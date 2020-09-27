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Упражнения для быстрого сброса веса

Сегодня быть стройным и подтянутым хочет почти каждый. Внешность определяет не только отношение других людей и, что более важно, формирует адекватную самооценку. Но что делать, если на постоянные и упорные тренировки банально не хватает времени? Не волнуйтесь. Есть элементарные способы привести себя в форму за короткое время — десять минут в день уж можно выкроить в любом случае.

Упражнения для быстрого сброса веса


Скакалка


135 калорий за 10 минут Легко? Да вы просто никогда не пробовали нормально заниматься со скакалкой. А ведь это одно из лучших упражнений для быстрого сброса веса и не зря оно пользуется такой популярностью у боксеров.

Упражнения для быстрого сброса веса

Плавание


116 калорий за 10 минут Идеальное упражнение для тех, кто не просто хочет похудеть, но и заодно прокачать верхнюю часть тела. Видели, какие плечи у пловцов?

Упражнения для быстрого сброса веса

Интервальный бег


106 калорий за 10 минут Интервальный бег заставляет ваше сердце работать в усиленном ритме. Кроме того, на такой тренировке вы разгоняете и метаболизм, а значит будете худеть и после того, как вернетесь домой.

Упражнения для быстрого сброса веса

Скалолазание


100 калорий за 10 минут Уникальное упражнение, где в работу включается вообще все тело. Кубики пресса, стройные ноги, накачанная спина — попробуйте, оно того стоит.

Упражнения для быстрого сброса веса

Боевые искусства


100 калорий за 10 минут Заниматься в зале скучно, а бегать лень?
Попробуйте выбрать что-то из боевых искусств. Активная работа сделает вас стройным и ловким, бонусом получите еще и возросшую уверенность в себе.

Упражнения для быстрого сброса веса

Приседания


150 калорий за 10 минут Давайте признаем, приседания никто не любит. Они сложные, они заставляют работать на самом деле. Тем не менее включать приседания (даже без отягощений) в тренировку нужно обязательно. Во-первых, вы будете худеть в прекрасном темпе. Во-вторых, повысится выработка тестостерона, что тоже важно.

Упражнения для быстрого сброса веса

Велотренажер


111 калорий за 10 минут Не стоит смотреть на велотренажеры с пренебрежением. Это простое с виду упражнение великолепно справляется с лишними килограммами, главное не лениться и выставить нормальный режим. В среднем темпе вы будете сжигать более ста калорий всего за 10 минут, а получасовой тренировки хватит для того, чтобы почувствовать себя настоящим спортсменом.

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