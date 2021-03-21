10 лайфхаков, как превратить простое блюдо в шедевр, достойный ресторана

Лайфхак 1: Добавляйте сметану в соус

Соус бешамель на основе сметаны. / Фото: recepty.posudy.net

Лайфхак 2: Доводите стейк в духовке

Время в духовке зависит от желаемой степени прожарки. / Фото: posudaguide.ru

Лайфхак 3: Вымачивайте мясо в рассоле

Если мясо мариновать в рассоле, оно не получится сухим и жестким. / Фото: povar.ru

Лайфхак 4: Просушивайте картофель

Положите вареный картофель на горячую сковороду, чтобы он избавился от жидкости. / Фото: photorecept.ru

Лайфхак 5: Солите лук во время жарки

Соль избавит лук от неприятного аромата

Лайфхак 6: Нарезайте лук и чеснок перед подачей

Добавляйте лук в салат сразу после нарезки, чтобы он не потерял вкус

Лайфхак 7: Кладите зелень в блюдо в правильное время

От вида зелени зависит этап, когда ее нужно класть в блюдо

Лайфхак 8: Добавляйте в рис меньше воды при варке

На 1 стакан риса идет 1 и & #190 ; чашки воды. / Фото: dachnyedela.ru

Лайфхак 9: Готовьте тыкву в микроволновке

В микроволновке тыква готовится намного быстрее. / Фото: mycooktes.ru

Лайфхак 10: Размораживайте овощи в духовке

Овощи нужно размораживать в емкости из жаропрочного стекла. / Фото: 1000.menu