Упражнения для быстрого сброса веса

Сегодня быть стройным и подтянутым хочет почти каждый. Внешность определяет не только отношение других людей и, что более важно, формирует адекватную самооценку. Но что делать, если на постоянные и упорные тренировки банально не хватает времени? Не волнуйтесь. Есть элементарные способы привести себя в форму за короткое время — десять минут в день уж можно выкроить в любом случае.
Скакалка
135 калорий за 10 минут Легко? Да вы просто никогда не пробовали нормально заниматься со скакалкой. А ведь это одно из лучших упражнений для быстрого сброса веса и не зря оно пользуется такой популярностью у боксеров.
Плавание
116 калорий за 10 минут Идеальное упражнение для тех, кто не просто хочет похудеть, но и заодно прокачать верхнюю часть тела. Видели, какие плечи у пловцов?
Интервальный бег
106 калорий за 10 минут Интервальный бег заставляет ваше сердце работать в усиленном ритме. Кроме того, на такой тренировке вы разгоняете и метаболизм, а значит будете худеть и после того, как вернетесь домой.
Скалолазание
100 калорий за 10 минут Уникальное упражнение, где в работу включается вообще все тело. Кубики пресса, стройные ноги, накачанная спина — попробуйте, оно того стоит.
Боевые искусства
100 калорий за 10 минут Заниматься в зале скучно, а бегать лень? Попробуйте выбрать что-то из боевых искусств. Активная работа сделает вас стройным и ловким, бонусом получите еще и возросшую уверенность в себе.
Приседания
150 калорий за 10 минут Давайте признаем, приседания никто не любит. Они сложные, они заставляют работать на самом деле. Тем не менее включать приседания (даже без отягощений) в тренировку нужно обязательно. Во-первых, вы будете худеть в прекрасном темпе. Во-вторых, повысится выработка тестостерона, что тоже важно.
Велотренажер
111 калорий за 10 минут Не стоит смотреть на велотренажеры с пренебрежением. Это простое с виду упражнение великолепно справляется с лишними килограммами, главное не лениться и выставить нормальный режим. В среднем темпе вы будете сжигать более ста калорий всего за 10 минут, а получасовой тренировки хватит для того, чтобы почувствовать себя настоящим спортсменом.
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