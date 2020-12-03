Как вернуть изделиям белоснежный оттенок и мягкость

Наслаждайтесь белоснежными и мягкими полотенцами как можно дольше.
Покупая новые белоснежные полотенца, мы в тайне надеемся, что мягкость их ворса и цвет сохранятся надолго. Однако после многократных стирок изделие становится жестким, а оттенок превращается в серый или желтый. Как же правильно ухаживать за белыми полотенцами, чтобы они не теряли первозданный вид как можно дольше? Запоминайте наши лайфхаки.
1. Почему полотенца портятся?
Быстрая застирываемость - одна из главных проблем / Фото: fray-marta.ru В ходе эксплуатации и неправильного ухода махровый ворс становится толще. За счет этого происходит оседание и деформация волокон, а полотенце теряет пышность. Ошибки, которые ведут к «ужесточению» текстиля: - стирка обычным порошком, а не щадящим средством; - пренебрежение смягчающими веществами, если у вас жесткая вода; - недостаточное выполаскивание порошка, если стирать с экономным расходом воды или в забитом барабане. Частички стирального средства оседают на изделии, негативно влияя на состояние волокон; - глажка полотенец горячим утюгом вместо обработки горячим паром; - пренебрежение советами изготовителя касательно правил ухода и эксплуатации.
2. Как правильно стирать в машинке-автомате
Выбирайте деликатный режим для стирки в машинке / Фото: storage.beko.co.uk Белоснежным полотенцам нужен деликатный уход. Даже регулярно стирая их в машинке, можно сохранить первоначальные свойства изделий на долгий срок. 1. Применение жидких средств обеспечивает пышность махры. 2. Температура для стирки белых полотенец не должна превышать 60°C. Режим выбирайте стандартный, бак должен быть полностью заполнен водой. По завершению стирки можно дополнительно прополоскать вещи еще раз. 3. Лайфхак: положите в барабан мячики/шарики, которые используют для стирки зимней одежды. Изделия помогут взбить махровые волокна, избегая приминаний.
Шарики для стирки пуховиков подойдут и для полотенец / Фото: veseldom.com 4. Отбеливающие средства и кондиционеры лучше отложить. Они еще больше изменяют структуру ворсинок и плохо вымываются. 5. Не гладьте полотенца, а пройдитесь по ним горячим паром, держа на весу. 3. Рекомендации по стирке вручную
По качеству ручная стирка не уступает машинной / Фото: hoznauka.ru Ручная стирка должна быть еще более бережной, чем машинная. 1. Вместо порошка используйте гель для щадящей стирки или жидкое мыло. 2. Тереть изделие категорически запрещено, чтобы не деформировать ворс. 3. Для избавления от загрязнений предварительно замочите полотенце в теплой воде с добавлением стирального средства и 1-2 ст.л. соли или 2 ст.л. соды из расчета на тазик. Такой прием помогает смягчить изделия. 4. Оставьте махровые полотенца в растворе на 30-40 минут. 5. Стирайте текстиль легкими, слегка взбивающими движениями. 6. Ополосните не менее 3 раз в чистой воде. 7. На третий раз разбавьте воду ½ чашки уксуса, чтобы убрать все остатки стирального средства и смягчить ворсинки. Лайфхак: хозяйственное мыло - универсальный натуральный отбеливатель. Оно не только поможет избавиться от загрязнений и поддержать пышность махрового ворса, но и сохранить белоснежный оттенок полотенец.
Хозяйственное мыло - натуральный отбеливатель/ Фото: a.allegroimg.com
4. Как смягчить жесткую воду?
Смягчить жесткую воду можно народными методами / Фото: pbs.twimg.com Жесткая вода негативно сказывается на состоянии полотенец. Один из вариантов смягчения - установка очищающего фильтра, который избавит воду от вредных примесей. Также на помощь придут подручные средства, которые есть у каждой хозяйки: сода, соль и уксус. Вещества обеспечат пышность махрового ворса и сохранят оттенок полотенец, как цветных, так и белоснежных.
Сода
Сода деликатно смягчает текстильные изделия / Фото: omaske.ru Подойдет как кальцинированное, так и пищевое вещество. Достаточно насыпать в барабан 3-4 ст.л. соды. Вода смягчится, а полотенца будут постираны без повреждений.
Соль
Добавляйте соль во время стирки белых полотенец / Фото: img4.goodfon.ru Подойдет обычная поваренная соль или аналог для машинок-автомат. Первый вариант: добавьте 3 ст.л. к стиральному веществу. Второй: растворите пищевой продукт в стакане теплой воды и влейте сразу в бак.
Уксус
Кроме того, уксус избавляет от неприятных запахов / Фото: poleznii-site.ru В емкость для кондиционера налейте ½ стакана 9% столового раствора уксуса и запустите стирку. Еще одно полезное свойство уксуса - устранение неприятных ароматов.
Уксусно-содовый раствор
Тандем уксуса и соли творит чудеса / Фото: posudaguide.ru Существует несколько вариантов одновременного применения данных средств. В первом случае в емкость для кондиционера налейте ½ стакана уксуса, а в барабан машинки насыпьте ½ стакана соды. Второй вариант - приготовьте кондиционер своими руками. Смешайте 1 стакан воды, 6 стаканов уксуса 9% и 1 стакан соды. Полученное вещество вспенится, а после этого долейте еще 6 стаканов воды. По желанию можно добавить несколько капель эфирного масла, чтобы придать средству приятный аромат. Перелейте раствор в емкость, применяйте из расчета ½ стакана жидкости на одну стирку. Стирайте махровые изделия каждые 3-4 дня отдельно от других вещей. Вторая жизнь старых полотенец Наши лайфхаки помогут не только продлить «срок годности» новых полотенец, но и вернуть прежний вид старым.
Жесткие ворсинки
Вернуть былую мягкость старым полотенцам - реально / Фото: nastroy.net Несколько стирок с предварительным замачиванием помогут вернуть полотенцам былую пышность. Сперва необходимо сделать солевой раствор для замачивания. Из расчета на 5 л теплой воды, добавьте 2-3 ст.л. соли. Оставьте полотенца в растворе на 30-40 минут. Далее постирайте изделия со смягчающими средствами.
Потускневший текстиль
Потускневшим полотенцам можно вернуть первоначальный цвет / Фото: smile-tex.ru Избавиться от застарелых пятен и серо-желтого оттенка вполне реально. Поможет в этом солево-аммиачный раствор. Вам понадобится: 1 л воды комнатной температуры, 1 ст.л. соли и 1 ч.л. аммиака. Замочите текстильные изделия на 8-10 часов, а затем постирайте. Ухаживать за белоснежными изделиями проще, чем кажется. Используйте деликатные стиральные средства и смягчайте воду при необходимости. Избегайте интенсивного отжима, порошков и тогда ваши полотенца надолго сохранят мягкость и свежесть.
Придерживайте правил ухода и ваши полотенца долго будут белыми и мягкими / Фото: veselosite.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
( Читать дальше... )
Продолжение этого поста -> ЗДЕСЬ
Свежие комментарии