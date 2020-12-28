Когда нет времени украшать дом: 8 экспресс-способов для создания новогоднего настроения

Конец года – это всегда тяжело: нужно успеть подготовить отчеты на работе, навести порядок в квартире, продумать праздничное меню и свой внешний, купить подарки. А вот на украшение дома времени совершенно не остается. Без паники. Подготовили для вас несколько самые простых экспресс-идей новогоднего декора для создания волшебного настроения.
Если украшать интерьер с чувством, с толком, с расстановкой не получается, или вам просто не хочется тратить свободное время на подготовку декора, возьмите на вооружение следующие идеи: шишки, еловые ветки, светодиодные гирлянды, праздничный текстиль, елочные игрушки. Рассказываем подробнее, как использовать эти привычные элементы необычным способом, чтобы создать в доме волшебную атмосферу, прилагая минимум усилий.
Идея 1: Разложите по банкам светодиодные гирлянды
Импровизированный светильник получается из прозрачной емкости и гирлянды
У каждой хозяйки найдутся в квартире прозрачные емкости. Это может быть бокал, ваза, бутылка, подсвечник или даже банка для консервации. Предлагаем не оставлять их пылиться на полке, а задействовать для своих праздничных целей. Возьмите выбранную емкость, положите внутрь светодиодную гирлянду и наслаждайтесь импровизированным фонариком. Чтобы он выглядел интереснее и создавал особый новогодний колорит, добавьте в емкость еловые веточки, шишки, бусины и прочие декоративные штучки. После того, как фонарик будет готов, найдите для него место на прикроватной тумбе, журнальном столике или стеллаже – он везде будет смотреться гармонично.
Идея 2: Украсьте дом шишками
Шишка отлично смотрится на елке и в новогоднем букете
Сейчас в магазинах можно найти множество шишек самых разных цветов. Но если вы живете рядом с парком или лесом, можете попробовать собрать их там – настоящие шишки, которые сохранили запах хвои, всегда занимают почетное место в создании рождественской атмосферы.
Этот декоративный элемент можно использовать как угодно – создать гирлянду и развесить над окном, применить в качестве елочных игрушек, разложить на полках, соорудить декоративных венок, сложить в банку. Все способы очень быстрые, простые и занимают минимум времени на подготовку и реализацию.
Идея 3: Развесьте гирлянды
Гирлянда подходит для разных видов декора
Если задуматься о том, что создает новогоднее настроение за один миг, то ответом будет даже не елка и не мандарины, а гирлянда. А еще она является прекрасным помощником в вопросах экспресс-декора. Ее можно использовать по-разному. Самый простой вариант х повесить на елку вместо игрушек. Также для гирлянды найдется место на полках, на окнах, на столешнице. Если все-таки будет настроение заморочиться, сделайте из нее елку на стене и украсьте шариками либо фотографиями – получится очень оригинально. Выбирая гирлянду, отдавайте предпочтение одному цвету, теплому или холодному, а вот экстремальную расцветку оставьте другому покупателю.
Обратите внимание: Кроме классических экземпляров в магазине можно найти праздничные гирлянды с уже готовым декором – фонариками в виде снежинок, пингвинов, снеговиков и прочей новогодней атрибутики.
Идея 4: Украсьте елочными игрушками полки и столы
Елочные игрушки везде смотрятся уместно
Здесь все элементарно просто: выбираете из своей коллекции новогодних игрушек самые яркие и красивые, а затем разложите их на полках по всей квартире: в гостиной, в спальне, на кухне и даже в прихожей. Цвет игрушек, так же, как и форма, может быть любым, но все-таки с Новым Годом больше всего ассоциируются красные, золотые, голубые, белые и зеленые.
Идея 5: «Переодеть» декоративные подушки
Тематические наволочки создают новогоднее настроение. / Фото: domoholic.ru
Тематический текстиль – беспроигрышный вариант, когда нужно создать новогоднее настроение и сделать интерьер праздничным. Если в запасе есть несколько вариантов – отлично, самое время их достать и расположить на видном месте. Если нет – отправляйтесь в магазин, в преддверии 31 декабря там огромный выбор текстиля.
Для начала «переоденьте» декоративные подушки – смените стандартные чехлы на тематические. Они могут быть однотонные, например, красные, с новогодними надписями или рисунками (снежинками, оленями, Санта Клаусом). В тандеме с подушками прекрасно будет смотреться плед с принтом из зимней тематики. Его можно положить на диван, стул, кресло в гостиной. Не забывайте про скатерти, салфетки и подушки на стул – эти элементы не менее важны, особенно если вы думаете, как украсить кухню.
Идея 6: Зажгите свечи и включите музыку
Из свечей можно сделать красивую композицию
Атмосфера любого праздника состоит из мелочей. Вы можете потратить много денег и времени на создание идеального праздничного декора, но в результате не приблизиться к праздничному настроению ни на шаг. А можете просто включить любимую новогоднюю музыку, зажечь свечи и наслаждаться волшебной атмосферой.
Кстати, многие люди недооценивают свечи, и очень зря, так как они выполняют сразу несколько важных функций: создают романтичную обстановку, служат дополнительным источником света, дарят квартире тепло и уют. А если вы расставите в комнате ароматические свечи с запахом хвои, свежей выпечки или мандаринов, то они еще и помогут расслабиться, освободить голову от плохих мыслей.
Идея 7: Расставьте в квартире новогодние открытки
Из открыток получается красивая гирлянда на елку или окно
Уверены, в вашем арсенале накопилось уже много открыток от друзей и родственников, которые все это время незаслуженно пылились в коробке. Пора достать их и использовать в качестве декора. Отлично, если найдутся ретро-открытки. Согласитесь, милые зайчики и снеговики с подарками на фоне елки сами по себе являются произведением искусства.
Открытки можно поставить на полку по соседству с шишками и елочными игрушками, сделать из них гирлянду или оформить панно. Чтобы превратить их в акцент, привлекающий внимание, обратитесь за помощью к гирляндам – они смогут выгодно подсветить открытки на стене. Если не хотите портить бумагу, тогда воспользуйтесь самым первым способом – поставьте открытки в рамки и разместите в комнатах.
Идея 8: Займитесь сервировкой
В сервировке новогоднего стола должен присутствовать красный цвет. / Фото: svadba1000.ru
Использовать обычную посуду для праздничного застолья – настоящее преступление. Тем более, что правильно подобранные тарелки, чашки и бокалы способны в мгновение ока преобразить интерьер, внести в него праздничную нотку. Выбирайте яркую посуду, можно из цветного стекла – это один из самых актуальных трендов в интерьере. Что касается бокалов, то беспроигрышный вариант – толстые рифленые экземпляры, которые визуально напоминают кубки для вина. Благодаря богатому внешнему виду они добавят роскоши даже самому скромному столу.
Хорошо, если в сервировке стола будут присутствовать оттенки белого и красного, так как они всегда ассоциируются с праздником. Это могут быть ягоды, леденцы вазе, дорожка в клетку, набор красной посуды, новогодние шары в тон. Также на столе прекрасно будет смотреться маленькая елочка в аккуратном горшке. Ее можно украсить искусственным снегом, маленькими игрушками или бусами. А после праздников елочку можно будет посадить в саду или во дворе.
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