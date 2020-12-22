За что художника Левитана дважды высылали из Москвы

Исаак Левитан - один из величайших художников России конца XIX века, непревзойденный мастер русских «пейзажей настроения». В жизни и творчестве ему приходилось сталкиваться с немалыми трудностями. И, прежде всего, это антисемитизм, с которым Левитан столкнулся дважды. Вполне вероятно, именно эти проблемы жизненного пути повлияли на то, что Левитан не любил изображать людей на своих картинах.
Левитан родился в образованной, но бедной еврейской семье
Исаак Левитан родился 30 августа 1860 года в небольшом городке Кибарти, который сейчас является частью Литвы. Его отец, Илья Абрамович, был сыном раввина и образованным человеком, который работал частным репетитором французского и немецкого языков, а затем переводчиком во французской строительной компании. Но при этом семья была очень бедной и еле сводила концы с концами. Мать Исаака, домохозяйка, изо всех сил пыталась заботиться об Исааке, его брате Авеле и сестрах Терезе и Эмме. Тем не менее, оба родителя поощряли ранний интерес своих двух сыновей к искусству. Юный Исаак с детства любил рисовать пейзажи, деревья и траву.
Левитан познал живопись благодаря брату
В начале 1870-х гг. Исаак с семьей переехал в Москву. В выборе жизненного пути Исаака решающую роль сыграл его старший брат - художник. Он часто брал мальчика с собой на учебу и художественные выставки. Когда Исааку исполнилось 13 лет, его приняли учеником в Училище живописи, ваяния и зодчества, где мальчик учился у Поленова и Саврасова. Писатель Григорий Горин впоследствии писал о Левитане: «Исаак Левитан был великим русским художником. И сам о себе так и говорил…Когда ему говорили: но ты же еврей! Он говорил: да, я еврей. И что? И ничего. Умные люди соглашались, что он – великий русский художник и еврей!».
Брат Исаака Левитана
Левитан и Чехов были крепкими друзьями
Одна из важных страниц биографии Левитана - его дружба с А.П. Чеховым. Антон Чехов и Исаак Левитан - ровесники. Писатель и художник познакомились в 1879 году, когда юный Антон Чехов переехал в Москву, где уже проживала вся его семья. Один из его братьев Чехова, Николай, уже дружил с Левитаном, сокурсником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. На 19-й выставке «Передвижников» в 1891 году зрители увидели картину уже хорошо известного художника Левитана «Тихая обитель».
Тихая обитель
Именно после нее о Левитане заговорили не просто как о состоявшемся художнике, а как о мастере и выразителе национального духа. Прекрасно писал о картине в письме своей сестре Марии сам Чехов: «Был я на передвижной выставке. Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор. Во всяком случае, успех у Левитана не из обыкновенных». В русской литературе и живописи крайне редко можно встретить таких единомышленников, которые были бы настолько близки по стилю и подходу к художественным задачам, как Чехов и Левитан. Неслучайно их имена в популярной литературе часто упоминаются бок о бок.
Левитан не любил изображать людей: правда или миф?
Широко распространено мнение, что Левитан не умел изображать людей, - не что иное, как миф. Конечно, как ученику ландшафтного класса от него не требовалось совершенное знание анатомии. Более того, эта тема его не очень интересовала: «...я хочу писать стог сена, в нем же нет ни костей, ни анатомии....». Однако в начале 1880-х, когда он работал в редакции иллюстрированных журналов, ему неоднократно приходилось изображать человеческие фигуры. С осени 1884 года Левитан посещал утренние уроки акварели и вечерние уроки рисования, проводимые в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МХУ) Василием Поленовым, а также вечерние уроки рисования, которые проходили всегда с живыми натурщиками. И, надо сказать, человеческие образы Левитана, нарисованные на этих уроках, очаровывали его коллег уверенным владением формой.
Рисунки Левитана
Полиция высылала Левитана из Москвы
В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачный район Салтыковка. Дело в том, что был издан царский указ, запрещающий евреям селиться в российской столице. На тот момент отец и мать Исаака, недолго прожившие в Москве, уже умерли, оставив Исаака с братом и двумя сестрами на улице. Левитану было всего 18 лет. Он был очень беден, почти нищ.
Любимая тема – осень
В год высылки Левитан написал знаменитый «Осенний день. Сокольники». Это была его первая картина и единственный пейзаж, где человеческая фигура. Интересно, что героиню добавил не сам художник, а его друг по Училищу живописи и брат известного писателя Николай Чехов. Это был последний раз, когда Левитан позволил кому-либо вносить изменения в свои полотна. И после этой работы люди никогда не появлялись на его полотнах. Примерно с этого периода начинается любимая тема Левитана – изображение осени. Даже весна на его полотнах часто напоминает настроение осеннего дня. Это время года на картинах художника очень разнообразно. Левитан создал около сотни «осенних» картин, не считая этюдов.
«Осенний день. Сокольники»
Второе изгнание евреев спустя 13 лет
В сентябре 1892 года Левитан был вынужден снова покинуть Москву, когда император Александр III приказал изгнать всех евреев. Друзья Левитана в Москве и Санкт-Петербурге протестовали, требуя его возвращения. И, наконец, власти были вынуждены отменить свое решение относительно художника, дабы избежать общественного скандала (на тот момент Левитан был широко известен не только в России, но и за рубежом).
Работы Левитана
В настоящее время Левитан входит в число ведущих современных художников в жанре пейзажа и считается одной из самых влиятельных фигур в русской живописи XIX века.
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