Маньяки, которым удалось уйти от правосудия

Каждый день мы видим множество людей с заурядной внешностью и не обращаем на них внимания. Не исключено, что один из встреченных нами неприметных мужичков – опасный маньяк, которого долгие годы безуспешно разыскивают правоохранительные органы. Присмотритесь к этим фотороботам. За каждым лицом скрываются жуткие преступления, оборванные жизни невинных людей.



Список пяти опаснейших преступников мог оказаться длиннее. В 2012 году благодаря экспертизе ДНК удалось задержать «Ангарского маньяка». Начиная с 1994 года, он шесть лет убивал и насиловал свои жертвы. Следствие доказало 78 убийств, совершенных одним и тем же лицом. Маньяк 12 лет оставался на свободе, не смотря на розыскные меры. В 2016 году задержали виновного в жуткой «Новосибирской серии», жертвами которого были местные проститутки. Следствие отрабатывало все версии, не исключая даже такие фантастические, как жертвоприношения оккультистов. Исследование молекулярно-генетического материала вывело следствие на бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Он совершил последнее убийство в далеком 2005 году и еще 11 лет провел на свободе.



«Даниловский маньяк»

«Барнаульский маньяк»

«Поволжский маньяк»

«Орский маньяк»

«Тюменский маньяк-педофил»