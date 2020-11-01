Несколько интересных фактов о рысях, которые могут удивить

Кисточки и скорость — на этом, к сожалению, знания большинства людей о рыси ограничиваются. А ведь глубинная сущность животного подобна айсбергу. Достаточно посмотреть на морду этой огромной кошки и у человека создастся впечатление, будто она знает о нём даже то, о чём сам человек ещё даже не догадывается.

«Эти кисточки напротив»

Начать стоит с примечательного «аксессуара» дикой кошки — кисточек. Учёные официально подтвердили тот факт, что слух животного заметно ухудшается, как только размер кисточек искусственно уменьшают. Это не просто украшение, а самые настоящие радары, усиливающие звуковые волны. В дикой природе женские особи выбирают себе самца — пардон, по кисточкам. Если на обзаведение потомством претендует сразу две мужские особи, то «дама» отдаст предпочтение тому, чьи кисточки более длинные и чёрные.

«Лисья ненавистница»

У дикой кошки предвзятое отношение к лисицам. Нет, ну а чего она портит репутацию честным животным? Рысь всегда добросовестно добывает себе провизию, хоть и не любит преследовать свою жертву. А тут такой конфуз: некто, очень внешне похожий на рысь, наглым образом тырит еду у себе подобных. Как не красиво — нужно воспитать! Несмотря на то, что рысь питается мясом, охотится на лисицу с целью обеда она ни за что не будет, а вот дуэль легко проведет. Брезгуют? Брезгуют?

«Домашняя хищница»

Человеку рысь нестрашен. Само собой, при условии, что он не станет загонять дикое животное в угол с намерениями, далёкими от гуманных. Если представители семейства кошачьих распознают в действиях человека угрозу для потомства — человеку придётся не сладко. В один прыжок рысь легко повалит взрослого и вполне уверенного в себе мужчину. Даже, повстречав «гомосапиенса» в дикой природе, кошак с кисточками не проявляет агрессию, демонстративно игнорируя двуногого. В последнее время рысь можно встретить в качестве домашнего животного.

Она спокойно позволяет человеку ухаживать за собой и платит ему преданностью

«Бодает, значит любит»

Брачные игры у этих животных крайне своеобразные. Можете себе представить мужчину, который бодает понравившуюся ему барышню с головы, да ещё и так, чтобы «бодун» был отчётливо слышен? У хищников семейства рысей — это норма! Что они проверяют таким образом — терпение самки или силу её характера, не понятно — но только после таких танцев мужская особь может посягнуть на «выполнение брачных условий».

«Меркантильная охотница»

Вместе с появлением детей, у самки появляется и «сожитель». Ну или временный муж — как вам удобно! Отец, также, как и мать, участвует в воспитании своих отпрысков. Он будет тягать котятам мелких грызунов, согревать их собственным теплом, обучать навыкам охоты и давать «лещей» за плохое поведение. Всё это продлится ровно столько, сколько котятам нужно для старта самостоятельной жизни.

Сразу после «папенька» также спокойно покидает самку, ожидая следующей возможности «пободаться лбами» с другой!

«Царская особа»