе вкусные апельсины почти что с карамельной корочкой из мёда – ну что тут скажешь, пальчики оближешь!

Ингредиенты:

• Апельсины крупные - 2 шт;
• Мёд - 4 ст.л;
• Корица - 1 ч.л;
• Орехи грецкие очищенные - 1 горсть.
Зимний десерт. \ Фото: 1000.menu.

Зимний десерт. \ Фото: 1000.menu.

 

Способ приготовления:

• Апельсины хорошо вымыть;
• По желанию очистить;
• Нарезать кусочками или разобрать на дольки;
• При необходимости извлечь косточки;
• Орехи измельчить;
• Смешать с мёдом и корицей;
• Ломтики апельсинов переложить в форму для запекания;
• Полить сверху мёдом;
• И отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

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5 супервкусных блюд на скорую руку, которыми не стыдно угостить гостей

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