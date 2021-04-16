Цветные фото популярных туристических мест, сделанные более 100 лет назад

Эти прекрасные фотографии показывают, как выглядели главные туристические места мира в то время, когда цветная фотография только начинала развиваться.
Изображения были созданы на основе черно-белых негативов при помощи одной из первых техник раскрашивания снимков, изобретенной в 1880-х швейцарским химиком Хансом Якобом Шмидтом. Сделанные в ту эпоху, когда цветная фотография еще не была широко распространена, эти снимки проливают свет на то, как выглядели улицы Неаполя, Мраморная лодка в Летнем дворце Пекина, Красная площадь и другие популярные места скопления туристов в конце XIX века.
Люди пробуют на вкус уличную еду, Неаполь, 1899.
Мраморная лодка, Летний дворец, Пекин, между 1889 и 1911
Погонщики верблюдов в сирийской пустыне, 1895.
Отель «Риффельхаус», Риффельберг, Швейцария, 1895.
Люцерн, Швейцария, между 1889 и 1902.
Замок Шийон на Женевском озере и вид на гору Дан-дю-Миди, Швейцария.
Портовые рабочие встречают круизное судно, Алжир, 1896.
Река Москва, Кремль и собор Василия Блаженного, Москва, Россия.
Старый порт, Марсель, Франция.
Поезд выезжает из туннеля, Швейцария, март 1901-го.
Маяк Эддистон, Плимут, Англия, между 1889 и 1911.
Мужчина с ребенком прогуливаются вдоль ручья, Бискра, Алжир.
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