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Ученые выяснили, сколько нужно выпить, чтобы стать звездой танцпола

Ученые выяснили, сколько нужно выпить, чтобы стать звездой танцпола

Ученые и врачи со всех сторон нам твердят то о вреде, то о пользе алкоголя, но до сих пор никто из них не ответил на главный вопрос: сколько нужно выпить, чтобы хорошо танцевать, и, вообще, нужно ли пить для этого? Так вот, наконец, журналисты издания The Times под наблюдением ученых провели эксперимент и выяснили, сколько нужно выпить, чтобы не опозориться на танцполе.

Ученые выяснили, сколько нужно выпить, чтобы стать звездой танцпола

В эксперименте The Times приняли участие 55 человек, за происходящим наблюдал профессор нейропсихофармакологии Дэвид Натт. Подопытные должны были сыграть в танцевальную игру Just Dance на Xbox. Ее суть заключается в том, что игроки набирают очки за правильно выполненные танцевальные движения. Участники эксперимента начали играть на трезвую голову, а затем стали пить бокал за бокалом вина.

Сначала средний результат был не очень высоким (4400 очков). Но по мере потребления алкоголя он начал расти. Пик пришелся на шестой бокал (одна бутылка) — когда средний счет достиг 6200 очков, а потом пошел на спад, несмотря на то, что энтузиазм участников не уменьшался.

«Несомненно, эффект сводится к растормаживанию. Алкоголь расслабляет и снимает тревожное ощущение и замкнутость. Вот почему мы пьем на вечеринках», — говорит Дэвид Натт.

Ученые выяснили, сколько нужно выпить, чтобы стать звездой танцпола

Также Натт считает, что в этом эксперименте есть свои недостатки. Одна из проблем заключается в том, что неизвестно, насколько хорошо испытуемые танцевали до эксперимента: может, игрок не из-за выпитого плохо танцевал, а в принципе плох в этом и ему нужно больше времени и алкоголя. К тому же не фиксировалась степень алкогольного опьянения участников, полагались на их собственную оценку, которая с каждым выпитым бокалом становилась все менее надежным источником информации. Натт предложил в следующий раз использовать специальный аппарат.

 

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