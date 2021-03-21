10 лайфхаков, как превратить простое блюдо в шедевр, достойный ресторана

Кулинария – это наука о вкусах и грамотном сочетании продуктов, и постичь ее не так просто, как кажется на первый взгляд. Novate.ru предлагает учиться у профессиональных поваров, которые обладают необходимыми знаниями и опытом в этой сфере. В нашей статье – несколько кулинарных лайфхаков, которые помогут превратить простейшее блюдо в настоящий шедевр, достойный ресторана.
Лайфхак 1: Добавляйте сметану в соус
Соус бешамель на основе сметаны. / Фото: recepty.posudy.net
Некоторые профессиональные повара любят добавлять в блюда сметану, чтобы оно приобрело насыщенный сливочный вкус. В частности, этот ингредиент будет уместен в приготовлении соуса к гарниру или заправки к борщу. Перед тем, как смешивать сметану с остальными компонентами, обжарьте ее на сковороде в течение 3-5 минут. Кроме того, что жареная сметана придаст соусу сливочную нотку, с ней блюдо можно будет хранить в холодильнике несколько дней.
Лайфхак 2: Доводите стейк в духовке
Время в духовке зависит от желаемой степени прожарки. / Фото: posudaguide.ru
Чтобы у готового стейка был идеальный вкус, необходимо соблюдать несколько правил. Для начала мясо нужно высушить при помощи бумажных полотенец, а затем натереть его небольшим количеством оливкового масла и морской соли. После того, как стейк промаринуется, положите его на раскаленную сковороду и дождитесь, пока мясо подрумянится с обоих сторон (этот процесс не занимает много времени). Далее переложите стейк на противень и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 200 °C. Десяти минут будет достаточно для того, чтобы он «подошел», но финальное время будет зависеть непосредственно от того, какую степень прожарки вы любите.
Лайфхак 3: Вымачивайте мясо в рассоле
Если мясо мариновать в рассоле, оно не получится сухим и жестким. / Фото: povar.ru
Оказывается, способ приготовления мяса непосредственно зависит от того, из какой части животного оно происходит. Если вы купили филейную часть или ногу, жарить нужно на медленном огне при низкой температуре. Если спинку или вырезку, то блюдо должно готовиться на сильном огне в течение небольшого отрезка времени.
А чтобы не пересушить мясо, следует прибегнуть к хитрому приему, который часто используют европейские повара – вымачиванию в рассоле. Сделать его очень просто: на один литр воды нужно добавить ¼ стакана соли и половину стакана сахара. Затем следует залить готовым рассолом мясо, чтобы он полностью покрыл кусок, и отправить в холодильник. Время просаливания будет непосредственно зависеть от веса продукта – в среднем, на один кг уходит один час, но не более восьми часов и не менее получаса. Перед приготовлением не забудьте удалить с мяса остатки соли, чтобы не испортить вкус готового блюда.
Лайфхак 4: Просушивайте картофель
Положите вареный картофель на горячую сковороду, чтобы он избавился от жидкости. / Фото: photorecept.ru
Чтобы у вас получилось идеальное пюре, обязательно просушите отварной картофель перед тем, как приступать к его измельчению. Для этого положите его на сухую горячую сковороду и подержите до тех пор, пока не испарится вся влага. Главное, чтобы картофель не начал поджариваться. После этого можете приступать к приготовлению пюре. Уверяем, оно получится очень нежное, будет буквально таять во рту.
Возьмите на заметку: Чтобы во время пюрирования горячее молоко или сливки не брызгали на вас, сначала немного растолките картофель, а уже потом добавляйте в него жидкость.
Лайфхак 5: Солите лук во время жарки
Соль избавит лук от неприятного аромата
Лук также следует жарить, используя несколько полезных лайфхаков. Поставьте сковороду на средний огонь, дождитесь, пока она нагреется, после чего добавьте немного сливочного и растительного масла. Далее положите измельченный лук и посолите его. Соль нужна здесь сразу по нескольким причинам: во-первых, она избавит овощ от неприятного запаха, во-вторых, ускорит процесс приготовления, а в-третьих, карамелизирует лук, придав ему сладковатый аромат и привкус. Можете использовать для жарки только сливочное масло, а чтобы оно не темнело, отдайте предпочтение топленому.
Лайфхак 6: Нарезайте лук и чеснок перед подачей
Добавляйте лук в салат сразу после нарезки, чтобы он не потерял вкус
Не все знают, что измельченные лук и чеснок быстро теряют свой вкус и аромат. Поэтому не следует их нарезать заранее, лучше делать это непосредственно перед подачей блюда, особенно если речь идет о салатах. Впрочем, лук и чеснок отлично звучат и во многих других кушаньях. Достаточно просто промыть их под водой и добавить в блюдо сырыми, чтобы придать ему неповторимый вкус и аромат.
Лайфхак 7: Кладите зелень в блюдо в правильное время
От вида зелени зависит этап, когда ее нужно класть в блюдо
Зелень нужно класть в блюда правильно, в зависимости от этапа приготовления. Например, такие травы, как майоран, тимьян и орегано кладут в самом начале готовки, чтобы они отдали продуктам свой вкус и аромат, а зеленый лук, базилик, петрушка и укроп добавляются в самом конце. Если положить их в начале, то нужного эффекта не будет.
А чтобы зелень не засохла, пока будет ждать своего «звездного часа», поместите ее в банку или стакан с водой и накройте обычным полиэтиленовым пакетом. Также можно воспользоваться другим лайфхаком: промойте травы под проточной водой, просушите бумажным полотенцем, чтобы избавиться от лишней жидкости, сложите в пластиковый контейнер, накройте крышкой и храните в холодильнике.
Лайфхак 8: Добавляйте в рис меньше воды при варке
На 1 стакан риса идет 1 и ¾ чашки воды. / Фото: dachnyedela.ru
Практически все хозяйки придерживаются негласного правила: на один стакан риса добавлять два стакана воды. Однако, если соблюдать такие пропорции, крупа может перевариться и превратиться в липкую кашу. Если не хотите такого исхода, а мечтаете, чтобы рис получился вкусным и рассыпчатым, на чашку риса используйте 1 и ¾ чашки воды. Также не торопитесь снимать крупу с плиты, после того, как она сварится. Выключите огонь, плотно накройте кастрюлю крышкой и оставьте рис на 10 минут, чтобы он «дошел».
Есть еще несколько секретов, как сделать рис рассыпчатым. Во-первых, его нужно обязательно промывать перед готовкой, даже если на упаковке есть пометка «пропаренный». Это нужно для того, чтобы сократить количество крахмала, который находится на поверхности зерен – именно от него и зависит степень разваренности крупы. После того, как вы высыпите рис в кипящую подсоленную воду, перемешайте его один раз, чтобы зерна не прилипли ко дну, а затем оставьте в покое. Если вы постоянно будете помешивать крупу, зерна будут ломаться и выделять крахмал.
Лайфхак 9: Готовьте тыкву в микроволновке
В микроволновке тыква готовится намного быстрее. / Фото: mycooktes.ru
Тыква является отличным гарниром, а также часто используется в качестве компонента для других блюд. Если вам нужно превратить овощ в пюре, не варите его на плите, а воспользуйтесь помощью микроволновки. Очистите тыкву, разрежьте ее на маленькие куски, положите в тарелку, которую можно использовать в микроволновой печи, и накройте сверху пленкой. В зависимости от мощности прибора, продукт будет готовится 10 или 15 минут. Затем достаньте тыкву, разомните кусочки вилкой и наслаждайтесь готовым пюре, которое можно использовать в качестве самостоятельного блюда или для приготовления пирожков, кексов и других десертов.
Лайфхак 10: Размораживайте овощи в духовке
Овощи нужно размораживать в емкости из жаропрочного стекла. / Фото: 1000.menu
Многие хозяйки привыкли размораживать овощи в микроволновке, ведь так этот процесс занимает минимум времени, да и производитель на упаковке указывает именно такой метод. Однако есть одно «но»: после микроволновой печи овощи становятся резиновыми, безвкусными и приобретают одинаковый аромат. Продукты будут намного вкуснее, если размораживать их в духовке. Влага, которая останется после разморозки, испарится, а вкус и текстура овощей не изменятся. После этого их смело можно будет добавлять в суп, гарнир или класть на сковороду, чтобы добиться румяной корочки.
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