Маньяки, которым удалось уйти от правосудия

Каждый день мы видим множество людей с заурядной внешностью и не обращаем на них внимания. Не исключено, что один из встреченных нами неприметных мужичков – опасный маньяк, которого долгие годы безуспешно разыскивают правоохранительные органы. Присмотритесь к этим фотороботам. За каждым лицом скрываются жуткие преступления, оборванные жизни невинных людей.
Список пяти опаснейших преступников мог оказаться длиннее. В 2012 году благодаря экспертизе ДНК удалось задержать «Ангарского маньяка». Начиная с 1994 года, он шесть лет убивал и насиловал свои жертвы. Следствие доказало 78 убийств, совершенных одним и тем же лицом. Маньяк 12 лет оставался на свободе, не смотря на розыскные меры. В 2016 году задержали виновного в жуткой «Новосибирской серии», жертвами которого были местные проститутки. Следствие отрабатывало все версии, не исключая даже такие фантастические, как жертвоприношения оккультистов. Исследование молекулярно-генетического материала вывело следствие на бывшего милиционера Евгения Чуплинского. Он совершил последнее убийство в далеком 2005 году и еще 11 лет провел на свободе.
«Даниловский маньяк»
Еще его называют «Маньяком с мутными глазами», «Питинским маньяком». В 2004-2007 годах он вершил мрачную жатву в Череповце, оборвав семь жизней. Следствие не исключает, что жертв может быть намного больше. После долгого затишья в 2011 году в Череповце исчезла Светлана Филюк. Тело девушки обнаружили только спустя семь месяцев. Совпадение или нет, но в последний раз ее видели в районе Октябрьского моста. В 2007 году из того же района пропала одна из жертв Даниловского маньяка. Действия преступника сложно прогнозировать, поскольку он отличается аккуратностью и непредсказуемой дерзостью. Так, одна из жертв погибла, чуть ли не на глазах подруг. Одним вечером маньяк следил за компанией девушек, высматривая очередную жертву. Одна девчушка немного отстала, остановившись поправить обувь. Девчонки услышали крик и побежали на помощь, но было поздно. Они обнаружили подружку мертвой и без одежды. Преступник получил мрачное прозвище по названию улицы Данилова, на которой в заброшенном доме обнаружили три трупа. Стены подвального помещения представляли галерею порнографических рисунков. По версии следствия, изображения оставлены рукой убийцы. С того злополучного дня преступника стали называть Даниловским маньяком. Следствию до сих пор не удалось составить сколько-нибудь адекватный профиль и портрет. Эксперты выделили генетический материал маньяка, благодаря чему есть шанс его задержать.
«Барнаульский маньяк»
Еще его называют «Университетским маньяком» и «Репетитором». В отличии от других «глухарей», в этом деле был главный подозреваемый – рыночный торговец Александр Анисимов. Однако, доказать его вину не удалось, потому что в ходе следственного эксперимента он выбросился из окна. Примечательно, что после этого убийства студенток АлтГТУ прекратились. Тем не менее, виновность Анисимова не доказана. Дело курировал советник генпрокурора Владимир Колесников, известный умением оперативно раскрывать безнадежные дела. Нередко он подгонял факты, взваливал вину на случайного человека. Так, в 1994 году во время расследования убийства священнослужителя Александра Меня, Колесников выбил признание из невиновного мужика. На суде дело развалилось, подозреваемого оправдали. Жуткая история серийных убийств потрясла Алтайский край в 2000 году. Первая девушка пропала летом. Вслед за ней исчезли еще четыре абитуриентки. Жертвы исчезали по вторникам. В последний раз каждую из пропавших девушек видели в здании университета. Милиция «зашевелилась» только после пятого инцидента и то под давлением со стороны. Отец последней жертвы имел обширные связи и умел нажимать на нужные рычаги. Уже в сентябре следователи наткнулись на пять пустых недавно вырытых могил вблизи поселка Южный. Через поселок проходила трасса Буранов-Барнаул, которую решили тщательно проверить. Поиски привели к пустырю вблизи поселка Бураново. Там нашли останки одной из пропавших девушек. Оперативники вспомнили, что двумя годами ранее здесь же обнаружили тела двух абитуриенток АлтАТУ. Следователи запросили помощь, чтобы тщательно обыскать окрестности Бураново. После находки еще четырех тел дело приняло нешуточный оборот. Количество жертв увеличилось до десяти. Подозреваемого нашли быстро. Так же быстро он признал вину, благо у генерала Колесникова все признавались. Только до суда бедолага не дожил. Остается много открытых вопросов: откуда рыночный торговец мог знать запутанную планировку огромного университета? Почему из 54 выходов охранялись только четыре? Так же приводит в замешательство всеобщее замалчивание жуткой истории со стороны городского, университетского и милицейского руководства. Неуклюжие действия начальников разных рангов дали преступнику время для бегства. Не исключено, что в другом регионе начали пропадать абитуриентки.
«Поволжский маньяк»
Еще его называют «Убийцей старушек». В 2011 году маньяк орудовал в Казани, убивая пенсионерок. Действовал по хорошо отлаженной схеме: проникал в квартиру, душил старушку, уносил незначительные ценности. В Казани он убил девять пенсионерок. Похожие смерти произошли в Нижнем Новгороде, Уфе, Ульяновске, Ижевске, Перми, Самаре. Всего 32 смерти со схожими обстоятельствами. Стиль убийцы не давал следствию ни малейших зацепок. В деле отсутствовали свидетели, как таковые. К тому же, убийца оказался «гастролером», что затрудняло прогнозирование действий маньяка. Оперативники отрабатывали список жертв, в надежде выявить хоть какую-то закономерность. Пока следствие топталось на месте, очередная старушка могла лишиться жизни. В 2012 году камера наблюдения одной из квартир случайно запечатлела убийцу. В то время камеры видеонаблюдения не были так распространены, как сегодня. Сочная улика оказалась бесполезной из-за слабого разрешения камеры и плохого освещения в подъезде. Нашелся свидетель, со слов которого составили фоторобот. Портрет идеально совпал с физиономией на видеозаписи. Розыскные мероприятия оказались бесполезными, маньяк попросту исчез.
«Орский маньяк»
Его зовут Валерий Андреев. Его объявили в международный розыск еще в 2012 году. Он уверенно держится в девятке наиболее разыскиваемых преступников. В 2009 году в Оренбургской области стали бесследно исчезать девушки. Оперативники обратили внимание на схожие обстоятельства исчезновений, когда число жертв приблизилось к десятку. Некоторые «потеряшки» отправляли родственникам sms о том, что добираются автостопом. В 2012 году оперативники, обрабатывая информацию с камер видеонаблюдения, стали проверять дальнобойщиков. Валерий Андреев работал дальнобойщиком и охотно явился в полицию. Мужчину опросили и отпустили домой. На следующий день Валерий Андреев пропал. Оперативники поняли, что жестко ошиблись и спугнули преступника. Сразу же оформили ордера на обыск транспортного средства, гаража и места жительства подозреваемого. Буквально в один день на следствие посыпался дождь улик. Следы крови были везде: в машине, в гараже, на инструментах и даже стенах гаража. Примечательно, что преступник пытался скрыть следы злодеяний – мыл инструменты, шпатлевал стены гаража. Эксперты характеризовали его, как высокоорганизованного, несоциального типа, склонного прогнозировать развитие событий, предусматривать пути отступления. Вероятно, поэтому многих жертв маньяка до сих пор не удалось обнаружить. Ориентировки с фотографиями Валерия Андреева регулярно развешивают по всей России. За «Орского маньяка» даже обещают награду. Однако преступник с непримечательной внешностью залег на дно. Не исключено, что счет жертв продолжился в других регионах.
«Тюменский маньяк-педофил»
О тюменском маньяке-педофиле впервые заговорили лишь в 2011 году. Криминалист Дмитрий Кирюхин, направленный из Питера расследовать пропажу школьницы. Незамыленным взглядом он сразу заметил схожие обстоятельства исчезновения еще двух детей в предыдущие три года. Жертвы были одного возраста, похожей внешности. Школьники исчезали средь бела дня. Три эпизода объединили в дело о пропавших тюменских детях. Следствие очень затруднял факт отсутствия тел пропавших детей. Как известно, тело и характер повреждений могут сообщить недостающую информацию для поимки преступника. Хороший эксперт может составить точный психологический портрет, который значительно сужает круг подозреваемых. Дело тюменского маньяка превращалось в безнадежный «глухарь». В отчаянии оперативники хватались за мельчайшие зацепки. Например, в ориентировку попала информация другого школьника, который заметил зеленые Жигули. Предположили, что преступник передвигается на автомобиле и стали отрабатывать трассу Р401. Даже задействовали экстрасенсов. По их наводке в лесу близ села Утешево нашли железную кровать. Злополучную кровать, которая могла оказаться приютом местных бомжей, не стали исключать из дела. Потому что неподалеку находился аэропорт «Рощино». Совпадение или нет, но именно в этом районе спутник зафиксировал последний сигнал мобильного телефона исчезнувшей школьницы. Питерский криминалист обозначил район поиска, в котором может находиться логово маньяка. Севернее обозначенного аэропорта расположена деревня Луговая. Там в 2008 году в последний раз видели другого исчезнувшего ребенка. Через обозначенный район поисков пролегают трасса Р401 и Ирбинский тракт, который соединяет Тюменскую область со Свердловской.
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