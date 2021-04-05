Жизнь в окружении: как жители средневековых замков выдерживали многомесячную осаду

Средневековый замок - уникальное сооружение не только в вопросе своей величественности и живописного вида, но и системе поддержания жизнеспособности проживающего там населения. Особенно это касается периодов, когда он оказывался в осадном положении. Ведь необходимо было обеспечить возможность постоянного снабжения людей продовольствием и водой. И, как показывает история, средневековые архитекторы успешно справлялись с это задачей.
Рыцарские замки имели не только красивый вид, но и стратегически правильные архитектурные решения. /Фото: politikus.ru
В первую очередь, важно понимать, что в средневековом замке жили не только во время осады неприятелем, но и во вполне мирное время - все-таки территория сооружения весьма впечатляющая. Правда, плотность населения там была намного меньше, чем в военный период, когда люди использовали толстые стены замка, нередко окруженные рвом, как укрытие от вражеского нашествия. Однако и повседневная жизнь внутри крепостей была весьма активной.
И в обычное время в средневековом замке кипела жизнь. /Фото: slide-share.ru
Однако оборонные функции замков всегда были на первом месте. Средневековые зодчие именно с этой целью проектировали их на возвышенностях, которые нередко создавали искусственно, с крепкими высокими стенами и маленькими окнами в них. Так, например, стандартные размеры стены замка того периода составляли 3 метра в толщину и не меньше 10 метров в высоту.
Маленькие окна, высокие стены - обязательные элементы средневекового замка. /Фото: 24tv.ua
Еще одно архитектурное решение, которое должно было защитить людей внутри замка от неприятеля - это дополнительные укрепления, которые располагаются выше предыдущих. Таким образом враги, даже если сумели преодолеть первую линию обороны, неизбежно сталкивались с новой.
Не просто так в замках бывает сразу несколько видов укреплений. /Фото: srednyvek.ru
Важнейшей составляющей успешного выдерживания осады населением внутри замка была налаженная система обеспечения жителей продовольствием и водой, а также удовлетворением других человеческих нужд. Для того, чтобы люди не умирали от жажды, в замке всегда рыли один или несколько колодцев. Кроме того, существовала также практика сооружения подземных ходов, которые ведут к природным источникам питьевой воды - например, ручьям. Довольно часто такое решение встречается в архитектуре древнерусских и более поздних крепостей периода уже Российского государства.
Колодец на территории замка Меерсбург, 14 столетие. /Фото: finovel.com
С продовольствием было чуть проще - холодные подземелья позволяли хранить еду достаточно длительное время. К тому же, уже тогда существовали способы продлить сроки годности отдельных продуктов. А вот с чем была реальная проблема, которая практически всегда становилась причиной гибели немалого количества людей в осажденном замке - это антисанитария. Ведь в средневековую эпоху эта проблема в принципе стояла весьма остро, однако во время осады становилась куда более опасной.
С нехваткой еды и воды было куда проще справиться, чем с антисанитарией. /Фото: elenaruvel.com
Огромные скопления людей в закрытой территории, сооружения без возможности нормального проветривания из-за маленьких окон и банальное отсутствие канализации приводило к тому, что в осажденных крепостях порой умирало больше людей именно от болезней, спровоцированных несоблюдением личной гигиены, чем непосредственно в результате боевых действий. Даже наличие туалетов и иногда бань на территории замков не спасали ситуацию.
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