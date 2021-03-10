Как открыть консервную банку, если под рукой не оказалось открывашки

Консервная банка – коварное устройство. Избавиться от нее в решительный момент может быть совсем не просто. Особенно если под рукой в такой момент не окажется подходящего инструмента – открывашки. Благо, справиться можно и многочисленными подручными средствами, а также кустарными методами. Само собой, для этого следует хотя бы представлять технологию процесса.
1. Используем нож
Проще пареной репы. |Фото: pohod-lifehack.ru.
Самый очевидный способ открытия консервов. Но не самый простой. Каждый 5-ый человек, пытающийся открыть банку таким образом, получает травмы. А потому следует быть максимально осторожным. Пробить первое отверстие в крышке несложно: ставим нож и ударяем по ручку. Куда сложнее срезать крышку. Настоятельно рекомендуется обмотать инструмент нескользящей тканью для защиты рук. Если не хочется, что с кровью было не только мясо, но и тушенка.
2. Механическое воздействие
Трем о ровную поверхность. |Фото: fb.ru.
Консервные банки на самом деле достаточно податливые штуковины для механического воздействия. А потому в крайнем случае можно использовать самый «экстремальный» способ: просто разбить банку о твердую поверхность. После того, как банка начнет гнуться, ее следует доломать при помощи рук.
Есть и менее варварский способ. Однако для него понадобится наличие более-менее ровной твердой поверхности. Подойдет и камень, и асфальтное покрытие. Нужно положить банку, хорошенько ее прижать и начать тереть. В какой-то момент просто сотрется соединение крышки с стенки и банку можно будет открыть, просто сковырнув ногтем.
3. Используем ложку
Очень важен крепкий хват. |Фото: vdomax.ru.
Самый неординарный способ открыть банку. Лучше всего выбрать такую ложку, у которой будет заужен один из концов. В обязательном порядке ложка должна быть стальной, в противном случае она просто погнется о банку. Суть метода в том, чтобы с одно или нескольких ударов ложкой пробить в консервной банке дырку, а затем расширить отверстие расковыривая его столовым инструментом.
4. Используем руки
Если руки крепкие. ¦Фото: ya.ru.
Наконец, обладатели крепких мужских рук могут просто порвать консервную банку. Чаще всего это сделать вполне реально. Правда придется продолжительное время брать ее на излом и «мять». При этом настоятельно рекомендуется поместить банку в какой-нибудь пакет, чтобы в момент разрыва металла содержимое не попадало на землю.
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