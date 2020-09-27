Упражнения для быстрого сброса веса

Сегодня быть стройным и подтянутым хочет почти каждый. Внешность определяет не только отношение других людей и, что более важно, формирует адекватную самооценку. Но что делать, если на постоянные и упорные тренировки банально не хватает времени? Не волнуйтесь. Есть элементарные способы привести себя в форму за короткое время — десять минут в день уж можно выкроить в любом случае.











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