Какие антисоветские организации создали чеченские предатели во время войны

Такое явление, как переход на сторону врага во время военных действий, скорее всего, имеет столь же древние корни, как сама война. Вызвано оно может быть разными причинами: от принудительной мобилизации населения оккупированных территорий до добровольного вступления в ряды противника ради личной выгоды. Однако во время Второй мировой войны коллаборационизм стал массовым явлением, затронувшим практически все народы Европы и Азии.
Массовое явление
Действительно, по данным историков, на сторону немцев и их союзников перешли около 2 миллионов человек. Практически в каждой оккупированной стране имелся свой легион или дивизия СС, сформированная из местных националистов или сторонников политики Гитлера. В названиях и символике подразделений традиционно имелись отсылки к неким важным историческим событиям, имперскому прошлому страны, им часто присваивали имена легендарных героев. Из албанцев была собрана дивизия «Скандербег», названная в честь национального героя этой балканской страны, поднявшего восстание против представителей Османской империи. Скандинавы вошли в 5-ю танковую дивизию СС «Викинг». Французы сражались в рядах дивизии «Шарлемань», получившей свое название от французского варианта имени Карла Великого.На символике формирования немецкий орел соседствовал с тремя французскими лилиями. Из боснийцев-мусульман немцы организовали дивизию «Ханджар», что означало их традиционное холодное оружие, его изображение также красовалось на солдатских шевронах.
Достаточно остро стояла проблема коллаборационизма на территории СССР. А. Д. Цыганок указывает, что по количеству перешедших на сторону врага граждан Советская Россия была абсолютным лидером, следом шла Франция. Однако уже к 1942 году вся территория Франции была оккупирована Гитлером, и французские солдаты и офицеры были мобилизованы в созданные дивизии и легионы. Корни же советского коллаборационизма уходят во времена Гражданской войны. Власть Советов, утвердившаяся в стране в 1923 году, существовала меньше 20 лет. Еще были ярки воспоминания о жестком противостоянии, продразверстке и коллективизации. Тяжело устанавливалась новая власть на Тамбовщине, Дону, Кубани, в Украине, Поволжье и Сибири. Кроме того, в 1930-х годах произошел очередной виток репрессий против представителей национальных меньшинств и кулачества. НКВД припомнило также прежние грехи эсерам и членам других политических партий. Одним словом, недовольных красными к началу войны было очень много.
Пожалуй, самым известным соединением, воевавшим на стороне немцев, была Русская освободительная армия, возглавляемая генералом А. А. Власовым. В нее вошли эмигранты, бывшие белые офицеры, а также завербованные военнопленные. Широко было представлено казачество, причем как граждане СССР, так и те, кто бежал в Европу от советской порядков. В 1943 году была основана организация «Казачий стан», которая на момент ликвидации в конце войны насчитывала 24 тысячи человек. Национальные формирования создавались из представителей народов Поволжья, Кавказа, Украины и стран Балтии. Однако судьба практически всех лидеров подобных движений оказалась печальной. После войны казнили Андрея Власова, Гельмута фон Паннвица, Бронислава Каминского, Андрея Шкуро. Рядовые участники подразделений также были приговорены к смерти или получили длительные тюремные сроки.
Тем не менее в нашей истории имеются случаи, когда из-за предательства и слабости отдельных представителей народа страдало все его население, причем то была настоящая национальная катастрофа.
Коллаборационизм на Северном Кавказе
Не только советское, но и российское господство на Северном Кавказе всегда удерживалось с большим трудом. Горцы веками жили по своим законам, а труднодоступность многих поселений делала их практически недосягаемыми для центральной власти. Вайнахов также отличала сложная родовая и иерархическая структура, сочетавшаяся с глубокими религиозными и патриархальными традициями. Разумеется, после прихода советской власти на Северный Кавказ началась тотальная перестройка общества. Антирелигиозная политика и коллективизация быстро вызвали протест у консервативного местного населения. Аресты и отправка в лагеря религиозных деятелей, которые очень часто были и лидерами тейпов, окончательно вывели из себя кавказцев. Свою роль сыграло и наличие большого количества оружия у местного населения, которое новое начальство пыталось изъять.
Восстание чеченцев и ингушей вспыхнуло в 1940 году. Что характерно, их выступления были вдохновлены людьми, далекими от религии, а именно членом ВКП (б), писателем и поэтом Хасаном Исраиловым и юристом Майрбеком Шериповым. Исраилов, представитель вайнахской интеллигенции, являясь корреспондентом «Крестьянской газеты», публиковал рассказы о том, как советские чиновники обирали простой народ, за что его исключили из партии и на три года посадили в тюрьму. Однако далее последовало освобождение и реабилитация, так как описанные факты злоупотребления служебным положением все-таки подтвердились. Исраилову даже удалось поучиться в Москве в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. И. В. Сталина, где он завел знакомства с другими вайнахскими интеллигентами. В 1940 году он возвратился в Чечню, где и встал во главе восстания. В своих прокламациях он обещал превратить Кавказ во вторую Финляндию, с которой СССР тогда вел тяжелую войну. Через два года Исраилов, будучи политически подкованным человеком, учредил Особую партию кавказских братьев (ОПКБ), основную цель которой он видел в организации общекавказского освободительного движения. Начавшуюся войну СССР с Германией он решил использовать как средство для «создания на Кавказе свободной братской Федеративной республики государств братских народов Кавказа по мандату Германской империи», что прописано в уставе организации. Позже Исраилов добавил к названию своей партии слова «Национал-социалистическая» (НСПСБ). Ее численность быстро выросла до 5 тысяч человек.
Годом позже в Чечне возникла Чечено-горская национал-социалистическая подпольная организация (ЧГНСПО), которую возглавил Майрбек Шерипов. Как и Исраилов, он состоял в ВКП (б), был исключен из ее рядов за антисоветскую пропаганду, однако в скором времени восстановлен. Обладая широкими родственными связями, Шерипов также собрал вокруг себя сторонников и начал партизанскую войну. Тем не менее крупномасштабного восстания поднять так и не удалось. В 1942 году отряд НКВД ликвидировал Шерипова, а в 1944 году при попытке задержания погиб Исраилов.
Несмотря на то что оба лидера чеченского восстания рассчитывали на помощь Германии, называть их коллаборационистами неправомерно. Силы вермахта были отброшены от границ Чечено-Ингушской АССР 1 января 1943 года, они так и не вступили на вайнахскую землю. Существуют сведения о контактах чеченцев с немецким руководством, однако ни о каких совместных военных действиях, присяге и ношении военной формы противника речи никогда не шло. Более того, некоторые исследователи, например И. М. Сигаури, вообще сомневаются в существовании подобных организаций. Вызывает много вопросов и последовавшая депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. Среди официальных обвинений значится «сотрудничество с оккупантами», в то время как эта территория никогда не была оккупирована немцами. Это спорное решение советского правительства обернется еще большим обострением межнациональных отношений на Северном Кавказе, что приведет к двум кровопролитным войнам на стыке веков.
Игорь Кончаковский
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