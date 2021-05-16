Что вредного в лапше быстрого приготовления типа "Доширак"

А не заварить ли нам «Доширак», чтобы заморить червячка? Использовал этот продукт и в студенческие годы и в армии и сейчас бывают времена, когда ем "Дошик". Не испытываю к нему какое-то резкое отвращение, как некоторые.Каждый день в России заваривается более 5 млн упаковок лапши быстрого приготовления! Лапша быстрого приготовления пользуется неизменным спросом не только на отечественных просторах, но и за границей. При этом адепты здорового питания любят утверждать, что эта пища не очень-то полезна для человеческого организма.А что в ней вредного?Специалисты говорят о том, что главная проблема всех «Дошираков» не в том, что они как-то по-особенному вредны, а в том, что полезного в них нет ничего от слова совсем. Вне зависимости от марки и бренда лапша быстрого приготовления главным образом состоит из масла, соли, глутамата натрия, специй и пшеничной муки. В переводе на язык диетологов в таком наборе есть много углеводов и жиров, а вот минералов, витаминов, клетчатки и белков фактически нет. Из-за малого количества белка любая лапша обладает малым количеством калорий, а значит, что ей очень сложно наесться.Очень часто люди боятся лапши быстрого приготовления по причине того, что в ней также содержится пальмовое масло.Отпугивает и страшное название «глутамат натрия». Однако вредность и того, и другого в СМИ и различных док-шоу сильно преувеличена (хотя и здоровья эти вещества однозначно не добавят). Глутамат натрия в огромном количестве содержится в том числе в сырых продуктах (включая овощи). Употребление данного вещества в умеренном количестве полностью безопасно для организма.Главная проблема пальмового масла в том, что оно существенно повышает холестерин в крови из-за высокого содержания насыщенных жиров. Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует потреблять продукты с содержанием насыщенных жиров не более 10% от общего объема калорий. Что действительно тревожит врачей в лапше, так это количество соли. В зависимости от марки одна упаковка может содержать от 35% до 95% от суточной нормы потребления натрия!По словам ученых, в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только "Дошираком" нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров. Пища должна быть разнообразной: необходимо есть больше овощей и фруктов, мяса, особенно говядины и свинины.Но ведь эту претензию можно предъявить любому продукту...