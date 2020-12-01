Когда, кто и зачем придумал торговые центры, такими, какие они сегодня

Полки с ценниками

В старину магазины были устроены так, что от покупателя требовалось поговорить с продавцом, а от продавца - много говорить с покупателем.

Установка ценников на товары не очень быстро стала обычным делом.

Система скидок как манок

Художник Александр Иванов.

Туалеты и фудкорты

Художник Жан Беро.