Как разведчики разводят костер, чтобы не выказать свое месторасположение

Разведчик – человек, который должен уметь остаться незамеченным независимо от того, где он находится, какая местность его окружает. От навыков и умения часто зависит не только исход проводимой операции, но и его жизнь. Разведчику часто в полевых условиях приходится выполнять ряд простых действий, например, разжигать костер в лесу. И делать ему приходится это так, чтобы кроме него огонь с дымом не увидел больше никто.
Современные бойцы имеют в арсенале множество средств для разведения костра / Фото: smitsmitty.livejournal.com
Вариантов разведения незаметного для постороннего глаза костра много. Есть и спецсредства, позволяющие бойцам в наши дни, например, спокойно, не привлекая внимание, подогреть себе еду и так далее. Но если современным спецам всевозможные новшества не в диковинку, то несколько десятков лет назад их просто не существовало. Именно поэтому использовали более древний способ, но достаточно эффективный. Практически во всех случаях он дает возможность человеку получить нужный результат, не подвергая себя риску быть обнаруженным.
Особенности разведения таких костров
Очаг должен быть спрятан, для этого надо выкопать в земле углубление / Фото: yandex.ua
Самое важное – очаг должен быть спрятан, при этом его функции выполняюстся в полном объеме. Перед тем, как разжечь огонь, необходимо выкопать в земле углубление, где и поджигается затем костер. Таким образом, пламя не будет к себе привлекать внимание посторонних лиц.
В одной яме разводится костер, а вторая выполняет роль поддувала / Фото: shnyagi.net
Самое интересное, что яма нужна не обычная – стандартного углубления недостаточно. Существует простая, но действенная технология. Выкапывается не одна, а две ямы на расстоянии приблизительно сорок сантиметров друг от друга. Затем они между собой соединяются обязательно на глубине. В одной из них непосредственно разжигается костер, а вторая выполняет роль поддувала.
Землю от выкопанной ямы не разбрасывают, а складывают так, чтобы засыпать очаг незаметно. / Фото: survivalresources.com
Вторая особенность заключается в самой технике работы. Земля во время копки ям не разбрасывается, а просто аккуратно складывается рядом. После ею же засыпается кострище, чтобы не осталось следов. В идеале землю складывать на любой кусок материи, например, плащ-палатку. Так действительно ничего не будет заметно.
В отличие от обычного костра, этот не пригоден для согревания и сушки одежды / Фото: zefirka.net
У этого костра есть и свой минус. Он не дает столько тепла, как обычный, к которому все мы привыкли. Погреться возле него и подсушить одежду несколько проблематично, хотя возможность такая не исключается.
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