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Существовал ли на самом деле человек с двумя лицами: Эдвард Мордрейк


Существовал ли на самом деле человек с двумя лицами: Эдвард Мордрейк

По миру уже больше ста лет гуляет легенда о необычном человеке, жившем в Англии в конце XIX века. Современным врачам подобные случаи известны, есть похожие люди и среди живущих сейчас, однако существование Эдварда Мордрейка подвергается сомнению, так как обстоятельства его жизни кажутся слишком невероятными. Несмотря на это, образ человека с двумя лицами, страдающего от уродства и вынужденного сосуществовать со своим вторым «Я», является привлекательным для писателей, художников, музыкантов и поэтому активно эксплуатируется в искусстве.




Основная информация о жизни этого человека была получена из книги «Аномалии и курьезы медицины», изданной в 1896 году. Его авторы – два американских врача, Джордж М. Гулд и Уолтер Л. Пайл, собрали в этой работе все виды причудливых медицинских случаев, в том числе рассказ о Мордрейке. Этот человек якобы родился в одной из самых знатных семей Англии в 1887 году. Ребенок появился на свет с необычным уродством: сзади, на голове, у него располагалось еще одно лицо, которое, к тому же, было «живым» - могло открывать глаза, смеяться и плакать, но никогда не говорило не могло есть. Молодой человек, несмотря на аномалию, вырос красивым и одаренным:

«Все знакомые отзывались о нем как о ярком человеке.
Друзья говорили, что он был одарен Божьей благосклонностью, а еще хорошо играл на разных музыкальных инструментах. Те, кто был знаком с Эдвардом Мордрейком, говорят, что он обладал очень красивым лицом, но только спереди. Сзади, на затылке, он имел другое лицо, которое словно источало зло и было весьма уродливо.»

Дальше в книге давалось вполне логичное объяснение, что данная аномалия известна медицине как «Craniopagus parasiticus» - паразитарный сиамский близнец, который практически полностью поглощен более сильным братом. Надо сказать, что науке в то время действительно были известны подобные случаи.
Эдвард Мордрейк в сериале «Американская история ужасов»

Эдвард Мордрейк в сериале «Американская история ужасов»

 

Несмотря на то, что уродство явно не мешало Эдварду физически, но психическое здоровье его постепенно стало нарушаться. Стали замечать, что «второе лицо» часто выражало противоположные эмоции – оно, похоже, злорадно радовалось, когда юноша печалился, и наоборот, плакало, когда тот был в хорошем расположении духа.

«В то время, когда окружающие люди никогда не слышали и слова, произносимого вторым лицом, Эдвард клялся, что часто просыпался от того, что второе лицо что-то шепчет. По словам мужчины, он не один раз просил хирургов удалить его второе лицо, готов был на сложнейшую операцию. Он утверждал, что его «злое» лицо в ночное время нашептывает ему дьявольские слова. Опасаясь летального исхода, ни один из врачей не решался на операцию такого рода»

Несмотря на бдительный присмотр врачей, родных и друзей, в возрасте 23 лет Мордрейк покончил с собой, выстрелив в свое второе лицо. В предсмертной записке он просил, якобы, вырезать из него «демона» перед погребением. Правда, как отмечает автор, исполнили ли врачи эту просьбу, - неизвестно.
Существовал ли на самом деле человек с двумя лицами: Эдвард Мордрейк


 

Если говорить о самом источнике, то книга, хоть и написана врачами, похоже, не может служить гарантией достоверности. Дело в том, что примерно за год до ее публикации в газете «Бостон-Пост» вышла статья писателя-фантаста Чарльза Лотина Хильдрета под названием «Чудеса современной науки: получеловеческие монстры, считавшиеся детьми Дьявола». Именно в ней впервые описана история Эдварда Мордрейка, и, похоже, что почтенные авторы просто списали ее оттуда, приняв за научную публикацию. Сегодня эта история вместе с фотографией двуликого Эдварда время от времени становится вирусной в интернете. На самом деле настоящего фото Мордрейка не существует, а на растиражированном снимке – восковая фигура, созданная художниками по мотивам известного сюжета. Существовал ли такой человек в действительности – не ясно. Несмотря на правдоподобную историю, мнения исследователей по этому вопросу расходятся.

С одной стороны, медицине действительно известны похожие случаи сращивания близнецов, они называются Паразитарные краниопаги. Например, ребенок, названный «Двухголовым мальчиком из Бенгалии», родился в 1783 году и умер от укуса кобры в 1787. Его череп хранится в Английском королевском хирургическом колледже.

Сегодня в мире существует один мальчик с подобной аномалией, доживший до 15-летнего возраста. Правда, удалось ему это только благодаря самоотверженности родителей и современной медицине. Треса Джонсона из Берни, штат Миссурри, так же, как и Мордрейка, называют «человеком с двумя лицами». Так что в принципе отвергать подобный случай с медицинской точки зрения нельзя.

Однако сомнения вызывают подробности о богатой личности Мордрейка и его музыкальной одаренности. Все подобные младенцы, известные врачам, отличались умственной отсталостью. Это практически неизбежно при подобном сращивании близнецов. Трес Джонс, кроме того, после рождения страдал от головных болей и припадков, из-за чего перенес несколько операций. Так что, если подобный феномен и мог выжить и вырасти в XIX веке, то быть при этом полноценной личностью он шансов практически не имел. Возможно, что автор, взяв за основу какой-то реальный случай рождения близнеца-паразита, творчески приукрасил действительность, создав при этом мрачный, но вызывающий сострадание образ человека, вынужденного носить в себе злобную личность слившегося с ним брата.

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Существовал ли на самом деле человек с двумя лицами: Эдвард Мордрейк

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