Распутин: предсказания, которые сбылись  

Книга под названием «Благочестивые размышления» вышла в 1912 году, ее автором был Григорий Распутин. В своей работе он рассказал, чего стоит опасаться миру. Распутин оставил 100 канонических пророчеств. Самое знаменитое - о гибели Императорского дома: «Покуда я жив, будет жить и династия».

Убийство царской семьи и революции

«Всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов, - писал Распутин. - И тогда я молюсь за этих людей, ибо на Руси они более всех нуждаются. И я молю за семейство Романовых, потому что на них падает тень долгого затмения».

Спустя время, а именно в конце 1916 году Распутин написал царю письмо в нем говорилось: «Если я буду убит моими собратьями крестьянами, тебе не надо будет бояться за своих детей. Они будут царствовать еще много веков. Но если меня уничтожат дворяне, аристократы, то руки их будут запачканы моей кровью двадцать пять лет, и они покинут Россию. Царь земли русской, если ты услышишь звон колокола, который скажет тебе, что Григорий убит, знай, что один из твоих подстроил мою смерть и никто из вас, никто из твоих детей не проживет больше двух лет... Русский Царь, ты убит будешь русским народом, а сам народ проклят будет и станет орудием дьявола, убивая друг друга и множа смерть по миру.

Три раза по двадцать пять лет будут разбойники черные, слуги антихристовы, истреблять народ русский и веру православную».

Что же случилось? Феликс Юсупов намеревался покончить с временщиком, это произошло в 1916 году, принимали участие в преступлении двоюродный брат царя великий князь Дмитрий Павлович, депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич и врач Станислав Лазоверт. Прошло всего два месяца и вспыхнула февральская революция, в октябре произошла еще одна. Так, в июле 1918 года вся семья Николая Второго была убита, а со дня смерти Распутина прошло полгода. Сама же советская власть продержалась до 1991 года, а значит - 75 лет, что как раз-таки составляет три раза по 25 лет.

Блокада Ленинграда

Анна Вырубова была подругой императрицы и близко общалась с Григорием Распутиным. Так, в своем дневнике фрейлина оставила много упоминаний о предсказаниях «учителя». Приведем один пример датированный мартом 1913 года: «Как-то учитель озлобился на немцев. Кричал в лицо одному просящему, видимо, из немцев, что нутро у них-де гнилое, требуховое. А затем повернулся ко мне: "Знаю, знаю, - кричал он, - окружат Петербург, голодом морить будут! Господи, сколько людей умрет, и все из-за этой немчуры! А хлеба-то - хлеба на ладошке не разглядишь! Вот и смерть в городе. Но не видать вам Петербурга! Накось, смертью голодной ляжем, а вас не пустим!"... На вопрос, когда же все это случится, сказал: "От моей смерти - год 25-й"».

Что ж, со дня смерти Распутина прошло 25 лет - он был убит в 1916 году, а 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. На протяжении более двух лет люди в Петербурге умирали от голода.

Хиросима и Нагасаки

В феврале 1916 года произошло нечто, что Вырубова также записала в своей дневник: «Друг бегал по комнате и, всех пугая, просил молиться. Кричал страшным голосом, что видит людей горящих, видит остров и два города - и нет городов, и нет людей. Были, говорит, и в огне сгорели. И справа, и слева - душно... А он прислал Дарью сказать, что япошек Бог не помилует и руку гнева не задержит...»

Это сложно объяснить, но ведь Распутин явно говорил об уничтожении Хиросимы и Нагасаки. Эти два единственных в истории человечества применения атомного оружия произошли в августе 1945 года. Более 200 тысяч человек погибло в результате сброса на города американских бомб.