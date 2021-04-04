Два ингредиента — и ваши цветы удивят вас

Каждому цветоводу, даже если на его подоконнике стоит всего пара горшков, хочется, чтобы его зелёные «питомцы» хорошо себя чувствовали, бурно цвели и росли.

Покупать специальные удобрения не всегда удобно: во-первых, за ними надо идти в специальный магазин, во-вторых, трудно выбрать подкормку, которая подходила бы всем цветам, в-третьих, есть риск перестараться с химией и навредить растениям. Если вы — не самый опытный цветовод, делайте ставку на подкормку из домашних ингредиентов: они всегда есть под рукой и перекормить ими свои цветы очень сложно. Вот — один из рецептов, который проверен на практике и даёт отличные результаты.





Возьмите одну таблетку аспирина и для лучшего растворения растолките её. Добавьте 1 столовую ложку сухих дрожжей.





Залейте смесь 1 литром теплой воды и тщательно всё перемешайте.



Этим раствором можно время от времени поливать все цветы. Вы заметите, что цветение стало более обильным, а зелень — сочной. Опробовавшие эту подкормку уверяют, что, если землю часто поливать такой смесью, то, к примеру, лист фиалки даже не обязательно предварительно ставить в воду. Растение прекрасно приживается сразу в земле, и очень скоро даёт молоденькие листочки.



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