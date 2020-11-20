Какие антисоветские организации создали чеченские предатели во время войны

Массовое явление

Действительно, по данным историков, на сторону немцев и их союзников перешли около 2 миллионов человек. Практически в каждой оккупированной стране имелся свой легион или дивизия СС, сформированная из местных националистов или сторонников политики Гитлера. В названиях и символике подразделений традиционно имелись отсылки к неким важным историческим событиям, имперскому прошлому страны, им часто присваивали имена легендарных героев. Из албанцев была собрана дивизия «Скандербег», названная в честь национального героя этой балканской страны, поднявшего восстание против представителей Османской империи. Скандинавы вошли в 5-ю танковую дивизию СС «Викинг». Французы сражались в рядах дивизии «Шарлемань», получившей свое название от французского варианта имени Карла Великого.

На символике формирования немецкий орел соседствовал с тремя французскими лилиями. Из боснийцев-мусульман немцы организовали дивизию «Ханджар», что означало их традиционное холодное оружие, его изображение также красовалось на солдатских шевронах.

Достаточно остро стояла проблема коллаборационизма на территории СССР. А. Д. Цыганок указывает, что по количеству перешедших на сторону врага граждан Советская Россия была абсолютным лидером, следом шла Франция. Однако уже к 1942 году вся территория Франции была оккупирована Гитлером, и французские солдаты и офицеры были мобилизованы в созданные дивизии и легионы. Корни же советского коллаборационизма уходят во времена Гражданской войны. Власть Советов, утвердившаяся в стране в 1923 году, существовала меньше 20 лет. Еще были ярки воспоминания о жестком противостоянии, продразверстке и коллективизации. Тяжело устанавливалась новая власть на Тамбовщине, Дону, Кубани, в Украине, Поволжье и Сибири. Кроме того, в 1930-х годах произошел очередной виток репрессий против представителей национальных меньшинств и кулачества. НКВД припомнило также прежние грехи эсерам и членам других политических партий. Одним словом, недовольных красными к началу войны было очень много.

Пожалуй, самым известным соединением, воевавшим на стороне немцев, была Русская освободительная армия, возглавляемая генералом А. А. Власовым. В нее вошли эмигранты, бывшие белые офицеры, а также завербованные военнопленные. Широко было представлено казачество, причем как граждане СССР, так и те, кто бежал в Европу от советской порядков. В 1943 году была основана организация «Казачий стан», которая на момент ликвидации в конце войны насчитывала 24 тысячи человек. Национальные формирования создавались из представителей народов Поволжья, Кавказа, Украины и стран Балтии. Однако судьба практически всех лидеров подобных движений оказалась печальной. После войны казнили Андрея Власова, Гельмута фон Паннвица, Бронислава Каминского, Андрея Шкуро. Рядовые участники подразделений также были приговорены к смерти или получили длительные тюремные сроки.

Тем не менее в нашей истории имеются случаи, когда из-за предательства и слабости отдельных представителей народа страдало все его население, причем то была настоящая национальная катастрофа.