Как с помощью одной фразы на упаковке понять, что сливочное масло настоящее

Правильно выбрать сливочное масло в наше время может не каждый человек. Дело в том, что на современном рынке очень много производителей и, соответственно, товара, а вот какой из них действительно качественный и что лучше купить, остается под вопросом. Но разобраться во всем этом изобилии можно, и сделать это не сложно. Достаточно просто посмотреть на упаковку.
Согласно ГОСТУ, сливочное масло может быть традиционное, любительское или крестьянское / Фото: peterburg.milknet.ru
Первое, что необходимо учитывать – это ГОСТ, согласно которому сливочное масло существует трех видов: традиционное, жирность которого составляет 82,5%, любительское – с показателем 80% и крестьянское – 72,5%. Любой продукт с меньшей жирностью сливочным маслом не является.
Надпись ГОСТ вовсе не означает, что продукт высокого качества / Фото: chelindustry.ru
Но даже если на упаковке этого товара и присутствует надпись ГОСТ, это еще не гарантирует высокие показатели его качества. Единственное, о чем она свидетельствует, так это о том, что при изготовлении масла производитель учел все установленные требования.
Важно, чтобы на упаковке со сливочным маслом был указан правильный ГОСТ / Фото: m.godesigner.ru
Важно, чтобы на упаковке был обозначен нужный ГОСТ. Все дело в том, что любой продукт, не только масло, но например, и маргарин, кондитерские жиры тоже могут изготавливаться в соответствии с определенным ГОСТом.
Только два стандарта не позволяют добавлять в масло заменители жиров / Фото: fb.ru
Есть два таких ГОСТа, которые при производстве сливочного масла не допускают добавления никаких заменителей жиров животного происхождения или применения жиров растительного происхождения. К ним относятся:
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- ГОСТ Р 52253-2004;
- ГОСТ 32261-2013.
Запоминать названия и номера ГОСТов вовсе не обязательно, достаточно внимательно ознакомиться с составом / Фото: izhlife.ru
Кстати, все названия в оригинальном их употреблении запоминать необязательно. Вполне достаточно будет почитать, что находится в составе продукта.
Если в составе указано, что продукт из пастеризованных сливок коровьего молока, то масло натуральное / Фото: spasibovsem.ru
Если написано, что продукт из пастеризованных сливок КОРОВЬЕГО МОЛОКА, то можно без опасений приобретать масло. Оно будет вкусным и качественным.
Если указаны просто пастеризованные сливки, то это еще не значит, что масло качественное / Фото: yaplakal.com
Если же указываются только пастеризованные сливки, лучше не покупать продукт, так как непонятно, из чего именно эти сливки сделаны.
Достаточно знать, на что обратить внимание при покупке сливочного масла, чтобы на столе всегда был полезный продукт / Фото: healthyeatingscience.com
Одна фраза на упаковке дает возможность купить на самом деле очень вкусный, а главное, натуральный и полезный продукт.
Сливочное масло - натуральный вкусный продукт, полезный для здоровья / Фото: m.godesigner.ru
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