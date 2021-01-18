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Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Мы заботимся о наших читателях. Поэтому мы не поленились и изучили ежегодный отчет Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в котором собраны статистические данные о самых популярных процедурах по всему миру. Теперь мы знаем, какие страны лидируют по количеству операций по увеличению груди, и спешим рассказать об этом вам. Ведь предупрежден — значит вооружен!

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди


Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

США — 309 985 операций по увеличению груди в 2015 году. США уже не первый год гордо несут победоносное знамя и звание лидера, совершая 20% от общего числа операций в мире. Оно и понятно — Голливуд, мировые звезды, Барби… Приходится соответствовать.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Бразилия — 166 430 операций. Бразильянкам от природы достаются некоторые другие шикарные части тела, а вот грудь многие предпочитают «подправить».

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Мексика — 61 613 операций за 2015 год. Правда, не все они достаются мексиканкам. Здесь немалую роль играют туристы из все тех же США, желающие сэкономить на пластической хирургии.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Германия — 53 376 операций. Мы склонны винить во всем Октоберфест.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Южная Корея — 50 553 операции в 2015 году. Южная Корея — одно из популярных направлений «пластического туризма», в том числе и из России.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Колумбия — 46 702 операции. В Колумбии много шикарных женщин, но некоторые из них хотят быть еще шикарнее.

Помимо этого, больше 20% операций здесь также было сделано пациентам из других стран, в первую очередь из Испании, США и Канады.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Франция — 41 924 операции в 2015 году. Как ни странно, утонченные француженки тоже не против увеличения бюста.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Индия — 29 606 операций. Болливуд, конечно, не Голливуд, но тоже дает о себе знать и задает определенные стандарты красоты.

Страны, в которых женщины особенно увлекаются увеличением груди

Италия — 23 400 операций по увеличению груди в 2015 году. Итальянки шикарны, несмотря ни на что. Поэтому мы вполне можем простить им эту маленькую слабость.

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