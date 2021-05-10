10 ошибок, которые то и дело допускаются во время косметического ремонта

Придумывать оформление интерьера и воплощать его в жизнь - сложная работа, которую может упростить лишь опытный дизайнер. Однако не всегда есть возможность нанять специалиста и приходится заниматься ремонтом самостоятельно.

В результате люди допускают ошибки, а затем все равно приходится обращаться к специалистам, чтобы все исправить. Мы подскажем, какие ошибки допускаются чаще всего и как их избежать, чтобы не тратить время и нервы.

1. Сплошной однотон

Все сливается в одно большое светлое пятно, а глазам совершенно не за что зацепиться

Чтобы не переборщить с цветами и сделать лаконичный дизайн, любители выбирают нейтральные тона. Светло-серый, бежевый, белый с подтоном не раздражают, удачно сочетаются с другими предметами интерьера и при этом не выглядят безвкусно. Но возникает другая проблема - ремонт становится скучным и блеклым. Особенно, если подбирать к нейтральной отделке мебель и аксессуары такого же цвета. Все сливается в одно большое светлое пятно, а глазам совершенно не за что зацепиться.

Выход прост: делайте акценты. Как яркие, так и темные штрихи оживят интерьер и придадут ему характер. Дизайнеры советуют придерживаться следующей формулы: отводить на основной нейтральный цвет 60% всех поверхностей (стены, декор, мебель, текстильные изделия), для второстепенного оттенка выделять 30% и 10% оставлять для акцентного цвета.

2. Цвет оказался не тем

Например, если в интерьере много бежевого (кровать, пол, туалетный столик, шторы), то пара ярких подушек завершит композицию. В качестве выразительных элементов можно использовать картины, постеры, текстильные изделия, ковры и любой другой декор.

Не покупайте краску сразу на весь необходимый объем - сперва сделайте выкрасы

Вы покупаете краску, обрабатываете стены, а после высыхания понимаете, что оттенок получился совершенно другим и никак не вписывается в интерьер. Знакомая ситуация? Этой ошибки легко избежать, если подойти к ремонту более последовательно. Не покупайте краску сразу на весь необходимый объем - сперва сделайте выкрасы. Для этого приобретите маленький пробник с понравившимся оттенком и покройте им поверхность. Выкрас должен быть большим, как минимум 80 на 80 см. Таким образом вы увидите, как будет смотреться цвет в интерьере. Подождите несколько дней и понаблюдайте за ним в разное время суток, когда облачно и когда солнечно, при естественном и искусственном освещении. После этого вы точно поймете, подходит оттенок или нет.

3. Слишком много узоров

Переборщив с узорчатыми предметами, получится назойливый и «душный» интерьер

Даже если вам так сильно понравился рисунок на ткани, что вы хотите заказать с ним и мебель, и шторы, и пару подушек, остановитесь! Переборщив с узорчатыми предметами, получится назойливый и «душный» интерьер, в котором не хватает легкости и воздуха. Старайтесь комбинировать орнаменты, чтобы они гармонировали между собой. В каталогах большинства производителей представлены примеры удачных сочетаний, так что вы сможете подобрать расцветку-компаньона или оттенок, который дополнит рисунок в интерьере.

4. Голый пол

Ковер сделает интерьер уютнее, а пол не будет казаться холодным и голым

Оставлять пол неприкрытым - еще одна дизайнерская ошибка, ведь тогда пространство кажется пустым и неуютным. У нас часто боятся использовать ковры, потому что буквально 30-40 лет назад ими были укутаны все дома от пола до потолка. Однако главное здесь - чувство меры. Современные ковры больше не пестрят яркими орнаментами, а выглядят очень стильно. Поэтому небольшое изделие моментально сделает интерьер уютнее, а пол не будет казаться холодным и голым.

5. Телевизор на полстены

Огромный телевизор на всю стену в ограниченном пространстве выглядит карикатурно

Огромная плазма дома - далеко не всегда лучшая идея. Сам по себе телевизор не очень украшает интерьер, поэтому дизайнеры стараются спрятать его в нише, замаскировать или заключить в раму. Если ни один из этих вариантов не подходит, и плазму придется оставить открытой, убедитесь, что она соразмерна комнате. Огромный телевизор на всю стену в ограниченном пространстве выглядит карикатурно. К тому же, смотреть на большой экран с маленького расстояния довольно неудобно.

6. Ошибка с размером

Обязательно учитывайте размеры дверного проема, иначе мебель попросту не попадет в комнату

Представьте ситуацию: вы заказываете мебель по индивидуальным параметрам. Утвердили размеры, обивку, внесли предоплату и ждете изготовления. Казалось бы, какие могут быть проблемы? Этот диван идеально впишется в гостиную. Наконец-то мебель привозят, заносят в квартиру и начинается самое интересное: он не проходит в дверной проем гостиной. Ни боком, ни прямо, ни диагонально. Обязательно учитывайте размеры дверного проема, поскольку загрузка мебели через окно с помощью крана - услуга не из дешевых.

7. Перебор с декором

Аксессуары - это прекрасно, но только тогда, когда они дополняют, а не захламляют пространство

Аксессуары - это прекрасно, но только тогда, когда они дополняют, а не захламляют пространство. Чтобы не превратить свой дом в квартиру Плюшкина, прислушайтесь к советам дизайнеров. На видных местах размещайте самые красивые вещи и то, чем вы гордитесь. Забудьте о банальных и невыразительных предметах. На оставшихся полочках, стеллажах, столиках оставьте только декор, который сочетается с другими элементами интерьера и подчеркивают общий стиль.

8. Временные вещи

Постарайтесь сразу приобретать качественные вещи на перспективу

Недаром говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. Например, вы ждете гостей с ночевкой, но их негде разместить. Тогда решаете купить сперва дешевый диван, а потом уже присмотреть вариант получше. Нет, нет и еще раз нет. Тот самый дешевый диван поселится в вашей квартире навечно, и касается это не только мебели. Постарайтесь сразу приобретать качественные вещи на перспективу. В противном случае вы потратите определенную сумму денег сейчас, а потом еще и в будущем.

9. Короткие шторы

Если приобрести слишком короткое изделие, сразу испортится весь интерьер

Длина штор - еще одно больное место в любительском ремонте. Если приобрести слишком короткое изделие, сразу испортится весь интерьер. Всегда покупайте шторы и тюль с запасом, потому что отрезать лишнее - просто, а вот пришить недостающее уже никак не выйдет. То же самое касается и ширины. Чем больше складок, тем лучше, а вот практически ровный тюль будет выглядеть странно. Карниз вешайте под самым потолком, иначе визуально это «занизит» помещение.

10. Ремонт без плана

Если сейчас вы не можете сделать полный ремонт, продумайте, что именно вам нужно

Если сейчас вы не можете сделать полный ремонт и купить все необходимое, хотя бы продумайте, что именно вам нужно. Так у вас будет общая концепция, под которую можно будет потихоньку подстраиваться. Без плана вы рискуете обнаружить у себя в квартире набор разной мебели, которая абсолютно не соответствует желаемому результату. Рекомендуем прописать очередность действий. Например, сперва проще определиться с цветом мебели и штор, а затем подбирать краску для стен.