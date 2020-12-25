Как рецепт зелья из Средневековья стал сегодня ключом к победе над грозной инфекцией

Книга Лысого, медицинский текст 10-го века, который содержит англосаксонские медицинские советы и рецепты лекарств, мазей и лечебных средств.

Эффективность средства превышает стандартную концентрацию антибиотика в 100, а то и в 1000 раз.

Возраст волшебного зелья превышает 1000 лет.

Книга лечебных рецептов хранилась в Британской библиотеке.

При экспериментах зелье показало себя фантастически эффективным - выживала примерно одна бактерия из тысячи.

Флаконы воссозданной мази (Уорикский университет).

Подобный прецедент с древними рецептами науке уже знаком.

Доктор Кристина Ли (слева) и доктор Андреа Кларк из Британской библиотеки.