Советы, которые помогут жить как королева даже в очень маленькой квартире

Вопрос, как впихнуть слона в маленькую квартиру, задают дизайнерам интерьера чаще, чем они хотели бы. А ответ «никак» почему-то никого не устраивает.

В данном случае важно честно сказать: магии не бывает. Чем-то придется пожертвовать: или свободным пространством, или удобством. Вы готовы лазить на антресоли каждую неделю? Выкинуть половину гардероба и посуды? Но несколько секретов, как решить эту проблему, все же существует.

С помощью дизайнера Маргариты Исановой мы узнали, что делать, когда живешь в хрущевке или студии, а хочется свободы и комфорта.

Во-первых, как мы и говорили, придется смириться: живущим в маленькой квартире всегда приходится жертвовать либо удобством, либо количеством вещей, либо простором. Картинки из интернета о том, как запихнуть слона в хрущевку, так же правдивы, как идеальная кожа моделей в инстаграме.Если вы подбираете планировку для небольшого жилища, обратите внимание на европейские студии, особенно французские.





Ваши друзья на все времена — уменьшенные модели бытовой техники. Плита с двумя конфорками, маленький холодильник, микропосудомойка. Поставив небольшой холодильник, вы сэкономите кучу места для хранения, а еще научитесь покупать только нужные продукты и быстро их съедать.

Плиты с двумя конфорками достаточно, чтобы приготовить большинство простых блюд. Это тот самый пример жертвования комфортом ради сохранения свободного пространства.Около пола и под потолком всегда есть пространство для хранения. Используя цоколи мебели, ящики под кроватью, антресоли и шкафы до потолка, вы выиграете несколько кубометров для размещения там вещей. Правда, складывать их туда будет неудобно.Полки — ваши враги, а всевозможные выдвигающиеся ящики, корзины и бутылочницы — друзья. Их можно использовать не только на кухне, но и в ванной, и в спальне.Сэкономить пространство вам также помогут специальные приспособления на стенах и дверях. Все, что можно подвесить, должно быть подвешено.Вам может показаться, что разделить маленькую квартиру на зоны перегородками — хорошая идея, но это не так. Перегородки хорошо смотрятся только на фото, а в реальности делают небольшое помещение еще меньше и очень мешают во время уборки.Если есть возможность, выбирайте качественный двухместный раскладной диван. Если не можете спать на диване и у вас есть кровать, вместо дивана берите кресла. Они занимают меньше места, выполняя ту же функцию.Единственная вещь, которую лучше брать нормального размера, — стол. Это самый многофункциональный предмет. В студии это и площадка для дружеских посиделок, и рабочее место, и обеденная зона, и поверхность для готовки.Если в квартире микрокухня, отделенная стеной, которую нельзя убрать, а вы регулярно едите дома всей семьей, оборудуйте место для еды в основной комнате. Лучше принести тарелку из кухни, чем толкаться.Самая большая (во всех смыслах) проблема маленькой ванной комнаты — это собственно ванна. Если можете обходиться без нее, оборудуйте душ, но не душевую кабину. Она довольно громоздкая, особенно если имеет высокий борт. Ее сложно устанавливать, мыть, она значительно дороже. Для обустройства душа потребуются монтаж слива, перегородка или шторка и смеситель.Бывают вот такие душевые кабины-уголки. Их проще устанавливать, и они могут обойтись дешевле, если купить смеситель с лейкой, сделать слив и смонтировать стенки или створки отдельно.Купание ребенка в отсутствие ванны — решаемая проблема. Для малышей есть складные ванны. Вообще такие же существуют и для взрослых, но их обычно некуда ставить.Если вы все-таки предпочитаете ванну, то попробуйте установить экран с откидными дверцами. Он, правда, довольно дорогой.Если в ванной комнате стоит стиральная машина или унитаз, можно организовать хранение над ними: повесить полноценные ящики или полки. Недешевый, но помогающий сэкономить место вариант — раковина над стиральной машиной. Некоторые подвешивают мини-машинку над ванной.Мелочи вроде расчесок, косметики и всевозможных баночек можно хранить на стене. Угловые полки в среднем вмещают меньше вещей. Выбирайте обычные полки из нержавейки с крючками внизу.Кстати, для хранения на стене подойдет доска с дырочками. Ее можно мыть с помощью душа.Такие приспособления также будут хороши и для кухни, и для прихожей.Для запасов туалетной бумаги или моющих средств можно сделать в ванной антресоль над дверью. В узкие промежутки (между ванной и унитазом или стиральной машиной) можно поставить высокие полки на колесиках. Кстати, такие стеллажи отлично послужат вам и на кухне.Также существуют очень удобные держатели для фенов и плоек.Перед тем как заполнять разными предметами маленькую квартиру, подумайте, без чего вы можете прожить. Это, наверное, самый важный шаг, но самый сложный. Если жалко выбрасывать вещи, сложите их в коробки и отдайте кому-нибудь на хранение. Также в крупных городах можно арендовать бокс и почти везде — дешево снять контейнер или гараж. Через пару месяцев вам надоест за них платить, и вы уже с другим ощущением будете избавляться от этих запасов.