Как в СССР поступали в ВУЗы, чего боялись студенты и другие нюансы советского высшего образования

Люди, которые учились в вузах в советское время с ностальгией вспоминают студенческую жизнь. Конечно, были и сложности — строгие вступительные экзамены, большой объем знаний, требовательные преподаватели. Но студенческая романтика привлекала всегда. Сегодня многое изменилось. Чтобы поступить в вуз, достаточно хорошо написать ЕГЭ и набрать нужное количество баллов. А уж представить, что советские студенты боялись распределения как огня, достаточно сложно. Читайте, какой была учеба во времена СССР и почему, несмотря на трудности, люди вспоминают ее с восторгом.
Почти равные шансы на поступление и льготы для победителей олимпиад и спортсменов
При социализме система образования имела неоспоримые преимущества: за учебу платить было не нужно, а поступить в вуз мог каждый — все зависело от того, как человек сдавал экзамены. Конечно, существовал и так называемый «блат», который распространялся и на эту сферу. Но если абитуриент был действительно хорошо подготовлен, то шансы стать студентом были достаточно велики.
Талантливых девушек и парней из глубинки ждали в высших учебных заведениях. Победители школьных и районных олимпиад и конкурсов имели преимущества, как и спортсмены. Мастеров спорта с удовольствием принимали на учебу, так как они в будущем представляли заведение на межвузовских соревнованиях. Были доступны «рабочие» и малые факультеты», после окончания которых молодежь легко сдавала вступительные экзамены.
Конспект - основа всего и четко прописанная литература
Студентам во время учебы приходилось много конспектировать: на лекциях, в библиотеке, дома. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Система высшего образования была направлена не только на обучение, но и на воспитание студентов, нравственное и политическое. В те времена прогулы среди учащихся были скорее нонсенсом, чем системой и осуждались коллективом. В процессе обучения студентам приходилось усердно конспектировать лекции и работать с четко прописанной литературой. Сегодня же основным источником знаний стал интернет, а литература может выбираться самостоятельно. Более того, во времена СССР практически каждый термин имел свое собственное, четкое определение, и отходить от него не следовало.
Отношение к учебе: тишина во время лекций и «позор прогульщикам»
Во время лекций студенты старались сохранять тишину и внимательно слушать преподавателя. /Фото: journals.eco-vector.com
В советские времена культивировалось уважительное отношение к преподавателям. Те, в свою очередь, могли сделать студенту замечание, которое относилось не только к учебному процессу, но и к внешнему виду или поведению. Во время занятий в аудиториях было тихо, опоздания считались некрасивым поступком. Сегодня студенты частенько не посещают лекции, кроме того, нынешняя система образования предусматривает значительный объем самостоятельной работы. С одной стороны это хорошо, с другой — отсутствие жесткой дисциплины нередко негативно сказывается на учебном процессе.
Студенческая жизнь: правила общежитий, стройотряды и вездесущий комсомол
Многие студенты летом работали в стройотрядах. /Фото: cdn.tvc.ru
В общежитиях тоже было все строго: после 23 часов студенты должны были находиться в своей комнате. Осуществлялись проверки, и если в общежитии был кто-то посторонний, у него могли изъять документы. Получить их обратно можно было только с помощью объяснительной записки. Курение и алкоголь порицались, хотя все равно молодежь нарушала этот запрет. Студенты, конечно же, крутили романы. Но сексуальные отношения не афишировались. Были очень распространены студенческие браки.
Молодежь всегда была занята: учеба, спорт, КВН, разные студии и т.д. Летом многие работали в студенческих строительных отрядах. Силами учащихся возводились дома, школы, детские сады, прокладывались железные дороги. Да, небольшие деньги за это платили, но больше, чем финансы студентов влекла строительная романтика и веселое общение с друзьями.
Существовали различные студенческие организации, работал журнал «Студенческий меридиан». Большую активность проявляла комсомольская организация — в ней состояло не менее 90% учащихся. Комсомол, с одной стороны, был политическим явлением, а с другой объединял молодежь, декларируя высокоморальные принципы. В шестидесятые годы появился Университет дружбы народов, принимающий молодежь из многих стран мира.
Досуг был разнообразным и весьма интересным. Проводились литературные вечера, организовывались дискотеки. Многие увлекались спортом, участвовали в турнирах, олимпиадах. Каким бы ни был политический строй, студенчество отличалось единством, чего сегодня явно не хватает.
Ужасы распределения: суд для уклонистов и способы избежать отдачи «долга» родине
Комиссия по распределению изучала личное дело студента и его успеваемость. /Фото: nastroy.net
После окончания вуза студент направлялся государством на работу и должен был трудиться не менее трех лет. Такое распределение было введено в 1933 году Советом Народных Комисаров. Только тогда срок был не три, а пять лет, а для уклонистов существовала грозная мера — суд.
Наступал день распределения, собиралась комиссия, возглавляемая деканом факультета. Нервничающие студенты заходили по одному и выслушивали «приговор». Частенько молодых специалистов направляли в самые отдаленные уголки страны, где они должны были приложить полученные знания и умения. В 60 годы XX века предприятия, которые сделали заявку на иногороднего молодого специалиста, обязали предоставлять ему жилье. Потому многие студенты хотели распределиться провинцию, чтобы получить жилплощадь.
Не все студенты хотели распределяться. Существовали различные способы, чтобы избежать этого. К примеру, так как по закону запрещалось «разбивать» супружеские семейные пары, молодежь стремилась заключить брак до окончания учебы и получить право на самораспределение. Нередко студенты добывали фальшивые запросы от предприятий подходящего профиля. Крайней мерой была справка о том, что кто-то из родных тяжело болен и нуждается в уходе.
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