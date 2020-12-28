Когда нет времени украшать дом: 8 экспресс-способов для создания новогоднего настроения

Идея 1: Разложите по банкам светодиодные гирлянды

Импровизированный светильник получается из прозрачной емкости и гирлянды

Идея 2: Украсьте дом шишками

Шишка отлично смотрится на елке и в новогоднем букете

Идея 3: Развесьте гирлянды

Гирлянда подходит для разных видов декора

Идея 4: Украсьте елочными игрушками полки и столы

Елочные игрушки везде смотрятся уместно

Идея 5: «Переодеть» декоративные подушки

Тематические наволочки создают новогоднее настроение. / Фото: domoholic.ru

Идея 6: Зажгите свечи и включите музыку

Из свечей можно сделать красивую композицию

Идея 7: Расставьте в квартире новогодние открытки

Из открыток получается красивая гирлянда на елку или окно

Идея 8: Займитесь сервировкой

В сервировке новогоднего стола должен присутствовать красный цвет. / Фото: svadba1000.ru