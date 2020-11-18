Как разведчики разводят костер, чтобы не выказать свое месторасположение

Современные бойцы имеют в арсенале множество средств для разведения костра / Фото: smitsmitty.livejournal.com

Особенности разведения таких костров

Очаг должен быть спрятан, для этого надо выкопать в земле углубление / Фото: yandex.ua

В одной яме разводится костер, а вторая выполняет роль поддувала / Фото: shnyagi.net

Землю от выкопанной ямы не разбрасывают, а складывают так, чтобы засыпать очаг незаметно. / Фото: survivalresources.com

В отличие от обычного костра, этот не пригоден для согревания и сушки одежды / Фото: zefirka.net