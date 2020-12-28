Как с помощью одной фразы на упаковке понять, что сливочное масло настоящее

Согласно ГОСТУ, сливочное масло может быть традиционное, любительское или крестьянское / Фото: peterburg.milknet.ru

Надпись ГОСТ вовсе не означает, что продукт высокого качества / Фото: chelindustry.ru

Важно, чтобы на упаковке со сливочным маслом был указан правильный ГОСТ / Фото: m.godesigner.ru

Только два стандарта не позволяют добавлять в масло заменители жиров / Фото: fb.ru







ГОСТ Р 52253-2004;











ГОСТ 32261-2013.



Запоминать названия и номера ГОСТов вовсе не обязательно, достаточно внимательно ознакомиться с составом / Фото: izhlife.ru

Если в составе указано, что продукт из пастеризованных сливок коровьего молока, то масло натуральное / Фото: spasibovsem.ru

Если указаны просто пастеризованные сливки, то это еще не значит, что масло качественное / Фото: yaplakal.com

Достаточно знать, на что обратить внимание при покупке сливочного масла, чтобы на столе всегда был полезный продукт / Фото: healthyeatingscience.com

Сливочное масло - натуральный вкусный продукт, полезный для здоровья / Фото: m.godesigner.ru